Шайбу, шайбу!
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Вратарь-ветеран выводит «Авангард» из кризиса. Он пропустил всего одну шайбу – от своего же игрока 😇

Авангард Авангард
Илья Проскуряков Илья Проскуряков
Василий Демченко Василий Демченко
Андрей Мишуров Андрей Мишуров
Илья Ежов Илья Ежов
Антон Курьянов Антон Курьянов
Михаил Кравец Михаил Кравец
Сергей Звягин Сергей Звягин
Хоккей Хоккей

«Авангард» после неудачного отрезка во второй половине сентября (четыре поражения подряд на выезде) возвращает утраченные позиции. В октябре омичи выиграли 4 матча из 6, и значительный вклад в их успехи внес 36-летний Илья Проскуряков – номинально третий вратарь команды. 

Чем вратарь помог «Авангарду»?

Проскуряков дебютировал за «Авангард» 7 октября – в середине матча с «Трактором» (1:4) заменил Василия Демченко. К тому моменту челябинцы практически сделали результат, забросив 3 безответные шайбы. Четвертая влетела в пустые ворота, а Проскуряков ушел «сухим». 

Через 4 дня в Омск приехал «Металлург» (4:1) – один из самых принципиальных соперников «Авангарда». Проскуряков получил место в стартовом составе и пропустил лишь однажды, причем от партнера: нападающий «ястребов» Райан Спунер неудачно подставил клюшку под прострел магнитогорца Александра Петунина.

Впоследствии удача Проскурякову только улыбалась: дважды удар на себя приняла штанга, еще раз защитник Михаил Гуляев затормозил шайбу в нескольких сантиметрах от линии ворот.

В следующей встрече – с московским «Динамо» (3:0) – на долю Проскурякова выпало больше работы. «Авангард» действовал с акцентом на нападение и периодически пропускал контратаки. Проскуряков справился со всеми угрозами: дважды выручил при выходах 2 в 1, уверенно среагировал на броски в противоход и добивания и в итоге оформил шатаут.

Впрочем, «Динамо» сейчас не в лучшей форме: перед игрой с «Авангардом» команда Алексея Кудашова уступила в трех матчах из четырех.

«Решение выпускать Проскурякова пришло просто, – отметил главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец. – Он вышел на замену в матче с «Трактором», отразил 14 бросков, не пропустил ни одного гола – значит, он играет в следующей встрече». 

Сам Проскуряков философски относится к промежуточным успехам. «Много споров, смогу ли я поддерживать такую форму на дистанции? Хорошо, что я в этих спорах не участвую, а просто делаю все, что от меня зависит. Знаете, есть такая мудрость: от нас усилие и желание, а результат – от Бога. И я ее сейчас придерживаюсь», – поделился Илья с «Чемпионатом». 

Как Проскуряков оказался в «Авангарде»?

 «Авангард» подписал контракт с опытным вратарем в середине июля. Соглашение двустороннее и рассчитано на один сезон. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата – 10 млн рублей.

«Отличается правильным отношением к делу, за счет чего и выступает так долго на высшем уровне, – объяснил трансфер генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником. Кроме того, Илья может помочь «Омским Крыльям», а также в любой момент обеспечит надежность в первой команде по ходу длинного марафона нового сезона».

До 17 сентября Проскуряков находился в расположении «Омских Крыльев» из ВХЛ. Голкипер провел два матча, суммарно отразив 74 броска. Затем потребовалось его присутствие в «Авангарде», где обострились проблемы во вратарской линии.

Что с другими вратарями «Авангарда»?

Ведущий вратарь «Авангарда» Василий Демченко укрепился в этом статусе летом – подписал новое соглашение на два года. Но старт сезона для него не задался. Демченко провел 10 матчей и потерпел 5 поражений, трижды его меняли до финальной сирены. Василий занимает 45 место в лиге по проценту отраженных бросков (87,8%).

На послематчевых пресс-конференциях журналисты часто спрашивают об ошибках Демченко, но Михаил Кравец никогда не критикует его публично. «Считаю, он отыграл достойно, выручал нас во многих моментах. Не всегда в пропущенных голах есть вина вратаря», – прокомментировал Кравец поражение от «Ак Барса». И даже после матча с «Трактором», от которого Демченко пропустил каждый пятый бросок, Кравец был непреклонен: «Единственное светлое пятно в этом матче – это игра вратарей и игра в меньшинстве, она была достойна».

Аналогичной линии поведения Кравец придерживался и в прошлом сезоне. «Вася провел отличный сезон и очень хороший плей-офф. У меня только уважение и слова доверия, благодарности», – говорил Кравец после вылета «Авангарда» в финале Восточной конференции.

Доверие тренеров к Демченко было почти безграничным. В регулярке он сыграл 80% матчей команды, а в плей-офф и вовсе не покидал ворота. При этом Василий многократно пропускал однотипные голы: отбивал шайбу перед собой или далеко и опрометчиво выходил из ворот. 

Сезон до этого Демченко провел в глубоком запасе (9 матчей в регулярке). Позиция основного вратаря была занято чехом Шимоном Грубецом.

Сейчас Демченко оказался в более незавидном положении. Голкипера нет в списке травмированных, но он не попадает даже в заявку. Последнее (от 11 октября) высказывание Кравца о Демченко менее категорично и позитивно, чем предыдущие: «Демченко тренируется, готовится и восстанавливается, а мы ищем варианты для улучшения его игры».

В конце сентября – начале октября тренер сделал ставку на запасного голкипера – 22-летнего воспитанника омского хоккея Андрея Мишурова. В прошлом сезоне он сыграл 12 матчей и отразил 91% бросков. Но в случае с Мишуровым тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин не придает цифрам большого значения: «Мы с ним не обращаем внимания на статистику, не оцениваем игру, исходя из того, сколько бросков было, сколько голов. Любую игру анализируем не по результату, а разбираем наши вратарские моменты, проговариваем их и идем в выбранном направлении. Что касается техники Мишурова, то я скажу так: у Андрея хорошая база, а по заряженности и атлетизму немногие в КХЛ с ним сравнятся».

В этом сезоне Мишуров сыграл четыре матча подряд, но заболел и на 10 дней выпал из заявки. Перед игрой с «Металлургом» Мишуров вернулся в состав и вытеснил Демченко даже со скамейки. Теперь Андрей на правах дублера наблюдает за игрой Проскурякова. Следующий матч – 15 октября с «Локомотивом» – вратарь-ветеран начнет с первых минут; Кравец сообщил об этом на пресс-конференции после игры с «Динамо». 

В прошлом регулярном чемпионате 8 команд пропустили меньше «Авангарда». В среднем «ястребы» пропускали 2,41 шайбы за матч. В этом году показатели ниже (2,68 гола за игру и 11 место в лиге). В отличие от нападения, защитная линия «Авангарда» за лето обновилась незначительно. Команду покинули возрастные защитники Антон Белов (37 лет) и Виктор Сведберг (32 года), а также трехкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Береглазов. Их места заняли атакующий Либор Шулак и в прошлом один из основных защитников «Витязя» Роман Абросимов.

Что отличает Проскурякова от других вратарей?

● В «Авангарде» Проскуряков выбрал необычный для вратаря номер – 5. До этого вратарь выступал под №73, но в Омске он занят – защитником Либором Шулаком.

● Проскуряков – второй среди самых возрастных вратарей сезона КХЛ. Старше него (всего на 3 недели) только Илья Ежов из «Салавата Юлаева». 

● В январе 2009 года Илья стал первым в истории КХЛ голкипером – автором гола: выступая за магнитогорский «Металлург», он поразил пустые ворота «Ак Барса». «Если честно, то тогда я просто шайбу выбрасывал из зоны. Времени до конца игры мало оставалось, вот я и хотел его «убить», – признался вратарь-снайпер. 

● Проскуряков родился в Сургуте, но в 13 лет перебрался в спортивную школу «Магнитки». Семь лет Илья выступал именно за магнитогорскую команду, а вот позднее нигде не задерживался дольше трех сезонов. В общей сложности Проскуряков надевал джерси 11 команд, в том числе немецкого «Крефельда» (14 матчей в сезоне-2018/19).

«В Германии высокий средний уровень хоккеистов. А творческих игроков, как Капризов, Мозякин, Михайлис, Радулов, Ткачев, нет. За счет средних хоккеистов уровень лиги достаточно хороший», – рассказывал вратарь. 

● Голкипер был признан лучшим новичком КХЛ в сезоне-2008/09 и первым получил соответствующий приз – имени Алексея Черепанова.

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Не только «Авангард» воспользовался помощью джокера со скамейки. 

● Ворота «Ак Барса» на протяжении последних 10 матчей защищает 21-летний Артур Ахтямов. Начал сезон в «Нефтянике» из ВХЛ, но получил повышение после того, как Тимур Билялов и Амир Мифтахов травмировались. Ахтямов успешно влился в основу: пять побед, отразил 30 или более бросков, оформил шатаут с «Адмиралом» (3:0). Успехам Артура наверняка рады не только в Казани. На драфте-2020 «Торонто» выбрал голкипера под общим 106-м номером. 

● Игорь Бобков, первый номер «Амура», порвал мениск летом и впервые попал в заявку только 29 сентября. В большинстве игр участвовал 25-летний Дмитрий Лозебников. Первый матч в КХЛ он сыграл с «Авангардом» (5:1) и благодаря 35 сэйвам сместил Яниса Калниньша с позиции второго вратаря. Латвиец отразил всего 89,7% бросков в 6 матчах этого сезона.

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов хвалил Лозебникова даже после неудач. «Наш вратарь – единственный, кто сражался до конца. Большое ему спасибо за матч», – отреагировал Мартемьянов на поражение от СКА (0:4).

В хайлайты КХЛ Лозебников попал благодаря огненному монологу в раздевалке после дебюта в КХЛ. «Я ждал этого шанса три года, пацаны, три года», – обратился Дмитрий к партнерам. Лига назвала голкипера лучшим в своем амплуа по итогам второй недели.

● Филипп Долганов, еще один 25-летний новичок лиги, стал важной частью «Нефтехимика». Один из самых миниатюрных вратарей КХЛ (рост – 178 см, вес – 76 кг) провел восемь матчей и в половине из них отразил более 30 бросков. Основной вратарь нижнекамцев Эмиль Гарипов повредил плечо, но клуб сомневается в серьезности его травмы и, по информации Metaratings, планирует расторгнуть контракт без выплаты компенсации. Дублер Гарипова – Андрей Тихомиров – проиграл 3 из 3 матчей в этом сезоне.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Федоренко; ХК «Авангард» Омск

1 комментарий

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Ap6y3
Изначально большой ошибкой было рассматривать Васю Демченко, как первого вратаря команды
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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