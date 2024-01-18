Уникальное большинство «Динамо» – как оно работает? Пока лучшее в истории КХЛ

Московское «Динамо» стабильно идет в лидерах Запада и борется за первое место. Команде помогает качественная игра в большинстве.

Простой пример: после новогодней паузы в КХЛ «Динамо» провело пять матчей – в каждом из них были голы в большинстве. В этих встречах команда забросила 25 шайб, из которых 11 – при реализации лишнего. Такой уровень большинства по регулярке-2023/24 уже превратился в тенденцию.

«Динамо» забило 61 гол за 186 попыток. Реализация – 32,8%. Лучший результат в истории КХЛ принадлежит «Металлургу»: по итогам регулярки-2016/17 у них было 30,9%. На дистанции сезона это никто не перебивал, но сейчас у «Динамо» есть хорошие шансы.

Большинство «Динамо» – лучшее в лиге. Такого отрыва в КХЛ не было никогда

Показатели «Динамо» – это не просто лучший результат в КХЛ. У второго места, на котором «Северсталь», отставание в 7,8%. Ни в одном из сезонов КХЛ не было такой разницы между первой и второй командами по игре в большинстве. «Динамо» забросило на 16 шайб больше «Спартака» и СКА, делящих вторую позицию по голам в таком формате.

За 51 игру в регулярке-2023/24 у «Динамо» набралось 18 игр с 2 и более шайбами в большинстве. В них команда выиграла 15 раз – это почти половина от числа побед по сезону (34).

61 шайба в большинстве – 37,9% от общего количества голов «Динамо» в текущем сезоне (161).

Вот несколько примеров, когда большинство приносило «Динамо» очки:

● Два разгрома «Сочи» – сентябрьский (4:0) и январский (5:1) состоялись только благодаря реализации большинства. В обоих матчах в таком формате «Динамо» забило по четыре гола.

● Два гола дома с «Барысом (4:3 ОТ) при счете 1:3 перевели встречу в овертайм, где «Динамо» дожало.

● Четыре шайбы подряд накидали «Авангарду» 29 сентября, сделав счет неприличным – 6:0.

● Сценарий матча с «Барысом» позже повторили против «Лады» (5:4 ОТ): реализовали 5х3 и 5х4. Отыгрались с 2:4, а затем выиграли в овертайме.

● В первой игре после перерыва на Матч Звезд забросили 4 шайбы в ворота ЦСКА (4:1). Как и против «Сочи» в сентябре, все голы пришлись на большинство.

● Гол Гусева на 57-й минуте при игре 5х4 позволил не просто уйти от поражения в основное время с «Трактором» (4:3 Б), но и в итоге выиграть по буллитам.

● В рождественском дерби со «Спартаком» (3:2 ОТ) в большинстве забивали обе команды (4). «Динамо» забросило дважды, благодаря чему повело 2:0.

Такая реализация влияет и на статистику игроков. Интересная ситуация у нападающего Максима Джиошвили – 8 шайб в большинстве и только 2 в равных составах. У Пакетта 8 из 19 голов в большинстве, а у О’Делла и Уила – больше половины (14/21 и 11/18 соответственно). Во многом за счет ключевой роли в реализации лишнего Гусев рванул в лидеры гонки бомбардиров – подробнее мы об этом писали здесь .

Как устроено большинство «Динамо»: вертикальные переводы и работа на пятаке

За большинство в «Динамо» отвечает тренер Вячеслав Козлов. В прошлом звездный нападающий пересекался с Алексеем Кудашовым в «Динамо» еще при Знарке и выиграл там второй Кубок Гагарина. С назначением Кудашова главным тренером Козлов вошел в его штаб.

Сам Кудашов не раз отвечал на вопросы о секрете большинства «Динамо». Он выделял ключевую роль игроков. Вот примеры его высказываний после двух дерби с ЦСКА.

● После сентябрьского матча (4:1, 2 шайбы в большинстве): «Было бы удивительно, если бы у них не получалось – вот тогда были бы проблемы. Они мастера и делать это умеют».

● После декабрьского матча (4:1, 4 шайбы в большинстве): «Мы смотрим на то, может ли игрок исполнить подкидку или бросить с ходу. В большинстве есть должностные инструкции, как и в любом действии. Если один выпадает, то приходится все менять. Мы смотрим исполнителей и под них стараемся делать схемы».

На той же пресс-конференции Кудашов отдельно выделял Никиту Гусева. Безусловно, Гусев – важнейший игрок, но им все не ограничивается. Джиошвили забросил 8 шайб в большинстве, играя преимущественно во второй спецбригаде.

Как у «Динамо» все это работает? Первая спецбригада практически незыблема – разве что ситуационно вместо Менелла могут выйти Ожиганов или Пыленков. Большую часть времени они как раз проводят в другой бригаде. После травмы Джиошвили во второй пятерке появился Кудрявцев, а потом и Чернышов.

В основном «Динамо» реализует большинство тремя способами:

1) Вертикальные переводы Уила и Гусева . Играющий справа Уил переводит праворукому Гусеву под бросок в одно касание. Это точно самый запоминающийся вариант розыгрыша. Никита не идеален в исполнении таких бросков, но эта комбинация нередко приносит результат.

Обратная ситуация: Гусев переводит на Уила – и тот бросает с кистей. Это гостевой матч с «Сочи» (5:2) 31 октября. Такой вариант используется реже. При нем необходимо так вывести Уила, чтобы у него было время подготовить бросок.

2) Успешная игра на пятаке . Позицию в слоте в двух спецбригадах занимают Пакетт и Джиошвили/Ильенко. Иногда по ситуации туда смещается О’Делл. Такие варианты включают в себя открывания вблизи пятака с последующим смещением к воротам и попыткой переиграть вратаря 1 в 1. Есть и классические шайбы, когда нужно сыграть на добивании или подборе.

Пример отличного открывания – гол Пакетта в матче с «Трактором» (4:3 Б):

А это Джиошвили оказался первым на добивании – момент из сентябрьской игры со «Спартаком» (6:3), запомнившейся лакросс-голом Петухова.

3) Голы от защитников. По сути, это запасной вариант: динамовские защитники не так часто бросают в большинстве, что отражено и небольшим количеством голов – всего 5. Например, у «Спартака» при 45 шайбах в большинстве защитники отличились 11 раз. У СКА из 45 голов защитники забили 5.

«Динамо» в большей степени использует эту опцию при игре 4х3, где больше пространства и легче вывести защитника на бросок с убойной позиции. Опции розыгрыша в такой ситуации значат едва ли не больше, чем наличие подходящих игроков.

Чем большинство «Динамо» в регулярке-2023/24 отличается от вариантов из прошлого

У «Динамо» далеко не всегда все решало большинство. Команды Знарка и Витолиньша отличалась в основном надежным меньшинством. Можно выделить одну яркую вспышку: во время локаута в 2012-м отжигало трио Овечкин – Бэкстрем – Комаров. Форварды идеально дополняли друг друга: Комаров давал движение на пятаке, Овечкин поливал убойными щелчками, а Бэкстрем мог творить вот такую магию:

В нескольких сезонах после ухода Знарка ситуация с большинством оставалась прежней. Оно никак не выделялось на фоне других команд. Кардинальные перемены наступили с подписанием Шипачева. В первый же сезон после его прихода «Динамо» впервые со времен регулярки-2009/10 (а ведь тогда в составе были Гудлер, Умарк и Вейнхандль) попало в топ-5 команд по проценту реализации численного преимущества. Оно не выпадало оттуда на протяжении всех четырех сезонов Шипачева в Москве.

В сезоне-2020/21 у «Динамо» собралась тройка Кагарлицкий – Шипачев – Яшкин. При поддержке защитника Чайковски с синей линии команда уступила по проценту реализации только «Авангарду» (27,7% против 23,9%), впоследствии выигравшему Кубок Гагарина. Потом ушел Яшкин, а Чайковски заменили на Войнова. В целом розыгрыши остались теми же – разве что при Яшкине больше задействовали пятак.

Большинство было сфокусировано на импровизации Шипачева – нередко он стоял с шайбой по 10 секунд, выжидая подходящий момент для паса или броска в ближний угол. Активно использовалось пространство за воротами, куда периодически смещался Шипачев. Оттуда одним из вариантов была передача под щелчок на накатывающего защитника – Чайковски или Войнова.

Пример, который наиболее четко характеризует роль Шипачева в той конфигурации большинства – второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина-2020 со «Спартаком». На счету Вадима две шайбы: в обоих эпизодах он взял на себя игру, когда в большинстве розыгрыши не получались. Тогда за 6 матчей «Динамо» реализовало лишнего 6 раз и во многом за счет этого прошло дальше.

Нынешняя итерация большинства сильно отличается – но пока проявляет себя даже лучше. Важность большинства для «Динамо» еще больше подчеркивают слова Алексея Кудашова после матча с «Сочи» (5:1): «Хотелось бы улучшить игру в равных составах – работаем над этим и уделяем внимание». Даже при некоторых проблемах в формате 5х5 элитный уровень реализации численного преимущества позволяет команде идти в лидерах КХЛ.

Похоже, у «Динамо» окончательно формируется новый образ и новая отличительная черта.

Фото: dynamo.ru