Сколько стоит болеть за команду КХЛ в России?

Билеты, абонементы, атрибутика.

6236 зрителей – пока средняя посещаемость КХЛ в новом сезоне. Заполняемость арен растет – более 73%, это заметно выше, чем было в сентябре-октябре-2022.

С начала регулярки стало больше зрителей на трибунах в Магнитогорске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, где возвели новую арену. А откровенно слабо ходят только на один российский клуб лиги – «Витязь»: матчи в Балашихе не собирают даже 2500 зрителей.

Клубы наверняка довольны, но какова цена этого результата для зрителей? Считаем, сколько тратит российский болельщик, чтобы поддержать любимую хоккейную команду.

Билеты: дешевле всего в Тольятти, дороже – в Новосибирске и Москве

● Центральные места на самой новой хоккейной арене страны в Новосибирске – дороже, чем у всех конкурентов, кроме ЦСКА и «Спартака». На матч-открытие «Сибирь-Арены» билеты стоили от 5 900 рублей, на другие, конечно, дешевле: в районе 1 900-3 000 за билет по центру первого яруса.

● Самые демократичные цены в Тольятти, Нижнекамске, Череповце и Балашихе – только в этих городах можно с лучших секторов посмотреть хоккей дешевле 1 000 рублей.

● Среди городов-миллионников хоккейный досуг наиболее доступен в Челябинске, где за топ-места с топовыми соперниками попросят 1 200 рублей.

● Билеты на «Ак Барс» дороже в день матча: разница – 100-200 рублей в зависимости от статуса соперника. ЦСКА повышает ставку в выходные. Абонементы выходного дня продают «Авангард», «Адмирал», «Барыс», московское «Динамо». Москвичи отдельно распространяют мини-абонементы – на 1 или 2 месяца.

● «Салават Юлаев» периодически продает пакетные билеты – например, сейчас можно сэкономить 10%, если забронировать место на две игры – с «Ак Барсом» и «Амуром».

● ЦСКА компенсирует пятую часть от стоимости билета действующим военным, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранам ВОВ и участникам военной операции на Украине.

● Более половины стадионов в зависимости от предполагаемого зрительского интереса делят гостевые команды на категории. Чаще всего их три. Абсолютный рекорд лиги по этому показателю держит ЦСКА. В группу «топ» армейцы ввели «Ак Барс», СКА и «Спартак», установили отдельные цены для игр с московским «Динамо», а остальных соперников распределили на 5 категорий.

Абонементы: «Лада» и «Магнитка» делают скидки членам профсоюзов

● «Ак Барс», «Трактор», «Локомотив» и ЦСКА предлагают абонементы не только на регулярку, но и на весь сезон, включая матчи плей-офф. Цены выше приблизительно на треть. У армейцев доступны не все сектора.

● «Авангард» и «Сибирь» не предоставляют аналогичной услуги, но бесплатно отдают владельцам абонементов их места на игры первого раунда плей-офф. В Новосибирске подарок безусловный, в Омске его нужно заслужить – посетить как минимум 20 матчей регулярного чемпионата.

● Большинство клубов предусмотрели стандартные льготы (возраст до 16 лет, инвалидность); некоторые предоставляют скидки школьникам, студентам, пенсионерам и многодетным семьям. «Лада» пошла дальше и дает 20-процентный дисконт на абонементы участникам боевых действий и членам их семей, а также членам профсоюза «АвтоВАЗа». Скидка не распространяется на места в центральных секторах.

● В Магнитогорске абонемент для членов профсоюза местного металлургического комбината на 2 000 рублей дешевле.

● «Ак Барс», помимо традиционных льготных программ, предусмотрел скидку для молодых людей с 17 до 24 лет. Принадлежность к этой возрастной группе позволит сэкономить на абонементе чуть больше 20%. В то же время клуб оставляет за собой право изменять цены на решающие матчи серий и на игры с повышенным зрительским интересом.

● «Куньлунь», «Северсталь» и «Витязь» не выставили на продажу домашние абонементы.

● «Адмирал» в 2021 году продавал абонементы на выездные серии – по 225 000 рублей. В этом сезоне клуб не объявлял о подобных акциях. В стоимость входили перелет, проживание, посещение тренировок и матчей.

Атрибутика: у трех клубов нет интернет-магазина, СКА продает устаревшие джерси

Нет прямой зависимости между результатами команды и ценами на ее атрибутику. Например, стоимость фанатских джерси вице-чемпиона «Ак Барса», вылетевшей в первом раунде «Сибири» и не попавшего в плей-офф «Амура» – на одном уровне.

Отсутствует связь между ценами и городами: в регионах большинство клубных товаров обойдутся не дешевле, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Самый заметный разброс цен – в магазинах, которые предоставляют покупателям большой выбор. Так, среди символики «Авангарда» и «Ак Барса» можно найти шарфы и футболки до 1 000 рублей, но это будут экземпляры старых коллекций – новые оцениваются в разы дороже.

● У «Куньлуня», «Лады» и «Нефтехимика» нет интернет-магазинов. Нижнекамцы, судя по сообщению на официальном сайте, ведут работу над его открытием. Пока же атрибутика доступна только при личном посещении магазина – он расположен внутри домашнего стадиона «Нефтехимика».

Вместе с аксессуарами «Нефтехимика» здесь реализуют мерч Михаила Сергачева – двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Тампы» и воспитанника нижнекамского хоккея. Доставка не предусмотрена даже по городу. Ознакомиться с ассортиментом можно в группе «ВКонтакте»; самый необычный товар на прилавке – белый халат с эмблемой клуба.

● У многих клубов лиги есть пробелы с разнообразием продукции. Например, «Салават Юлаев» продает только один вид шарфов, минское «Динамо» – одну бейсболку, а «Сибирь» – три.

● Общая проблема хоккейных интернет-магазинов сводится к самому дорогому товару: более половины клубов не торгуют профессиональными джерси – то есть точно такими же, в каких выступают игроки. Там, где подобные модели есть, их стоимость чрезвычайно высока. Например, игровой свитер «Авангарда» обойдется омичу в 13 690 рублей – это 26,3% от среднемесячной зарплаты в регионе. Приятные исключения – «Амур» и «Спартак», чьи цены на оригинальные джерси сопоставимы со стоимостью реплик других клубов.

● У «Северстали» в наличии гостевые джерси с фамилиями трех хоккеистов, но двое из них (Робин Пресс и Игорь Гераськин) покинули команду этим летом.

● Московское «Динамо» не предлагает гостевые свитеры сезона-2023/24 – в интернет-магазине размещены только домашние и ретромодели.

● На сайте «Витязя» выставлена атрибутика с изображениями боксера Александра Поветкина, а вот приобрести свитер команды – хотя бы какой-то – не удастся.

● «Трактор», напротив, продает не только домашние и гостевые модели – в виртуальном магазине есть предсезонные и альтернативные, в том числе линейка, выполненная в рамках акции «Доброшрифт».

● Предсезонную форму по-прежнему распространяет и «Авангард» (13 990 рублей стоит домашний свитер, гостевой на 2 000 рублей дешевле), а в «Ак Барсе» для болельщиков доступны джерси, сшитые специально к матчам «зеленого» дерби с «Салаватом Юлаевым».

● Самый широкий выбор – перед фанатами СКА. Петербуржцы держат в продаже майки «СКА-Невы», альтернативные джерси и ретроварианты разных лет. В эту категорию входят в том числе свитеры предыдущего сезона, поэтому в магазине часто встречаются фамилии тех хоккеистов, которые уже покинули Северную столицу. Джерси Никиты Гусева, Марата Хуснутдинова, Николая Прохоркина, Дмитрия Николаева, Владислава Подъяпольского и других экс-армейцев стоят в диапазоне от 22 990 до 30 990 рублей.

За майки позапрошлого сезона придется выложить от 18 000 до 22 000 рублей. Неактуальные предсезонные джерси с автографами хоккеистов доходят в цене до 33 000 рублей.

«Сочи» – единственный клуб лиги, который по сравнению с предыдущим сезоном снизил цены на абонементы разных категорий. Остальные или опустили стоимость отдельных, не очень востребованных предложений, или оставили прайс на прежнем уровне, или подняли планку. То же самое касается билетов и атрибутики. Эти меры не уменьшили посещаемость – спрос на хоккей в России остается устойчивым.

Фото: hcnh.ru, hawk.ru, ak-bars.ru