Овечкин впервые возглавил хоккейный рейтинг Forbes! Как он зарабатывает миллионы

Не все деньги – за игру.

Александр Овечкин сыграл почти 1500 матчей в НХЛ и забросил больше 800 шайб, но только в этом году дебютировал в качестве самого высокооплачиваемого хоккеиста сезона по версии Forbes. По оценкам издания, Ови заработает $17,5 млн до вычета налогов.

Лидерство Овечкина не единоличное. Звезда «Колорадо» Нэтан Маккиннон получит такую же сумму. При этом от «Вашингтона» у Александра только 70% доходов – остальные деньги ему принесут личные спонсорские контракты и бизнес-проекты.

По заработку вне льда Овечкин делит первое место с Коннором Макдэвидом. Оба обогатятся на $5 млн. Все остальные заметно отстают: больше в рейтинге нет ни одного игрока, который бы перешагнул $1 млн рекламных денег.

Forbes составляет хоккейный список с 2010 года, и сторонние доходы в нем поначалу не учитывались. За все время подсчетов Овечкин только однажды не попал в топ-10: долго боролся с Сидни Кросби, но, как только доходы капитана «Питтсбурга» упали, внимание рекламодателей переключилось на другого канадца – Макдэвида.

Овечкин уверенно торгует собственным брендом с первых лет в НХЛ. Его телекарьера стартовала в 2005-м. Вместе с другими звездами лиги Александр снялся в промо чемпионата: позвонил в службу доставки, заказал гору еды, а представился именем Кросби.

В середине десятых американский ТВ-зритель чаще, чем на льду, видел Овечкина в рекламе пиццы Papa John’s. «Когда я был ребенком, то хотел доставлять пиццу. Я любил пиццу. Пицца была всей моей жизнью», – так Ови открывал рекламный ролик. Затем он пытался доставить пиццу, но безуспешно: актер-хоккеист с трудом вылезал из малогабаритной машины, опаздывал, забывал то адрес, то саму посылку. «Несмотря на то, что я старался, я был плох в доставке, – объяснял Александр. – Но все изменилось – я оказался хорош в других вещах. И сейчас я использую пиццу, чтобы мечты других детей исполнялись».

В рекламе Capital One Bank Овечкин щелкал с крыши, у автодилера Eastern Motors пел (точнее предпринимал такие попытки), а для банка «Открытие» дудел на трубе под комментарий Василия Уткина и чеканил футбольный мяч. В 2016 году «Ведомости» сообщили, что однолетний контракт с российским банком принес Ови не менее $500 тысяч. Правда, чуть более чем через год «Открытие» столкнулся с серьезными проблемами – и Центробанк объявил о его санации.

В 2019 году Овечкин заключил соглашение с другим банком – ПСБ. На первых порах он врывался в кадр в хоккейной форме, но вскоре маркетологи примерили на него самые разные образы – консультанта офиса, Шерлока Холмса, богатыря, Старика Хоттабыча, ковбоя, мушкетера и даже панды.

«Ключевое сообщение нашей кампании – «Пусть мечты исполняются, как в кино», – поделилась с изданием Sostav вице-президент и директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова. – Каждый герой ролика в лице эксклюзивного амбассадора банка Александра Овечкина наделен сильными качествами и сверхъестественными способностями и приходит на помощь клиентам ПСБ в нужный момент».

Кроме того, Овечкин рекламировал страховую фирму MassMutual; на видео капитан «Вашингтона» появился в компании Никласа Бэкстрема и своей жены. В последнее время восьмой номер «Кэпиталз» активно сотрудничает с одной из крупных букмекерских компаний России. Он также продолжает участвовать в кампаниях Coca-Cola, Nike, производителя часов Hublot, американской сети супермаркетов Giant Food.

Прошедшим летом Ови заинтересовался новыми и менее очевидными направлениями для заработка: планировал запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается») и выпустил собственную линию одежды OVIGR8. В качестве производителя товаров форвард выбрал компанию Zasport, которая обрела широкую известность в 2014 году, когда организовала в Москве бесплатную раздачу футболок в обмен на импортные вещи. На футболках были нанесены надписи «Санкции? Не смешите мои Искандеры» и «Тополь санкций не боится».

По сумме исключительно хоккейных доходов Овечкин занимает промежуточное второе место в истории НХЛ. Больше него по контрактам с клубом получил только Кросби. Однако уже в этом сезоне они поменяются позициями. Договор Сида с «Пингвинс» истекает через два года, и за это время нападающий заработает только $6 млн – в два с лишним раза меньше, чем Овечкин за предстоящий год.

Впрочем, остаться в архивах лиги самым богатым хоккеистом Александр вряд ли сможет. НХЛ готовится к увеличению потолка зарплат, и нынешние молодые звезды рассчитывают на вознаграждения совсем иного порядка. Самый актуальный пример – августовское подписание Остона Мэттьюса с кэпхитом на $13,25 млн.

Фото: ; instagram.com/aleksandrovechkinofficial