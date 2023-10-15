Вратарь-ветеран выводит «Авангард» из кризиса. Он пропустил всего одну шайбу – от своего же игрока 😇

«Авангард» после неудачного отрезка во второй половине сентября (четыре поражения подряд на выезде) возвращает утраченные позиции. В октябре омичи выиграли 4 матча из 6, и значительный вклад в их успехи внес 36-летний Илья Проскуряков – номинально третий вратарь команды.

Чем вратарь помог «Авангарду»?

Проскуряков дебютировал за «Авангард» 7 октября – в середине матча с «Трактором» (1:4) заменил Василия Демченко. К тому моменту челябинцы практически сделали результат, забросив 3 безответные шайбы. Четвертая влетела в пустые ворота, а Проскуряков ушел «сухим».

Через 4 дня в Омск приехал «Металлург» (4:1) – один из самых принципиальных соперников «Авангарда». Проскуряков получил место в стартовом составе и пропустил лишь однажды, причем от партнера: нападающий «ястребов» Райан Спунер неудачно подставил клюшку под прострел магнитогорца Александра Петунина.

Впоследствии удача Проскурякову только улыбалась: дважды удар на себя приняла штанга, еще раз защитник Михаил Гуляев затормозил шайбу в нескольких сантиметрах от линии ворот.

В следующей встрече – с московским «Динамо» (3:0) – на долю Проскурякова выпало больше работы. «Авангард» действовал с акцентом на нападение и периодически пропускал контратаки. Проскуряков справился со всеми угрозами: дважды выручил при выходах 2 в 1, уверенно среагировал на броски в противоход и добивания и в итоге оформил шатаут.

Впрочем, «Динамо» сейчас не в лучшей форме: перед игрой с «Авангардом» команда Алексея Кудашова уступила в трех матчах из четырех.

«Решение выпускать Проскурякова пришло просто, – отметил главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец. – Он вышел на замену в матче с «Трактором», отразил 14 бросков, не пропустил ни одного гола – значит, он играет в следующей встрече».

Сам Проскуряков философски относится к промежуточным успехам. «Много споров, смогу ли я поддерживать такую форму на дистанции? Хорошо, что я в этих спорах не участвую, а просто делаю все, что от меня зависит. Знаете, есть такая мудрость: от нас усилие и желание, а результат – от Бога. И я ее сейчас придерживаюсь», – поделился Илья с «Чемпионатом».

Как Проскуряков оказался в «Авангарде»?

«Авангард» подписал контракт с опытным вратарем в середине июля. Соглашение двустороннее и рассчитано на один сезон. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата – 10 млн рублей.

«Отличается правильным отношением к делу, за счет чего и выступает так долго на высшем уровне, – объяснил трансфер генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником. Кроме того, Илья может помочь «Омским Крыльям», а также в любой момент обеспечит надежность в первой команде по ходу длинного марафона нового сезона».

До 17 сентября Проскуряков находился в расположении «Омских Крыльев» из ВХЛ. Голкипер провел два матча, суммарно отразив 74 броска. Затем потребовалось его присутствие в «Авангарде», где обострились проблемы во вратарской линии.

Что с другими вратарями «Авангарда»?

Ведущий вратарь «Авангарда» Василий Демченко укрепился в этом статусе летом – подписал новое соглашение на два года. Но старт сезона для него не задался. Демченко провел 10 матчей и потерпел 5 поражений, трижды его меняли до финальной сирены. Василий занимает 45 место в лиге по проценту отраженных бросков (87,8%).

На послематчевых пресс-конференциях журналисты часто спрашивают об ошибках Демченко, но Михаил Кравец никогда не критикует его публично. «Считаю, он отыграл достойно, выручал нас во многих моментах. Не всегда в пропущенных голах есть вина вратаря», – прокомментировал Кравец поражение от «Ак Барса». И даже после матча с «Трактором», от которого Демченко пропустил каждый пятый бросок, Кравец был непреклонен: «Единственное светлое пятно в этом матче – это игра вратарей и игра в меньшинстве, она была достойна».

Аналогичной линии поведения Кравец придерживался и в прошлом сезоне. «Вася провел отличный сезон и очень хороший плей-офф. У меня только уважение и слова доверия, благодарности», – говорил Кравец после вылета «Авангарда» в финале Восточной конференции.

Доверие тренеров к Демченко было почти безграничным. В регулярке он сыграл 80% матчей команды, а в плей-офф и вовсе не покидал ворота. При этом Василий многократно пропускал однотипные голы: отбивал шайбу перед собой или далеко и опрометчиво выходил из ворот.

Сезон до этого Демченко провел в глубоком запасе (9 матчей в регулярке). Позиция основного вратаря была занято чехом Шимоном Грубецом.

Сейчас Демченко оказался в более незавидном положении. Голкипера нет в списке травмированных, но он не попадает даже в заявку. Последнее (от 11 октября) высказывание Кравца о Демченко менее категорично и позитивно, чем предыдущие: «Демченко тренируется, готовится и восстанавливается, а мы ищем варианты для улучшения его игры».

В конце сентября – начале октября тренер сделал ставку на запасного голкипера – 22-летнего воспитанника омского хоккея Андрея Мишурова. В прошлом сезоне он сыграл 12 матчей и отразил 91% бросков. Но в случае с Мишуровым тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин не придает цифрам большого значения: «Мы с ним не обращаем внимания на статистику, не оцениваем игру, исходя из того, сколько бросков было, сколько голов. Любую игру анализируем не по результату, а разбираем наши вратарские моменты, проговариваем их и идем в выбранном направлении. Что касается техники Мишурова, то я скажу так: у Андрея хорошая база, а по заряженности и атлетизму немногие в КХЛ с ним сравнятся».

В этом сезоне Мишуров сыграл четыре матча подряд, но заболел и на 10 дней выпал из заявки. Перед игрой с «Металлургом» Мишуров вернулся в состав и вытеснил Демченко даже со скамейки. Теперь Андрей на правах дублера наблюдает за игрой Проскурякова. Следующий матч – 15 октября с «Локомотивом» – вратарь-ветеран начнет с первых минут; Кравец сообщил об этом на пресс-конференции после игры с «Динамо».

В прошлом регулярном чемпионате 8 команд пропустили меньше «Авангарда». В среднем «ястребы» пропускали 2,41 шайбы за матч. В этом году показатели ниже (2,68 гола за игру и 11 место в лиге). В отличие от нападения, защитная линия «Авангарда» за лето обновилась незначительно. Команду покинули возрастные защитники Антон Белов (37 лет) и Виктор Сведберг (32 года), а также трехкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Береглазов. Их места заняли атакующий Либор Шулак и в прошлом один из основных защитников «Витязя» Роман Абросимов.

Что отличает Проскурякова от других вратарей?

● В «Авангарде» Проскуряков выбрал необычный для вратаря номер – 5. До этого вратарь выступал под №73, но в Омске он занят – защитником Либором Шулаком.

● Проскуряков – второй среди самых возрастных вратарей сезона КХЛ. Старше него (всего на 3 недели) только Илья Ежов из «Салавата Юлаева».

● В январе 2009 года Илья стал первым в истории КХЛ голкипером – автором гола: выступая за магнитогорский «Металлург», он поразил пустые ворота «Ак Барса». «Если честно, то тогда я просто шайбу выбрасывал из зоны. Времени до конца игры мало оставалось, вот я и хотел его «убить», – признался вратарь-снайпер.

● Проскуряков родился в Сургуте, но в 13 лет перебрался в спортивную школу «Магнитки». Семь лет Илья выступал именно за магнитогорскую команду, а вот позднее нигде не задерживался дольше трех сезонов. В общей сложности Проскуряков надевал джерси 11 команд, в том числе немецкого «Крефельда» (14 матчей в сезоне-2018/19).

«В Германии высокий средний уровень хоккеистов. А творческих игроков, как Капризов, Мозякин, Михайлис, Радулов, Ткачев, нет. За счет средних хоккеистов уровень лиги достаточно хороший», – рассказывал вратарь.

● Голкипер был признан лучшим новичком КХЛ в сезоне-2008/09 и первым получил соответствующий приз – имени Алексея Черепанова.

Использование третьих вратарей – тренд осени в КХЛ

Не только «Авангард» воспользовался помощью джокера со скамейки.

● Ворота «Ак Барса» на протяжении последних 10 матчей защищает 21-летний Артур Ахтямов. Начал сезон в «Нефтянике» из ВХЛ, но получил повышение после того, как Тимур Билялов и Амир Мифтахов травмировались. Ахтямов успешно влился в основу: пять побед, отразил 30 или более бросков, оформил шатаут с «Адмиралом» (3:0). Успехам Артура наверняка рады не только в Казани. На драфте-2020 «Торонто» выбрал голкипера под общим 106-м номером.

● Игорь Бобков, первый номер «Амура», порвал мениск летом и впервые попал в заявку только 29 сентября. В большинстве игр участвовал 25-летний Дмитрий Лозебников. Первый матч в КХЛ он сыграл с «Авангардом» (5:1) и благодаря 35 сэйвам сместил Яниса Калниньша с позиции второго вратаря. Латвиец отразил всего 89,7% бросков в 6 матчах этого сезона.

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов хвалил Лозебникова даже после неудач. «Наш вратарь – единственный, кто сражался до конца. Большое ему спасибо за матч», – отреагировал Мартемьянов на поражение от СКА (0:4).

В хайлайты КХЛ Лозебников попал благодаря огненному монологу в раздевалке после дебюта в КХЛ. «Я ждал этого шанса три года, пацаны, три года», – обратился Дмитрий к партнерам. Лига назвала голкипера лучшим в своем амплуа по итогам второй недели.

● Филипп Долганов, еще один 25-летний новичок лиги, стал важной частью «Нефтехимика». Один из самых миниатюрных вратарей КХЛ (рост – 178 см, вес – 76 кг) провел восемь матчей и в половине из них отразил более 30 бросков. Основной вратарь нижнекамцев Эмиль Гарипов повредил плечо, но клуб сомневается в серьезности его травмы и, по информации Metaratings, планирует расторгнуть контракт без выплаты компенсации. Дублер Гарипова – Андрей Тихомиров – проиграл 3 из 3 матчей в этом сезоне.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Федоренко; ХК «Авангард» Омск