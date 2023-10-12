У «Трактора» неожиданный лидер (и это не Кравцов) – каждое его очко приносит клубу победы

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Челябинск завелся после смены тренера.

«Трактор» неожиданно выиграл у «Сибири» в результативном матче (5:4, бул). Тут есть большая заслуга нападающего Максима Шабанова. Он забросил 2 шайбы и помог «Трактору» отыграться. Сейчас от Шабанова зависят все результаты клуба. В регулярке-2023/24 он набрал 8 очков за 18 матчей. 5 из них – в последних шести играх «Трактора» и прямо сочетаются с их исходами.

Шабанов вытащил для «Трактора» безнадежный матч и необычно исполнил буллит

23-летний Шабанов действительно повлиял на победу «Трактора» над «Сибирью». В конце второго периода Шабанов заработал на себе пятиминутное большинство, которое сам же реализовал. За две с половиной минуты до сирены Максим оформил дубль, сравнял счет, перевел игру в овертайм и исполнил победный буллит.

В игре Шабанов дважды воспользовался кистевым броском, причем оба раза попал в девятку. Вторая шайба зашла под ближнюю крестовину с острого угла, но не выглядела курьезной – скорее чрезвычайно точное попадание. Для буллита бросок уже не потребовался – одним движением форвард обманул вратаря «Сибири» Красоткина и буквально завез шайбу в ворота.

Шабанов отыграл более 21 минуты против «Сибири», но всего дважды за это время бросил по воротам – обе попытки оказались результативными. Челябинск в четвертый раз за последние 6 матчей победил благодаря эффективным действиям воспитанника. Интересно, что в играх без очков Шабанова на этом отрезке «Трактор» всегда проигрывал.

Если расширить календарь до семи матчей, Шабанов набрал в них 6 очков. Ассист в игре против «Салавата» (3:5) победным не стал. За 11 матчей до этого Максим имел лишь гол и передачу. Прошлый сезон стал первым полноценным в карьере Шабанова на профессиональном уровне. Там он поучаствовал в 67 матчах, забил 18 голов и сделал 13 ассистов. «Трактор» не попал в плей-офф.

Перед стартом регулярки-2022/23 Шабанов рассказывал: «Да, с реализацией пока есть проблемы, но я над этим работаю». Все получилось с помощью партнеров: он выходит на лед во втором звене вместе с Тертышным и Ткачевым. После завершения того сезона Тертышный объяснял: Шабанов ярко ворвался в КХЛ, но звездную болезнь не словил. К середине года они наработали химию – после этого пошла игра.

Что еще происходит с «Трактором»: ярко вернулся Кравцов, налаживается игра в большинстве

● Виталий Кравцов сыграл впервые с 12 сентября, когда получил травму верхней части тела – и сразу забил. Против «Сибири» Кравцов вышел в третьем звене с Поповым и Калининым, провел на льду 19 минут и 3 раза бросил по воротам. В мае нападающий вернулся в родной клуб после очередной неудачи в НХЛ. Контракт Кравцова с «Трактором» действует до конца следующего сезона.

● Кравцов и Шабанов использовали большинство – сейчас это большая редкость для «Трактора». Перед встречей с «Сибирью» команда шла предпоследней по этому показателю, реализовав только 12% попыток. В этой игре два шанса превратились в два гола. Статистика «Трактора» стала лучше: 15,3% реализации, 9 шайб, 59 возможностей.

● Похвалы от и.о главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина заслужили не только хоккеисты, но и помощники. В первом периоде судьи отменили один из голов «Сибири»: челябинские видеотренеры посоветовали взять запрос из-за помехи вратарю. Заварухин нашел оригинальный способ поблагодарить ассистентов прямо по ходу матча.

● Заварухин получил назначение неделю назад. За это время челябинцы, кроме «Сибири», выиграли у «Авангарда» (4:1) и уступили «Барысу» (1:2). Главное отличие «Трактора» Заварухина от «Трактора» предыдущего тренера Гатиятулина – результативность. В обоих победных матчах команда забрасывала по четыре шайбы.

Фото: ХК «Трактор»