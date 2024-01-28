Волшебное дерби для вратаря «Спартака» Николаева: сотворил сэйв сезона и установил личный рекорд

Партнеры поддержали на буллитах.

«Спартак» борется с травмами и болезнями. Дерби с «Динамо» (4:3, бул) пропустили сразу несколько ключевых хоккеистов: Порядин, Локтионов, Рыбар, Мальцев, Морозов и Цыплаков. Последний вообще именно в предыдущей игре с «Динамо» (6:3) 23 января оформил покер.

В такой ситуации «Спартак» нуждался в подвигах от других игроков. Героем стал вратарь Дмитрий Николаев – отразил невероятные 59 (!) бросков и оказался первой звездой матча. Вернулся в состав и лидер Николай Голдобин: благодаря его буллиту «Спартак» хотя бы дошел до овертайма.

Николаев почти повторил рекорд КХЛ, а в овертайме сделал один из лучших сэйвов сезона

Матчи с «Динамо» для вратаря Николаева теперь выглядят особенными. В начале января его результативная ошибка привела к поражению «Спартака» в овертайме (2:3 ОТ). Если 23 января «Спартак» взял матч усилиями атаки (6:3), то сейчас на первый план вышли действия Николаева.

Только за первый период «Динамо» бросило по его воротам 19 раз, но Дмитрий удержал команду в игре. Он оставил «Спартаку» шансы на камбэк и после следующего периода, хотя там уже пропустил дважды.

В заключительном отрезке «Спартак» воспользовался помощью вратаря – не только отыгрался, но и на несколько минут повел в счете. Дерби в итоге перешло в овертайм, где Николаев проявил себя по-особенному.

За несколько секунд он отразил три броска Бреннана Менелла. Второй сэйв точно претендует на лучшее спасение сезона (кто еще это перекроет?). Защитник «Динамо» отправлял шайбу практически в пустые ворота, но Николаев в падении вытянул ловушку и задел ей шайбу.

На этом приключения «Спартака» не закончились: О’Делл сделал перехват и создал себе чистый выход 1 в 0, но Николаев подтащил и тут. Похоже, это была тренировка перед серией буллитов. Там вратарь «Спартака» переиграл Уила и Пакетта (Гусев попал в штангу), а партнеры по команде поддержали Дмитрия тремя реализованными попытками.

Перформанс Николаева близок к историческому. Ему не хватило всего трех сэйвов до рекорда лиги (без учета матчей плей-офф): 9 октября 2018 года Юха Метсола отразил 62 броска в матче «Салавата» и «Авангарда» (3:2).

В этом сезоне к рекорду уже подбирались: у Максима Третьяка тоже было 59 спасений в игре против СКА (2:7), но он выбил этот показатель в основное время. Предыдущий лучший результат в регулярке у Николаева – 41 сэйв в дерби с ЦСКА 3 октября 2022 года (3:2 ОТ).

Неудивительно, что и игроки «Спартака» признали голкипера лучшим игроком матча. В раздевалке Максим Цыплаков кратко подытожил : «Мужики, все красавцы, но лучший сегодня – Николашка». Сам герой с усталым, но довольным видом сказал, что чувствует себя отлично.

Николаеву регулярно доставалось за ошибки в этом сезоне, но такой игрой в дерби он точно за все реабилитировался. Об этом заявил и Алексей Жамнов: «Для этого мы Дмитрия и брали. Мы знаем его потенциал. Он устойчив как вратарь. Критика была, есть и будет».

Исход матча решили буллиты – кажется, «Спартаку» помогли тренировки

Хозяева повели в счете после спорного буллита. Казалось, что защитник Пыленков чисто выбил шайбу у Голдобина. На детальном повторе все-таки видно, что динамовец подтолкнул Голдобина в спину. Основания для буллита были.

Голдобин штрафной бросок реализовал – у него 32-я шайба в сезоне. В списке снайперов он отстает лишь от Рида Буше (38), в гонке бомбардиров (66) – от того же Буше (68) и Гусева (73).

В послематчевой серии буллитов «Спартак» трижды переиграл Коновалова, а автором победного броска стал 21-летний Егор Чезганов. Интересно, что у Чезганова по-прежнему нет заброшенных шайб в КХЛ.

В регулярке-2023/24 у «Спартака» с буллитами совсем не складывалось. До матча с «Динамо» команда реализовала всего 1 из 30. После игры с «Ак Барсом» (0:1, бул) о ситуации высказался Жамнов: «Буллиты – просто не наш конек. Не надо до них доводить, вот и все». Тогда все закончилось только на 26-м броске.

«Спартак» выводы сделал. Перед буллитной серией с «Динамо» болельщикам «Спартака» наверняка давали надежду слова Ильи Ковальчука от 24 января: «Мы начали отрабатывать буллиты. Если бы в матче с «Динамо» дошло до них дело, думаю, что пару забили бы точно».

Ковальчук не соврал и даже чуть занизил планку ожиданий. Кстати, собственный бросок он тоже реализовал. «Спартаку» отработка этого аспекта принесла победу не только в матче, но и в сезонной серии против «Динамо» – 4 успешные игры из 6.