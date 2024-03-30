Два игрока вытащили для «Локомотива» серию с «Авангардом» – вместе набрали сразу 15 очков

Вывели команду в полуфинал.

После победы в шестом матче (3:2) и камбэка с 1-3 в серии «Авангард» даже рассматривался возможным фаворитом на проход дальше. Тут еще и решающая игра проходила в Омске.

В упорном матче «Локомотив» все же оформил выход в полуфинал (2:0). Победу принесли Артур Каюмов и Максим Березкин – лучшие игроки ярославцев во втором раунде.

Защиту «Авангарда» дважды поймали на ошибках – подобные голы уже были в предыдущих матчах

Первый период запомнился борьбой на каждом участке и осторожной игрой в атаке. При таком сценарии преимущество было у «Локомотива» (11:2 по броскам). Это принесло первую шайбу.

Гол получился не из долгой позиционной атаки, а стал следствием ошибки Дамира Шарипзянова. Капитан «Авангарда» слишком далеко отпустил шайбу и выдвинулся вперед, после чего Артур Каюмов совершил перехват и ворвался в оставленное защитником пространство. Выход 1-в-0 нападающий гостей без проблем реализовал, бросив между щитков Павла Хомченко.

В самом начале третьего периода отличился другой игрок ударной тройки ярославцев – Максим Березкин. Снова далеко уехал Шарипзянов, и простой выброс шайбы из зоны «Локо» создал опасную контратаку 2-в-1. Березкин не задействовал партнера, а четко разобрался сам: убрал на паузе Семена Чистякова и бросил в дальний угол.

Интересно, что очень похожий гол был у Березкина в первом матче серии (2:1, ОТ). Тогда он на 90-й минуте перехватил шайбу у потерявшего равновесие Богдана Киселевича и сделал такую же паузу, обыграв Михаила Гуляева.

Можно отметить надежную игру обороны гостей, которая допустила всего 21 бросок по воротам Даниила Исаева. «Авангард» большую часть матча отыгрывался, но реальную опасность не создавал. Остроту приносили только креативные решения (например, бросок Спунера прямо со вбрасывания).

Каюмов и Березкин – лидеры «Локо» в плей-офф: играют в первом звене, вместе набрали уже 20 очков

Это воспитанники ярославского хоккея, которые в разные годы играли за «Локо» в МХЛ. Со старта сезона подобного выступления от них совсем не ждали. Каюмов никогда не набирал в плей-офф больше 6 очков (2018/19), а Березкин проводил лишь второй полноценный сезон в КХЛ.

Регулярка-2023/24 стала лучшей в карьере обоих – они вошли в топ-3 бомбардиров команды. У Каюмова – 35 (16+19) очков в 66 матчах, он превзошел предыдущий личный рекорд на 1 балл. 22-летний Березкин выбил 8+22 за 62 игры. Перед плей-офф они составили первое звено вместе с Максимом Шалуновым.

В серии с «Авангардом» Каюмов и Березкин стали главной силой «Локомотива», что вывело их в десятку лучших бомбардиров плей-офф – у обоих по 10 очков в 12 матчах. Из их 20 результативных действий 15 (!) пришлись на серию с «Авангардом» . Березкин забросил две победные шайбы – в первой и второй играх.

Скупой на похвалу главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин не выделяет их из общей массы игроков. После второго матча (7:0) он высказался так: «Это плей-офф, здесь всегда командные победы. Какая разница, кто забивает?». Но отрицать роль Каюмова и Березкина нельзя – из нападающих ярославцев никто, кроме них и Степана Никулина, не набрал больше 5 очков.

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Березкин отметился очками в пяти из семи матчей против «Авангарда». Промолчал лишь в третьей (1:2, ОТ) и четвертой играх (3:1). У Каюмова была игра с тремя ассистами (7:0). Интересно, что с ним же связан важный эпизод из первой встречи. Там Иванов подвинул щиток вратаря Хомченко – после этого судьи отменили гол Каюмова. Тот попал по шайбе на лету и отправил ее в сетку.

«Локомотив» еще год назад поверил в возможный прогресс Каюмова. Летом 2023-го он переподписал контракт с клубом на один сезон. «СЭ» писал , что зарплата Артура составила 55 миллионов рублей. Березкин зарабатывает всего 12 миллионов. Эти оклады не сравнимы с деньгами для лидеров «Авангарда»: Ткачев получает 101 млн в год, Буше – 95.

В «Локомотиве» самым высокооплачиваемым игроком остается Максим Шалунов (90). Интересно, что у Шалунова как раз именно 5 (2+3) результативных действий. Он пока явно в тени партнеров по звену – но, может, в этом и есть скрытый ресурс «Локомотива» на противостояние с «Трактором»?

Фото: hclokomotiv.ru ; hawk.ru