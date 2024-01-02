Основатель «Вашингтона» – кто он? Ругался с Джорданом, дружил с премьером Израиля и построил приют ради дочери

У «Вашингтон Кэпиталз» XXI века – два символа: Александр Овечкин и владелец Тед Леонсис. Российский снайпер уже 19-й год руководит атакой команды, а американский предприниматель управляет клубом с весны 1999-го. Первый идет к вечному бомбардирскому рекорду Уэйна Гретцки; второй обеспечил более 200 подряд аншлагов в не самом крупном городе США.

Но как бы сложилась жизнь Ови, Леонсиса и тысяч других людей, если бы не Эйб Поллин – основатель «Кэпиталз» и клуба НБА «Вашингтон Уизардс»?

Поллин впал в депрессию после смерти дочери. Спасла благотворительность

В 1997 году Поллин выложил $200 млн на строительство Capital One Arena (изначально MCI Center, затем Verizon Center) – общей домашней арены для «Кэпиталз» и «Уизардс». «Через 50 лет люди, проезжающие мимо стадиона, даже не вспомнят, кто его построил, – сказал тогда Поллин. – Для меня это не имеет значения. Хочу, чтобы меня помнили за помощь голодающим детям и бездомным».

К тому времени Поллин давно состоялся как успешный бизнесмен в строительном секторе. Но за 30 лет до этого его карьера чуть не ушла на дно.

«Когда моя дочь Линда умерла, я бросил бизнес, – вспоминал Поллин. – Я переживал глубокую депрессию. Мне позвонил друг-риэлтор: «Эйб, я хочу, чтобы ты взглянул на кусочек земли и снова построил там большое здание». Я ответил, что ничего не делаю и делать не буду».

Этот диалог состоялся в середине шестидесятых – вскоре после того, как Поллин потерял 16-летнюю дочь. Линда страдала врожденным пороком сердца и умерла во время операции. 12 годами ранее такое же заболевание нашли и у сына Поллина – он прожил всего 14 месяцев.

Переживая утрату дочери, предприниматель вышел из всех строительных проектов. Таблоиды писали, что Поллин в буквальном смысле обезумел – журналисты не понимали, как он мог оставить бизнес.

Тайм-аут Поллина продлился чуть больше года и закончился от одного стука в дверь его дома – на пороге стоял тот самый риэлтор. «Он сказал, что я должен пойти с ним, – реконструировал события Поллин. – С этого момента все и закрутилось. Я построил приют для малоимущих семей – Linda Pollin Memorial Housing. Мы разместили там 1700 детей. <...> Я построил [приют], потому что Линда очень любила детей. Говорила, что, когда выйдет замуж, то заведет четверых или пятерых».

После этого Поллин инвестировал в решение чуть ли не всех проблем, о которых ему сообщало окружение. В нескольких метрах от его офиса ветшала синагога, и здание захотели перестроить в танцевальный клуб – Эйб, выходец из еврейской семьи, отменил этот план и восстановил храм.

Он оборудовал компьютерами все школы Вашингтона и учредил программу «Стол Эйба»: раз в месяц игроки «Уизардс» отправлялись в благотворительный рейд по квартирам нуждающихся и бесплатно раздавали еду. В день смерти Поллина баскетболисты совершали очередной обход.

«За несколько часов до кончины он разговаривал по телефону с помощником. Эйб велел ему убедиться, что все работники его Washington Sports&Entertainment Company уйдут домой раньше, чтобы избежать предпраздничных пробок. Это показывает, что он за человек. Стоя на пороге смерти, он думал о других», – писал журналист The Bleacher Report Джон Уильям Никс.

Филантроп Поллин умер в канун Дня Благодарения и за полторы недели до 86-летия. В последние месяцы он перемещался только в инвалидном кресле – врачи обнаружили редкий надъядерный паралич.

Для столицы США Поллин был настолько важной персоной, что после его смерти с отдельным заявлением выступил президент США Барак Обама: «Он верил в Вашингтон, когда многие другие не верили».

У «Вашингтона» не было шансов на вступление в НХЛ. Одна идея Поллина всех переубедила

Строительство Capital One Arena – это тоже в большей степени акт меценатства, чем обогащения. Поллин намеренно выбрал для нового стадиона не самую процветающую локацию. В конце 1960-х район прославился протестами молодежи против расизма и войны во Вьетнаме. Демонстранты дотла сожгли некоторые участки местности.

Позднее власти построили здесь станцию метро, снесли старые и полуразрушенные здания, выкупили землю и заключили контракты со строителями магазинов, офисов и гостиницы. Но все попытки оживить территорию провалились, и в 1992-м проект благоустройства окончательно свернули. Через три года на пороге мэрии появился Поллин с чертежами нового стадиона – это и был рецепт спасения местности.

Шум от установки первых свай заглушали протестные лозунги. Вокруг жила китайская община, и ее лидеры опасались, что из-за нового объекта неподъемной станет аренда магазинов. Позднее так и случилось. С другой стороны, стадион запустил жизнь в забытой локации и позволил предпринимателям масштабировать бизнес. Теперь рядом с ареной – рай для гурманов, очень много национальных ресторанов. Правда, не только китайских.

«Я хотел построить красивую арену, которая бы изменила ситуацию в центре города. Горжусь, что мы преуспели в обоих направлениях», – хвастался Эйб.

Это был второй стадион в истории «Кэпиталз», но и к первому Поллин отнесся по-особенному. Так что, еще не сыграв ни одного матча в лиге, команда обрела уникальные черты. Арена «Вашингтона» в Лэндовере стала первой на карте НХЛ, где установили мягкие кресла, электронные турникеты и видеокуб – настоящая революция для 1974 года.

Устраивая ее, Поллин руководствовался исключительно утилитарными мотивами. За две вакансии на вступление в НХЛ вместе с ним боролись еще 9 бизнесменов. Изначально «Вашингтон» считался аутсайдером в гонке претендентов, но из-за прорывных технологий и невероятной скорости (арену построили всего за 15 месяцев) лига выбрала именно «Кэпиталз».

Сидеть в уютных креслах наверняка было приятно, а вот болеть за «Кэпиталз» – совершенно невыносимо. Команда мучительно адаптировалась к НХЛ и в первых 8 сезонах пролетела мимо плей-офф. Только в 1998 году, на 23-й сезон в лиге, «Вашингтон» дошел до финала Кубка Стэнли, где, впрочем, всухую проиграл «Детройту» (0-4).

Помимо трофеев клуб проигрывал и конкуренцию за вашингтонского зрителя – местные команды по бейсболу, баскетболу и американскому футболу были популярнее и богаче. В «серебряный» год Поллин потерял на хоккее $20 млн и, отчаявшись, продал франшизу Теду Леонсису – из-за теплых отношений с ним Эйб даже не рассматривал других покупателей.

Главный проект Поллина – баскетбольные «Уизардс». Он купил их за миллион

Возможно, хоккейный провал Эйба был предопределен – ведь он гораздо больше любил баскетбол. «Уизардс» приносили бизнесмену огромные деньги, но самое важное, что он получал от владения клубом, – удовольствие.

«Уизардс» появились в Чикаго. Там Поллин за миллион с небольшим выкупил клуб «Зефирс» и в 1963 году перевез его в штат Мэриленд, где и находится Вашингтон. Через 15 лет после этого клуб выиграл первый и единственный титул чемпионов НБА.

Тогда команда выступала под непримиримым названием Bullets («Пули»). В середине 90-х хозяин смягчился и по принципиальным соображениям избавился от милитаристского смысла, переименовав организацию в поэтическом духе – в Wizards (волшебники). Поллин объяснил решение тем, что прежнее название оскорбляло пострадавших от поглотившей Вашингтон преступности.

Жертвой бандитизма стало в том числе и неспортивное детище Эйба – тот самый Linda Pollin Memorial Housing. За первые полтора десятка лет после открытия приют спас тысячи жизней, но затем Поллин называл благотворительный проект сущим кошмаром. «Толпы наркоторговцев с оружием собирались перед мемориальным домом и угрожали всем, кто пересекал его порог», – писала газета The Washington Post в мае 1997 года, когда полуразрушенный приют готовили к сносу.

Впав в уныние, Эйб продал здание Брюсу Розету – бизнесмену, который специализировался на выкупе подобных объектов. Благодаря особому статусу они позволяли владельцу снизить ставку по налоговым выплатам на другие помещения, а в обслуживание приюта Розет вкладывался по минимуму. В результате на территории дома и вокруг него воцарилось беззаконие. Нигде в округе не продали столько крэка и не устроили столько кровавых разборок, как здесь.

Поллин еще более ускорил процесс переименования «Буллетс» из-за убийства близкого друга – премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Рабин передал части территорий сектора Газа и Западного берега реки Иордан во владение палестинцам и заключил с ними так называемые «Соглашения в Осло» – два пакта, на время урегулировавших военный конфликт между Израилем и Палестиной.

За этот договор Рабин получил Нобелевскую премию мира, а вот внутри страны появились критики, упрекавшие его в предательстве национальных интересов. В ноябре 1995 года Рабина застрелили после митинга в поддержку «Соглашений».

Именно Поллин выгнал Джордана из «Уизардс»

Поллин настолько бережно относился к своим командам, что нередко шел на прямые конфликты с журналистами, когда те критиковали его игроков. Но на первое место бизнесмен ставил сообщество, а не конкретных людей. Владелец резко рвал связи даже с великими, если считал, что они вредят общему делу. В разное время Поллину хватило решимости расстаться и с Крисом Уэббером, и с Рашидом Уоллесом, и даже с Майклом Джорданом.

После окончательного ухода из спорта Его Воздушество планировал вернуться на должность директора по баскетбольным операциям в «Уизардс» – этот пост Джордан занимал перед камбэком на паркет в начале нулевых. Однако Поллин был против и отказал Майклу. Джордан считал это предательством и говорил, что не стал бы выступать за вашингтонскую команду, если бы знал, чем все закончится.

Ирен Поллин после смерти мужа опубликовала мемуары «Неожиданная жизнь»; на рассказ о скандале с Джорданом в книге приходится несколько страниц: «Эйб согласился на встречу с Майклом после долгих обсуждений с менеджерами и юристами. Он знал, что разговор будет непростым. Советники предложили Эйбу сказать Майклу о решении «пойти в другом направлении». Учитывая результаты работы Джордана, выбора не было. Все любили Майкла и восхищались им, но это бизнес. Ничего личного.

Майкл был шокирован. Последовало бурное обсуждение того, что ему обещали и не обещали. После того, как Эйб огласил решение «идти в другом направлении», Майкл сорвался. Эйб ушел из кабинета, когда Майкл назвал его несколькими нецензурными словами. Затем Майкл выбежал из комнаты, спустился в гараж, запрыгнул в свой кабриолет «Мерседес» с номерными знаками Иллинойса, снял крышу и поехал обратно в Чикаго».

Другие баскетболисты недолюбливали Поллина за то, что он не поддерживал идею повышения зарплат – считал, что колоссальный разрыв в доходах между игроками и их болельщиками негативно влияет на общество. И именно Поллин потребовал от НБА внести в регламент правила поведения для спортсменов. «Хотите вы того или нет, вы образцы для подражания. Если вы против, вам следует заняться чем-то другим», – обращался Эйб к игрокам.

Незадолго до смерти Поллина включили в зал славы университета Джорджа Вашингтона, который он окончил. Во время торжественной речи бизнесмен сообщил, что серьезно болен, но не отойдет от дел в «Уизардс» и сделает все, чтобы команда снова выиграла чемпионат. Не получилось – кубок 1978 года так и остался единственным в клубной коллекции. Мечта Эйба не сбылась.

Эйб Поллин точно не лучший владелец спортивного клуба. Хотя он все равно добился многих побед – просто таких, за которые не вручают медали.

«Однажды в ресторане ко мне подошел парень: «Вы мистер Поллин? – Да, сэр, но я понятия не имею, кто вы. – Вы меня не знаете, – пересказывал Эйб, утирая слезы. – Когда я был ребенком, я переехал в Linda Pollin Memorial Housing, и это изменило мою жизнь. Сейчас я успешный бизнесмен и всем, что у меня есть, обязан вам».

Фото: /Scott Taetsch, Doug Pensinger, Central Press, Al Bello, Ezra Shaw