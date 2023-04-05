Крах ФК «Матч ТВ», драма Блатова и новый чемпион. Мы точно знаем, что будет в третьем сезоне Winline Медиалиги

Осторожно, спойлеры.

Третий сезон Медиалиги стартовал. Для тех, кто не боится спойлеров, мы предсказываем 13 событий, которые непременно случатся в ближайшие 11 недель. В главных ролях: Виктор Блатов и «Амкал», переживания Константина Генича, шоуменство Ромароя, Эгриси и многие-многие другие.

Обновление рекорда посещаемости

В третьем сезоне Медиалига переплюнет сама себя по большим стадионам. Уже известно о двух матчах в Нижнем, одном или двух в Казани. А еще ведутся переговоры об «Открытии Арене».

Медиалига не в первые раз выбирается на топ-арены, но раньше собрать по-настоящему большую аудиторию не получилось.

• Полуфиналы МФЛ-1 в Нижнем Новгороде. Пришли 4 тысячи – за пределами Москвы о Медиалиге еще не знали.

• Финал МФЛ-1 на «ВТБ Арене» – билеты раскупили за три часа, но арендодатели почему-то разрешили заполнить только половину стадиона. Итог – 11 тысяч.

• Групповой этап МФЛ-2, «Открытие Арена», «Амкал» – «10». По словам Осипова, тревожные новости повлияли на спрос. Итог – грустные 7 тысяч.

«ВТБшные» 11 тысяч остаются рекордом и Медиалиги, и медийного футбола. Кажется, недостойно мало для такого яркого явления. И даже Роман Широков язвительно вспоминает, что вот на испанской медиалиге собрали 94 тысячи.

Нет сомнений – в новом сезоне рекорд падет. Погода предстоит отличная (забудем про пасмурно-осенний МФЛ-2). Зрители изголодались по футболу – спасибо, Fan ID. А тайминг очень удачный – больше половины МФЛ приходится на время, когда большого футбола нет вообще. На медийный футбол придется обратить взгляд даже Вадиму Лукомскому. А уж заполнению футбольных громадин не должно помешать ничего.

Ромарой пошоуменит за «Эгриси»

Долгое время ничего по Роману Калинченкову в МФЛ-3 не было ясно. «Рома» не попала в пул команд нового сезона – где появится великий (без преувеличений!) Ромарой, будет ли он ведущим конференций или возьмет паузу?

Когда одному из законодателей медиафутбольных мод сделали предложение перейти в «Эгриси», Рома начал отнекиваться. Дескать, собираюсь двигаться только со своей командой – другого не надо. Тем удивительнее, что клуб Васи Уткина сумел найти аргументы для Ромароя.

Рома – человек, забивший первый гол в медиафутболе, каким мы его знаем (в падении через себя – в ворота «России 24»), это тот, кто привел свою команду к победе в первом медиафутбольном турнире (МКС имени Обольского), это футболист-любитель, одним из первых попавший в профессиональный футбол (контракт с вологодским «Динамо» в 2021-м). Ромарой забивает так эффектно, что на ютубе есть несколько подборок с его лучшими голами – не каждый форвард МФЛ удостаивается такой части. Без этого парня трудно представить медиафутбол, поэтому спасибо «Эгриси» за возможность не забывать, что Ромарой – го... леадор.

Проект ФК «Матч ТВ» закроется

Не менее великий Александр Григорян покинул тренерский мостик «Матч ТВ», высказавшись о задрафтованном Польщикове и проведя товарку с «Десяткой» – команда комментаторов и сочувствующих им осталась с Геничем во главе. Конечно, без армянина со все той же громкой футбольный фамилией (однако уже по меркам ЛФЛ) «Матч ТВ» не остался: в апреле команда объявила о подписании Артака Григоряна. Парень – атакующий полузащитник, воспитанник академии ЦСКА и, как заявил Вася Уткин, «самый дорогой игрок ЛФЛ».

Поможет ли это подписание банде Генича, заручившегося поддержкой Слуцкого?

«Матч ТВ» участвовал во всех медиафутбольных турнирах, но никогда не выходил в плей-офф. В третьем сезоне МФЛ матчевцам предстоит выбраться из группы смерти: там и 2Drots (победители обоих сезонов), и «Родина Медиа» (финалист второго сезона), и новосозданый FC Bus с амбициозным Сосланом Гатаговым (диагональ всея медикомьюнити). В конце МФЛ-2 «Матч» не сдюжил в игре с «Козлами», оставшись в голе от долгожданного успеха, и на горюющего Генича было невозможно смотреть – медиафутбольное сердце разрывалось от боли. «Матч ТВ» видится мальчиком для битья и пока не ясно, что им поможет.

Из-за этого тревожно за весь проект ФК «Матч ТВ». Не секрет, что после не выхода в плей-офф МФЛ-2 Генич всерьез сомневался в том, заявляться ли на третий сезон: «Зачем [заявляться]? Проиграть «Козлам»? Выдержит ли Константин очередной провал своего любимого детища? Совсем не факт.

Хет-трик Трегулова из «Денег»

Дамирони Пепперони, как себя называет Дамир Трегулов из команды Станоса и Михалыча, – тот еще перец на пицце медиафутбола.

Во-первых, этот парень сумел грамотно выбраться из сетей наехавшего на него Сибсканы. Отвечая на оскорбительные обвинения в симуляции, Дамир не стал грубить санитару медиакомьюнити – сделал все, чтобы Сибыч «извиннулся» (и ведь не «извинился» – какой жучара!), а сам Трегулов получил уважение за рассудительность и находчивость. Во-вторых, Дамирони смог удивить медиафутбольный мир, отличившись хет-триком в первой же игре за «Деньги». Это был матч-открытие третьего МКС. Затем пропал где-то на полгода и снова вернуться с тремя мячами, но уже в МФЛ.

Станос доверяет Дамиру, как бы тот ни рисковал очком коллектива (азарт Трегулова на челлендже Медиалиги не забыт), поэтому пропавшему любителю триплетов пора восстать из медиапепла, зажечь как бомбардир и запустить волну шуток о том, что настоящая фамилия Дамирони – Тригулов. МФЛ не хватает умеющих в позитивный контент героев, что, помимо прочего, способны играть в футбол на приличном уровне.

Дамир, если ты читаешь это, вернись трезвым и с буханкой в руке: народ заждался – требует хлеба и зрелищ.

Очередные споры о профиках и медийных

Начиная с победы «Ромы» на первом МКС, где Николай Обольский делал всю погоду новичку «Эгриси» и его команде, в медиафутболе были споры – кто профик, а кто нет.

С появлением МФЛ разговоры усилились: клубы пользовались всевозможными уловками, чтобы выдать футболистов за персонажей. То, оказывается, Тен из «Десятки» медийный потому, что у него фамилия – «десять» на английском То, выясняется, молчаливые Комис и Дуб получили заветный медиастатус за участие в первом сезоне МФЛ. Да-да, просто за факт участия в первом сезоне.

Нет сомнений в том, что споры вокруг медийных и профиков продолжатся. Упс! Они уже начались.

На днях Валех из телеграм-канала «Влажный Футбол» заметил, что Алексей Шишкин, новичок «Броуков», попал в название канала своего сокомандника. Было «Антон Мальцев» – стало «Антон Мальцев и Алексей Шишкин». Медийных после создания «Реальных Броуков» и потери Лисы, Дьяка, Тиги, Соса и Володи XXL осталось мало – отсюда и уловка от Егорова и Райзена. Очевидно, они рассчитывают выдать Шишкина за медийного (удалось ли – пока не знаем, ведь заявки на третий сезон не опубликованы).

Въедливость СММщика «Амкала» (это Валех, если кто не знал) привела к забавному флешмобу – каналы принялись менять названия. Вместо Sugar FIFA – Sugar FIFA и Timber (бывший скаут «Денег», где засветился Шугар), вместо Le Classique Live (второй канал президента «Амкала») – Le Classique Live и Толя Катрич. Это радует, ведь вместо желчи мы наконец видим юмор.

2Drots не возьмут третий трофей

В одном из предыдущих пунктов засветилась мысль о золотых медалистах, что успели забронзоветь: это главная причина, по которой дроты упадут с трона. После победы над ЦСКА Некит стер грань между шутливой дерзостью и относительно серьезной самонадеянностью – под руководством Кузнецова, оказывается, можно не только ворваться в РПЛ, но и не затеряться там.

Тем временем не все так гладко в королевстве 2Drots. Лучший бомбардир команды, Кутуз, перебрался в «Титан»; Крап витает в облаках и летает на ракетах; Кузнецов все чаще говорит о предложениях из профессионального футбола – команда не обновляется и рискует попасть в ловушку чрезмерной уверенности в собственных силах. Дроты получили непростую группу и зубастых соперников в трех последних турах – «БроукБойз», а также усилившиеся футбольно «Эгриси» и «Деньги», которые жаждут отомстить за поражения во втором сезоне (уступили парням Кузнецова в полуфинале МФЛ).

Кто, если не 2Drots? Кто угодно!

«Автобус» Гатагова способен выдать Грецию образца 2004 года и тихим сапом дойти до победы в турнире; «Амкал», без скандалов прошедший межсезонье и быстро восполнивший Медведевым потерю Маменко, не позволит «дротам» вести себя по-королевски второй год подряд; «Титан» провел трансферную кампанию в стиле арабских шейхов, и сейчас обладает одним из самых сильных ростеров в лиге.

Любой из перечисленных может переиграть «дротов» и тактически, и эмоционально. Если в первом сезоне ребята Кузнецова не встретились ни с одним клубом уровня «Амкала», а во втором воспользовались бабинизацией коллектива Германа, и ослаблением «На Спорте», то теперь злых и голодных, что выйдут против сытых «дротов», стало больше.

Некит из 2Drots опять потребует вайлд-кард в РПЛ

Давайте представим, что я совсем дурак. Фанату команды цвета тиффани больше ничего говорить не надо – хватило предыдущего пункта. Тогда следует исправиться и подумать, что будет, если 2Drots проедется катком по дерзкому претенденту на трон. На мой взгляд, в таком случае мы в очередной раз услышим слова Некита о вайлд-кард.

Что поделать: дротам тесно в медиафутболе – «Амкал» позади, трофеев горы (но нет победы на МКС!), ЦСКА повержен. Дальше только выступление в межгалактической медиафутбольной ассоциации от Паши Чепурина и Кира Воробьева.

Теперь понимаете, как важна сменяемость власти? Иначе однажды сойдешь с ума от непотопляемости и будешь говорить что угодно, хоть о конкуренции с командами Лиги чемпионов – все равно отвечать за слова не придется.

«Эгриси» много сделает, но это будет мало кому нужно

Во втором сезоне Кир Воробьев стрелял как из пушки: не по воробьям, а точно в цель – промо-ролики «Эгриси» удивляли креативностью. Чаще всего снимались аллюзии на известные фильмы. Вот на хит начала десятых «О чем говорят мужчины».

А вот собственная версия клипа АИГЕЛ на песню «Татарин» к матчу с МФК «Рубин».

Что-то найти на свой вкус сможет даже большая придира, обращающая внимание лишь на «Амкал» и 2Drots. Но есть проблема. Медиафутбольным массам на творческие изыскания «Эгриси» плевать.

В третьем сезоне ничего не поменяется. Любой ленивый креатив грандов обгонит по просмотрам и реакциям хоть обычное крутое, хоть магнум опус Кира. Досадно, обидно, но дальше будет видно. Сам Воробьев, на мой взгляд, получит силы какого-то большего продакшена и покажет себя всей медиафутбольной публике, а «Эгриси» так и останется командой, занимающей нишу приятного возмутителя художественного спокойствия. Не больше.

Обновление рекорда Медиалиги по зрителям на трансляции

Пик интереса к Медиалиге – финал второго сезона. За матчем 2Drots и «Родины Медиа» следили 145 тысяч любителей медиафутбола. Соскучившаяся по играм аудитория вернется к экранам, приведя новых людей силами «Народной команды» (взрослая фанатская движуха) и «Дружины» (танцевальный мир).

Если на турнире встретятся «Амкал» и 2Drots, можно смело ждать больше 150 тысяч. Причина прозаична: сейчас по личным встречам у команд равенство (3:3), поэтому следующая битва будет матчем года. Главное, чтобы их мегасражение не выпало на слот, который эксклюзивно покажет «Кинопоиск». Тогда мы вряд ли дождемся рекорда.

Этот пункт появился по Блату

Вдоволь наказахстанившись, амкаловская легенда Виктор Блатов сначала вернулся на Родину, а потом обнаружился в «Родине Медиа». Медиафутбольная аудитория ждала парня в «Амкале» и только. Именно там Витя провел лучшие годы: ворвавшись в команду Германа во втором сезоне проекта, Блатов стал лучшим бомбардиром клуба, забив почти полсотни голов.

Но что-то не срослось. «Я свою необходимость быть в «Амкале» не почувствовал», – сказал Витя.

Сейчас между Блатовым и Амкалом напряженные отношения.

Вася Маврин, утверждает, что Витя не уровень «Амкала». Сибскана обещает записать дисс на Блатова, если тот не исправится (Виктор не отправил призы победителям устроенного им конкурса)

Это обязательно подстегнет до сих пор голодного парня доказать, что последнее слово за ним. «Амкал» и «Родина Медиа» встретятся в пятом туре – возможно, этот матч решит, кто на кого попадет в плей-офф.

Попижонивший в «Амкале» Блат возьмет на себя роль вожака и докажет, что он вырос, но остался самим собой – толстоватеньким (никакого фэтшейминга, сухие факты), неповоротливым, однако живым и не убившим в себе медиафутбол. Представители «Народной команды» предложили Вите несколько пари, среди которых было следующее: «Блатов забьет не больше Карата» из «Амкала» – Виктор принял каждую позицию спора. Вернуть былое и во встрече со старыми знакомыми показать свое превосходство, разразившись ливнем голом. Иначе все, ничего больше по Блату не будет.

Тоска по «Лучу»

К «Лучу» привыкали долго. Вот разговоры о тесноте, вот на стадионе выключается свет, вот газон, что обещают перестелить. А вот новый поворот – основным стадионом третьего сезона МФЛ станет «Москвич».

Несомненно, отношение к Лучу изменится после первых уикэндов на «Москвиче». Теперь «Луч» – родная арена, увидевшая темное царство медиафутбола и ставшая частью истории. «Луч» со всеми своими кочками и отсутствием навесов (не футбольных – тех, что помогают укрываться от дождя) ассоциируется с медиафутболом не меньше «Сапсана», стадиона МКС. Просто мы такие – любим ностальгировать даже по тому, что в моменте не особенно нравится.

Предаваться ностальгическим мыслям хорошо, но двигаться вперед важнее. У «Москвича», по заверениям игроков, уже опробовавших новый дом МФЛ, вся инфраструктура на уровень выше того, что предлагал «Луч». Поживем – увидим.

Фото: vk.com/2drots; Стройкомплекс Москвы STROI.MOS.RU; Winline Медиалига