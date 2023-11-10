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Русско-шведская тройка «Ванкувера» разрывает! Теперь герой – Михеев: сделал дубль в матче с «Оттавой»

Ванкувер Ванкувер
НХЛ НХЛ
Оттава Оттава
Илья Михеев Илья Михеев
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Артем Зуб Артем Зуб
Рик Токкет
Элиас Петтерссон Элиас Петтерссон
Хоккей Хоккей

У Кузьменко две голевых передачи.

«Ванкувер» продолжает свой мощный старт: уже третий в лиге по очкам, а победа в матче с «Оттавой» стала пятой подряд. Кто знает, если б не спорное судейство в овертайме с «Рейнджерс» (похоже, перед голом Крайдер фолил на Петтерссоне) – возможно, сейчас удачная серия насчитывала бы уже девять игр.

В победах «Кэнакс» продолжают принимать активное участие Михеев и Кузьменко, окончательно закрепившиеся в звене с Элиасом Петтерссоном. Против «Сенаторс» на первый план вышел Илья: у него дубль и статус главной звезды матча. 

Первая шайба Михеева случилась уже на третьей минуте. Голевую атаку начал Кузьменко, перехватив передачу в чужой зоне. Петтерссон отдал на Илью – и тот бросил низом. Шайба прошла под щитком Форсберга. 

Во второй раз Михеев отличился в третьем периоде – и счет стал 4:2. В эпизоде снова отметились все нападающие звена: Кузьменко здорово отработал в форчеке, Петтерссон набросил в сторону ворот, а на пятаке оказался Михеев, выигравший позицию у Зуба. Шайба нашла конек Ильи и красиво, по-футбольному, отскочила в ворота.

В матче был еще один русский гол, но уже с другой стороны – отличился вернувшийся после травмы Артем Зуб. Ему помог рикошет от клюшки Петтерссона – это смутило ДеСмита и не оставило шансов отразить бросок.

Артем сравнял счет, но это был последний гол «сенаторс» в матче.

Ударное звено «Кэнакс» смотрится отлично и попадает в протокол каждый вечер. У Михеева уже 8 (5+3) очков в 9 играх, Кузьменко набрал 3+9 в 13, а Петтерссон с 24 очками вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ. У шведского центрфорварда прекрасный старт сезона – отличное подспорье для нового контракта.

«Ванкувер» остается на втором месте Западной конференции. Он обновил клубный рекорд – прежде команда никогда так быстро не добиралась до 10 побед в регулярке. Сейчас на это понадобилось 13 матчей, в прошлом сезоне – 25. Разительный контраст.

Рик Токкет доволен концентрацией хоккеистов: «Я знаю эту команду, я знаю этих ребят. Мне не надо сходить с ума, чтобы донести свой посыл до игроков. Я доволен нашими лидерами, мы собраны и готовы играть все 60 минут. Безусловно, соперники настраиваются на нас и особенно хотят нас обыграть, но я уверен, что мы справимся с этим».

«Кэнакс» продолжают свою серию матчей с канадскими командами. Уже обыграны «Эдмонтон» и «Оттава», следующие соперники – «Торонто» и «Монреаль». Матч против «Лифс» должен получиться результативным, учитывая сложности «Торонто» в обороне. У Михеева и Кузьменко будет достаточно возможностей улучшить статистику.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Ванкувер 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Босер (Гронек, Ди Джузеппе)
0:2 – 3 Михеев (Кузьменко, Петтерссон)
1:2 – 18 Батерсон ()
2:2 – 30 Зуб (Хаймор, Келли)
2:3 – 38 Миллер (Коул, Ди Джузеппе)
2:4 – 49 Михеев (Кузьменко, Петтерссон)
2:5 – 53 Петтерссон ( Миллер, К. Хьюз)
Вратари: Форсберг 11/16 – ДеСмит 28/30.

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Фото: AP Photo/Sean Kilpatrick/The Canadian Press

8 комментариев

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Demedieu
Петерссон, конечно, умница из обычных добротных игроков Михеева и Кузьменко делает звезд лиги
+13
-3
+10
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baytygan
обе передачи Кузьменко даже передачами называть неудобно...оба гола сделал швед
+8
-1
+7
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Александр Невский
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Омская школа хоккея , через лет 5 в Омске собирется отличная команда воспитанников из НХЛ .
+1
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Dimash Balatayev
Ответ baytygan
обе передачи Кузьменко даже передачами называть неудобно...оба гола сделал швед
+++
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ABarca777
Косатки, молодцы. Красиво играют. Ну и все мои ставки на них сработали! С Торонто неизвестно, что будет, но Монреаль накажут без вопросов
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dalmolchun
Значит, лучше Михеева и Кузьменко у Ванкувера пока нет для игры с петтерсоном.
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Dimash Balatayev
Ответ Demedieu
Петерссон, конечно, умница из обычных добротных игроков Михеева и Кузьменко делает звезд лиги
мдаа
+2
-2
0
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AminO2
Ответ Demedieu
Петерссон, конечно, умница из обычных добротных игроков Михеева и Кузьменко делает звезд лиги
Гретцки, конечно, умница из добротного игрока Мессье сделал звезду лиги.
0
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0
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