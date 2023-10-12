Шайбу, шайбу!
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У «Трактора» неожиданный лидер (и это не Кравцов) – каждое его очко приносит клубу победы

Сибирь Сибирь
Трактор Трактор
Максим Шабанов
Виталий Кравцов Виталий Кравцов
Алексей Заварухин Алексей Заварухин
Антон Красоткин Антон Красоткин
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Челябинск завелся после смены тренера.

«Трактор» неожиданно выиграл у «Сибири» в результативном матче (5:4, бул). Тут есть большая заслуга нападающего Максима Шабанова. Он забросил 2 шайбы и помог «Трактору» отыграться. Сейчас от Шабанова зависят все результаты клуба. В регулярке-2023/24 он набрал 8 очков за 18 матчей. 5 из них – в последних шести играх «Трактора» и прямо сочетаются с их исходами.

Шабанов вытащил для «Трактора» безнадежный матч и необычно исполнил буллит

23-летний Шабанов действительно повлиял на победу «Трактора» над «Сибирью». В конце второго периода Шабанов заработал на себе пятиминутное большинство, которое сам же реализовал. За две с половиной минуты до сирены Максим оформил дубль, сравнял счет, перевел игру в овертайм и исполнил победный буллит.

В игре Шабанов дважды воспользовался кистевым броском, причем оба раза попал в девятку. Вторая шайба зашла под ближнюю крестовину с острого угла, но не выглядела курьезной – скорее чрезвычайно точное попадание. Для буллита бросок уже не потребовался – одним движением форвард обманул вратаря «Сибири» Красоткина и буквально завез шайбу в ворота.

Шабанов отыграл более 21 минуты против «Сибири», но всего дважды за это время бросил по воротам – обе попытки оказались результативными. Челябинск в четвертый раз за последние 6 матчей победил благодаря эффективным действиям воспитанника. Интересно, что в играх без очков Шабанова на этом отрезке «Трактор» всегда проигрывал.

Если расширить календарь до семи матчей, Шабанов набрал в них 6 очков. Ассист в игре против «Салавата» (3:5) победным не стал. За 11 матчей до этого Максим имел лишь гол и передачу. Прошлый сезон стал первым полноценным в карьере Шабанова на профессиональном уровне. Там он поучаствовал в 67 матчах, забил 18 голов и сделал 13 ассистов. «Трактор» не попал в плей-офф.

Перед стартом регулярки-2022/23 Шабанов рассказывал: «Да, с реализацией пока есть проблемы, но я над этим работаю». Все получилось с помощью партнеров: он выходит на лед во втором звене вместе с Тертышным и Ткачевым. После завершения того сезона Тертышный объяснял: Шабанов ярко ворвался в КХЛ, но звездную болезнь не словил. К середине года они наработали химию – после этого пошла игра.

Что еще происходит с «Трактором»: ярко вернулся Кравцов, налаживается игра в большинстве

● Виталий Кравцов сыграл впервые с 12 сентября, когда получил травму верхней части тела – и сразу забил. Против «Сибири» Кравцов вышел в третьем звене с Поповым и Калининым, провел на льду 19 минут и 3 раза бросил по воротам. В мае нападающий вернулся в родной клуб после очередной неудачи в НХЛ. Контракт Кравцова с «Трактором» действует до конца следующего сезона.

● Кравцов и Шабанов использовали большинство – сейчас это большая редкость для «Трактора». Перед встречей с «Сибирью» команда шла предпоследней по этому показателю, реализовав только 12% попыток. В этой игре два шанса превратились в два гола. Статистика «Трактора» стала лучше: 15,3% реализации, 9 шайб, 59 возможностей.

● Похвалы от и.о главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина заслужили не только хоккеисты, но и помощники. В первом периоде судьи отменили один из голов «Сибири»: челябинские видеотренеры посоветовали взять запрос из-за помехи вратарю. Заварухин нашел оригинальный способ поблагодарить ассистентов прямо по ходу матча. 

● Заварухин получил назначение неделю назад. За это время челябинцы, кроме «Сибири», выиграли у «Авангарда» (4:1) и уступили «Барысу» (1:2). Главное отличие «Трактора» Заварухина от «Трактора» предыдущего тренера Гатиятулина – результативность. В обоих победных матчах команда забрасывала по четыре шайбы.

Сибирь – Трактор 4:5 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
11 октября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Шашков (Яковлев, Сушко)
1:1 – 3 Сошников (Яруллин, Калинин)
2:1 – 18 Климович (Дубакин)
3:1 – 32 Бутузов (Андреофф, Прохоркин)
3:2 – 37 Шабанов (Ткачев, Попов)
4:2 – 48 Морозов (Гордеев, Бек)
4:3 – 53 Кравцов (Боуи, Юртайкин)
4:4 – 58 Шабанов (Ткачев, Яруллин)
Вратари: Красоткин 28/32 – Фукале 20/24.

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Фото: ХК «Трактор»

1 комментарий

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hardy33
Шабанов - неожиданный лидер? Только для тех, кто не следил за Трактором в прошлом сезоне. Надеюсь, уедет в НХЛ, потому что в рамках КХЛ в Челябинске мы его вряд ли увидим после завершения текущего сезона. Один из сильнейших форвардов страны в 23 года.
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+2
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