Секрет победы «Трактора» над ЦСКА: решающий гол забили клюшкой Кравцова. Но это был не он
«Он ругается».
«Трактор» проиграл 4 из 5 последних матчей перед встречей с ЦСКА. Теперь команда неожиданно исправилась: выиграла 3:1, а во всех голах поучаствовали хоккеисты из тройки Юртайкин – Ткачев – Шабанов. Их мощно поддержал защитник Сергей Телегин – сделал результативную передачу и забросил победную шайбу.
Гол получился типичным для защитника: бросок в касание от синей линии в момент, когда вратаря Шарыченкова закрывал Юртайкин.
Для Телегина это только вторая игра с двумя очками в регулярке-2023/24. До этого он делал 1+1 в матче с «Барысом» (2:0).
Сидя на скамейке после гола в ворота ЦСКА, Сергей показывал на номер клюшки. Потом оказалось, что он забросил шайбу клюшкой Виталия Кравцова.
В интервью Сергей Телегин с улыбкой отшучивался. И снова указывал на инвентарь:
«Это Виталия Кравцова клюшка. Я его голы забираю, он ругается». Интересно, что Кравцов действительно не набрал очков против ЦСКА.
После матча Сергей Федоров так охарактеризовал пропущенную шайбу от Телегина: «Ненужный второй гол, ничего не предвещало. Выпустили звено в атаке, но, к сожалению, пропустили в этой же смене».
Возможно, на его команду повлиял не самый обычный путь на выездной матч. Из-за непогоды самолет с игроками совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Телеграм-канал ЦСКА рассказывал: «В Челябинск добираемся с приключениями! Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах».
«Трактор» продолжает домашнюю серию и обыгрывает ЦСКА во второй раз в сезоне. Предыдущая победа (4:0) случилась в начале ноября. Тогда Зак Фукале провел сухой матч, а игроки «Трактора» заблокировали 25 бросков. В тоой встрече Кравцов забивал сам и клюшки никому не отдавал.
В новой игре ЦСКА ответить так и не ответил на результативный бросок Сергея, а затем пропустил и третий гол. Теперь клуб (42 очка, 37 матчей) отпускает в таблице Запада СКА (48) и «Торпедо» (47). Показатели «Трактора» сопоставимы: такое же шестое место на Востоке, 44 очка, 38 игр.
- Дата проведения
- 3 декабря, 15.00, «Арена Трактор»
- 1:0 – 2 Шабанов (Телегин, Ткачев)
- 1:1 – 4 Долженков (Мингачев, Барабоша)
- 2:1 – 32 Телегин (Карпухин, Шабанов)
- 3:1 – 47 Ткачев (Шабанов, Юртайкин)
- Вратари: Подскребалин 30/31 – Шарыченков 26/29.
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Фото: hctraktor.org