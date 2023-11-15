Секрет победы «Трактора» над ЦСКА: решающий гол забили клюшкой Кравцова. Но это был не он

«Он ругается».

«Трактор» проиграл 4 из 5 последних матчей перед встречей с ЦСКА. Теперь команда неожиданно исправилась: выиграла 3:1, а во всех голах поучаствовали хоккеисты из тройки Юртайкин – Ткачев – Шабанов. Их мощно поддержал защитник Сергей Телегин – сделал результативную передачу и забросил победную шайбу.

Гол получился типичным для защитника: бросок в касание от синей линии в момент, когда вратаря Шарыченкова закрывал Юртайкин.

Для Телегина это только вторая игра с двумя очками в регулярке-2023/24. До этого он делал 1+1 в матче с «Барысом» (2:0).

Сидя на скамейке после гола в ворота ЦСКА, Сергей показывал на номер клюшки. Потом оказалось, что он забросил шайбу клюшкой Виталия Кравцова.

В интервью Сергей Телегин с улыбкой отшучивался. И снова указывал на инвентарь:

«Это Виталия Кравцова клюшка. Я его голы забираю, он ругается». Интересно, что Кравцов действительно не набрал очков против ЦСКА.

После матча Сергей Федоров так охарактеризовал пропущенную шайбу от Телегина: «Ненужный второй гол, ничего не предвещало. Выпустили звено в атаке, но, к сожалению, пропустили в этой же смене».

Возможно, на его команду повлиял не самый обычный путь на выездной матч. Из-за непогоды самолет с игроками совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Телеграм-канал ЦСКА рассказывал: «В Челябинск добираемся с приключениями! Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах».

«Трактор» продолжает домашнюю серию и обыгрывает ЦСКА во второй раз в сезоне. Предыдущая победа (4:0) случилась в начале ноября. Тогда Зак Фукале провел сухой матч, а игроки «Трактора» заблокировали 25 бросков. В тоой встрече Кравцов забивал сам и клюшки никому не отдавал.

В новой игре ЦСКА ответить так и не ответил на результативный бросок Сергея, а затем пропустил и третий гол. Теперь клуб (42 очка, 37 матчей) отпускает в таблице Запада СКА (48) и «Торпедо» (47). Показатели «Трактора» сопоставимы: такое же шестое место на Востоке, 44 очка, 38 игр.

Фото: hctraktor.org