Медиалига запустила интеллектуальное шоу. Гаджиев привез бойцов, вопросы готовил управленческий консультант «Газпрома», а модерировал игры комментатор «Матч ТВ»

Медиафутбол – это красота.

Острые передачи на поле – острые языки за его пределами. Изящно раскидывать соперников, не боясь даже клубов РПЛ, медиафутбольное комьюнити научилось. Однако отличается ли оно острым умом и способны ли его представители пораскинуть мозгами?

В феврале в Минске отсняли первый сезон интеллектуального шоу «Игра головой». Мы рассказывали детали: организаторы – Медиалига и Sports.ru, правила – микс интеллектуальных игр и казино, участвовало семь команд, в том числе приглашенные профи интеллектуальных игр.

Сегодня выходит первый выпуск «Игры головой». Накануне премьеры мы задали организаторам, ведущим и, наконец, участникам по три вопроса. Разброс мнений подскажет вам, нужно ли следить за шоу (спойлер: конечно!).

Придумывал вопросы – Павел Ершов (пишет стратегии развития «Газпрому» и «Росатому»)

Ершов – управленческий консультант с 16-летним стажем. Работал в консалтинговой компании McKinsey & Company, писал стратегии развития для «Газпрома» и «Росатома». Еще Ершов опытный игрок в «Что? Где? Когда?» – тренирует команды, ведет на ютубе канал с разборами и сам участвовал в матчах. В «Игре головой» Ершов отвечал за придумывание вопросов.

– Что наша жизнь, игра головой или тем, что внутри? Расскажите, пожалуйста, о своей любви к интеллектуальным играм.

– Это с детства у меня. Сколько себя помню, я искал вокруг что-то, что можно назвать интеллектуальной игрой – кроссворды, вопросы, загадки из «Веселых картинок». В моем детстве интеллектуальных игр, к сожалению, было не так много. Хорошо, что сегодня их больше и они доступны.

Мне не очень нравится, когда интеллектуальные игры называют игрой мозгов. На мой взгляд, это гораздо больше, чем про мозг. Это про все, что вокруг головы. Первый сезон нашего шоу показал, что команды, которые были настроены поиграть мозгом в классический квиз, оказались ниже в турнирной таблице, чем команды, которые играли сердцем и ребрами на стол.

– Где вы научились составлению вопросов? Поделитесь секретами производства, если таковые имеются.

– Самоучка я. Самородок. В отличие от техник игры, техник именно написания вопросов в мире почти нет. На мой взгляд, это работает как сообщающийся сосуд: если достаточно времени играешь в интеллектуальные игры, отгадываешь вопросы, то в тебе копится какой-то внутренний сосуд. В какой-то момент он переполняется и начинает работать в обратную сторону – возникает желание писать вопросы. Я делаю это уже двадцать лет и в «Что? Где? Когда?» написал, наверное, все, что можно. У меня даже есть премия МАК за Вопрос года, которую вручал Максим Поташев (знаток «Что? Где? Когда?» – Sports.ru). Представьте себе. Я уже могу говорить о своем стиле вопросов, и последние пару лет я даже пробую себя в квизах.

Для этого турнира мы больше писали вопросы в формате квизов, нежели классического «Что? Где? Когда?». Такой формат отличается усиленной медиасоставляющей, он дополняется картинком и текстом. Картинка с какой-то другой стороны – по принципу комикса – предлагает подсказку к ответу. Команды, которые смогли совместить два полушария мозга при отгадывании вопроса, должны преуспеть.

– Когда участникам шоу пришлось особенно тяжело? Топ странностей и неожиданностей во время съемок.

– На мой взгляд, нашим командам вообще не пришлось тяжело. Они проявили себя как будто всю жизнь играют в интеллектуальные игры. Вели себя абсолютно раскованно, как рыба в воде. [Находясь] по эту сторону камеры, я могу сказать, что они начались сразу, потому что на первой разминке команды настолько вошли во вкус, что перекроили сетку. Они захотели сыграть дополнительную игру. У нас получилось не 7, а 8 игр. Для меня лично это означало, что нужно резко написать дополнительные вопросы на целую игру. У меня, конечно, был запас, но не такой.

Второй курьез наша рулетка. Когда на ней выпадает красный – вопросы по теме спорта. Черный – по общей тематике. Предполагается, что будет 50 на 50. Так вот, в первой же игре из 11 вопросов, если правильно помню, 8 были на тему спорта. Я в панике после первого мотора бегал и дописывал спортивные вопросы. Что-то написал ночью на коленке.

Такой же курьез был с точки зрения зеро, которое вообще-то должен выпадать, если мое математическое образование меня не обманывает, с вероятностью 1/36. А оно выпало дважды за две или три первые игры. Зеро — это отдельная категория вопросов, «верю не верю». Их мне тоже пришлось дописывать.

Надеюсь, вся драма и сюжетная психология будет видна со стороны и перекинется на зрителя.

Ведущий – Сергей Дурасов (комментатор «Матч ТВ»)

В любой интеллектуальной игре найдется свой Дурасов. В нашем случае он стал модератором шоу. Комментатор «Матч ТВ» рассказал о собственном вкладе в запуск проекта.

– Что сложнее, комментировать медиафутбол или футболить его представителей от вопроса к вопросу?

– Никогда не занимаюсь тем, что не нравится. Поэтому обе опции приносят колоссальное удовольствие. «Игра головой» раскрыла некоторых личностей медиафутбола с другой стороны. На полях такое случается реже, тут все знакомы.

– Где без вашего вмешательства было не обойтись? Вспомните самый взрывоопасный момент съемок.

– Было много таких ситуаций, где-то я искусственно топил команду, где-то пытался помочь. Это не зависит от личных предпочтений, а происходит, скорее, в угоду интриге.

– Когда игроки действительно удивили знаниями, находчивостью или чем-либо неприятным?

– Не буду спойлерить, всякого хватало. Я был приятно удивлен игрой Камила Гаджиева, особенно ближе к концу сезона. Если за столом все было честно, то Камил несколько раз поймал интеллектуальное озарение. Это было красиво.

Приглашенный игрок ФК «Деньги» – Андрей Супранович (опытный знаток)

У команд была возможность пригласить одного опытного участника интеллектуальных игр. ФК «Деньги» воспользовался опцией и позвал Андрея Супрановича – журналиста и знатока «Что? Где? Когда?» (между прочим, обладатель Малой Хрустальной Совы!).

– Что важнее, деньги или знания?

– Хочется ответить, что знания, но жизнь доказывает, что деньги.

– Где начался ваш путь участника интеллектуальных мероприятий? Поделитесь какой-нибудь историей, чтобы после нее захотелось стать знатоком или как минимум взяться за ум.

– Еще в школе. На самом деле можно заниматься дзюдо, учиться в правильном университете или жить в нужном СНТ, а можно прийти в интеллектуальные игры, встретить единомышленников и просто крутых людей и заработать деньги собственным умом.

– Когда вы познакомились с медиафутболом?

– Стал обращать внимание на медиафутбол, когда о нем стал много писать Sports.ru. Потом мой друг Денис пришел работать в Медиалигу – и стал следить еще внимательнее. Сейчас люблю следить за теми, кто подписал профессиональные контракты после игры в Медиалиге.

Игрок – Камил Гаджиев (президент Fight Nights)

Камил Гаджиев, глава российского промоушена AMC Fight Nights, в Минске убил сразу двух зайцев: посетил открытие «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и вместе со спортсменами, выступавшими на турнире, поборолся за победу в «Игре головой».

– Что важнее, использовать голову или довериться рукам и ногам?

– Если говорить о спорте, то понятия «голова», «ноги» и «руки» неразделимы. Здесь они одинаково важны, скажем так. Но если выделять что-то, то голова всегда побеждает.

– Где точка соприкосновения медиафутбольной легкости и интеллектуальной тяжести?

– Медиафутбольная легкость с интеллектуальной тяжестью вполне соприкасается, потому что я вижу насколько интересно представлены личности, которые задействованы в медиафутболе. Простой пример – ребята из «Броуков», ребята из «Эгриси», ребята из «Денег». Они предстали крепкими интеллектуальными коллективами. С одной стороны, все по-современному – медийно, качественно, весело и так далее. С другой стороны, за этим стоит образование людей, их воспитание.

Я надеюсь, что и про нашу команду так скажут. Что мы все делаем легко и просто, весело, но в команде ребята, которые занимались образованием, наукой и вообще рассуждают и думают.

– Когда бойцовские навыки вашей команды оказались кстати?

– Принято говорить, что, бойцовские качества проявляются в концовках матчей. Первые два матча мы как раз так и выиграли. В одном из них вообще пошли ва-банк, получили относительно легкий вопрос про троянского коня и вытащили [игру].

Знаете, я бы не сказал, что пришлось включать волю или характер, уж слишком все было в кайф. Мы и проиграть готовы были, лишь бы зритель получал удовольствие. В первую очередь проявлялись азарт от игры и желание создать веселый контент.

Игрок – Артем Хачатурян (советник «БроукБойз» по трансферной политике)

«БроукБойз» не сломать: клуб, помимо прочего, силен Артемом Хачатуряном – советником по трансферной политике, который зарекомендовал себя в комьюнити как человек, которого не объегоровить.

– Ты часто организовываешь квизы о футболе. Чем тебя привлекают интеллектуальные игры?

– Мне нравятся ощущения от поиска неочевидных аналогий и красота миксования различных логик, из которых рождается единственно возможный правильный ответ. Для меня это магический, завораживающий процесс.

– Интеллектуальное казино и медийный футбол — необычное сочетание. Как считаешь, игроки комфортно ощущали себя?

– Игрокам было комфортно, потому что казино в мероприятии было больше:)) Многие здорово себя показали. Камил Гаджиев и Анар Ибрагимов тащили FightNights, Кир Воробьев был хорош в «Эгриси», у нас тоже хватало приличных игроков.

Камил Гаджиев удивил качеством раскрутки вопросов. Его игра была далека от уровня новичка. Возможно, он втихаря, чтобы не узнали бойцы, закрывается по ночам в комнате и предается интеллектуальным игрищам.

– Ты – опытный игрок. Но был ли вопрос, который вызвал серьезное затруднение даже у тебя?

– Конечно. Вопросы были разные, и подходы к ним требовались тоже разные. То, что вызывало у меня трудности, легко бралось ребятами. И наоборот. Так и работает команда.

Мне понравился вопрос об энергетическом напитке Gatorade, который и решил судьбу игры.

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Если вы до сих пор думаете, смотреть премьеру «Игры головой» или нет, добавить нечего: включайте! Ролик и голову – желательно одновременно.

Фото: https://t.me/fcfightnights.