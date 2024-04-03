«Локомотив» постоянно забивает в раздевалку. Вообще всем

Удивительная стабильность.

«Локомотив» выиграл у «Трактора» (5:2) в первом матче полуфинальной серии. Важный гол случился в первом периоде при счете 1:1. «Локомотив» повел в счете прямо перед самым перерывом, а дальше уже не подпускал «Трактор».

Гернат вывел команду вперед за 2,6 секунды до конца периода. Ранее так пропускали ЦСКА и «Авангард»

На последних мгновениях первого периода у «Локомотива» сработало большинство. Артур Каюмов в одно касание с близкого расстояния в створ не попал, но хозяева создали еще один момент для броска – вывели на него Мартина Герната.

Словацкий защитник мощно приложился, а Зака Фукале закрыли партнеры по команде и нападающие «Локомотива». Поэтому он не увидел момент броска.

На табло оставалось 2,6 секунды – «Трактор» не дотерпел совсем чуть-чуть. Вообще «Трактор» – это не первый клуб, пропустивший от «Локомотива» в подобном стиле в плей-офф-2023/24. Голы в раздевалку уже получали ЦСКА и «Авангард», с которыми команда Никитина играла на предыдущих стадиях.

Всего за розыгрыш Кубка Гагарина-2024 у «Локомотива» набралось шесть шайб на последних минутах периодов. Это 16,2% от общего количества голов команды (37).

Так отличался и сам Гернат: в шестом матче с «Авангардом» (2:3), когда открыл счет на последней секунде первого периода.

Неплохо «Локомотив» и начинает игровые отрезки. В этом плей-офф дважды хоккеисты ярославского клуба забрасывали на первой минуте периода. Особенно важной получилась шайба в седьмой игре с «Авангардом» (2:0). Тогда Максим Березкин через 16 секунд после стартового вбрасывания в третьем периоде как раз установил окончательный счет.

«Локо» помогла игра в неравных составах – в этом еще одно преимущество над «Трактором»

Важным фактором победы «Локомотива» стали голы в разных игровых форматах. В первом матче против «Трактора» команда забивала и в меньшинстве, и в большинстве (даже дважды).

● На 12-й минуте Павел Красковский и Александр Полунин в меньшинстве убежали 2-в-1. Позже «Трактор» ответил похожим голом при таком формате.

● Про гол Герната в большинстве, впервые отправивший «Трактор» на роль догоняющей команды, мы уже рассказали выше.

● На 39-й минуте (кстати, снова конец периода!) вновь отметился Красковский – уже в большинстве. На этот раз он забросил сам.

Большинство – это действительно важный фактор успеха «Локомотива». В плей-офф ярославцы показывают великолепную реализацию: 27,8% (3-е место) и 10 шайб (1-е место).

Это особенно актуально против «Трактора» – худшей команды текущего плей-офф по игре в меньшинстве (11 пропущенных шайб). Большую роль в этом сыграло московское «Динамо», у которого большинство работало даже в неудачно складывающейся серии и с травмированным Никитой Гусевым. Показатели челябинцев все равно удручают – пусть и со скидкой на серьезного соперника.

Сможет ли «Трактор» подравняться? Пока кажется, что «Локомотив» лучше во всем. Проблем добавляет и потеря основного вратаря. Зак Фукале травмировался во втором периоде и ушел в раздевалку. Серьезность его травмы в «Тракторе» пока не раскрывают.

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него команда рассыпалась и проиграла «Локомотиву»

Фото: vk/hclokomotiv_official