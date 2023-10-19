😱 Жуткое столкновение в КХЛ: капитан «Сибири» снес Атанасова ударом в колено

«Торпедо» проиграло четвертый матч из пяти последних – на этот раз «Сибири» (4:5 бул) – и все же выдыхает с облегчением: 21-летний Василий Атанасов, лидер нижегородской атаки, остался в строю, хотя не было никаких гарантий.

Все случилось в конце второго периода: Николай Прохоркин провел против Атанасова мощный силовой прием – выставил колено и сбил с ног. Лучший бомбардир торпедовцев (19 очков в 20 матчах) пролежал на льду полминуты, после чего в сопровождении врачей ушел в раздевалку.

Главный судья Николай Акузовский среагировал молниеносно: поднял руку, остановил игру и наказал Прохоркина двухминутным штрафом – за подножку.

Столкновению предшествовал резкий перелом в игре. В середине периода «Торпедо» вело 3:1. Именно Атанасов отличился в меньшинстве – выиграл забег на скорость у Тэйлора Бека и обманул вратаря Антона Красоткина. Породистый гол:

«Сибирь» вернулась в игру и за полторы минуты до хита Прохоркина восстановила равенство. Николай принял участие в обеих голевых атаках – дважды ассистировал партнерам.

Атанасов после жуткого падения пропустил остаток второго периода, а в третьем вернулся на лед: сыграл 5,5 минуты – даже чуть больше, чем в двух предыдущих отрезках.

В заключительной 20-минутке соперники обменялись голами, и все решили буллиты. Атанасов не использовал свою попытку, а капитан новосибирцев Прохоркин не промахнулся.

Для Василия день закончился хуже, чем начался. Накануне встречи «Торпедо» и «Сибири» стали известны первые участники Матча Звезд КХЛ. На начальном этапе выбирали болельщики, и наибольшее количество голосов (2560) получил именно Атанасов.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов