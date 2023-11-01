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Сенсационный старт «Ванкувера» – лучший за 10 лет: Кузьменко и Михеев помогают главной звезде ассистами

НХЛ НХЛ
Ванкувер Ванкувер
Илья Михеев Илья Михеев
Нэшвилл Нэшвилл
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Тэтчер Демко Тэтчер Демко
Рик Токкет
Элиас Петтерссон Элиас Петтерссон
Брок Босер Брок Босер
Куинн Хьюз Куинн Хьюз
Джей Ти Миллер Джей Ти Миллер
Хоккей Хоккей

Элиас Петтерссон доминирует в НХЛ.

«Ванкувер» разгромил «Нэшвилл» (5:2). Теперь команда набрала 13 очков за 9 матчей и идет второй на Западе. Сильно впереди оказался только чемпионский «Вегас» (19). Главным бомбардиром «Ванкувера» на старте регулярки остается Элиас Петтерссон (9 игр, 16 очков). Против «Нэшвилла» он оформил хет-трик, а в двух шайбах поучаствовали Кузьменко и Михеев.

Особенно яркой получилась быстрая атака с голевым пасом Михеева:

Кузьменко позже ассистировал Петтерссону при игре в большинстве.

Для обоих важно регулярно попадать в протокол. Андрей Кузьменко – один из лидеров «Ванкувера» по прошлому сезону. В этом он пока совсем не так результативен (7 очков за 9 игр). Илья Михеев вообще пропустил старт регулярки из-за восстановления после травмы. Когда вернулся, не набирал очки лишь в игре с «Рейнджерс» (3:4, ОТ). У Михеева уже 2+2 за 5 игр.

Что надо знать о текущем положении Михеева и Кузьменко в НХЛ

Они действительно прямо влияют на результаты «Ванкувера» – выходят в одном звене вместе с Элиасом Петтерссоном. Шведский лидер «Ванкувера» настраивается на прорывной год: у него контрактный сезон в НХЛ. Петтерссон уходил без очков лишь в двух матчах этой регулярки («Филадельфия» – 0:2, «Нэшвилл» – 3:2). Против «Эдмонтона» (8:1) он вообще выдал 1+3.

Возвращение Ильи Михеева в состав – важное событие для «Ванкувера». Прошлой зимой Илья получил травму колена, некоторое время играл с ней, а затем лег на операцию. Ожидалось, что он вернется к началу тренировочного лагеря, но восстановление затянулось. До проблем со здоровьем Михеев проводил на площадке в среднем почти по 17 минут, сейчас – всего по 14.  

Главным опасением касательно игры Кузьменко был слишком высокий процент реализации бросков. Среди хоккеистов, сыгравших более 20 матчей в прошлом сезоне, Кузьменко считался лучшим по этому показателю. Но если бросков залетает меньше, никто не мешает создавать моменты партнерам. В регулярке-2023/24 Кузьменко чаще ассистирует (5), чем забивает сам (2).

Тренер «Ванкувера» Рик Токкет уже положительно отзывался о Кузьменко. Например, после игры с «Флоридой» (5:3, 1+1), заявлял: «Он решительно шел на ворота, вступал в борьбу на пятаке. Вот это нам и нужно. Системные вещи придут. Иногда он слишком много об этом думает. Мы знаем, как Кузьменко работает. Если он продолжит играть так, то станет доминирующим игроком».

«Ванкувер» давно так ярко не стартовал в НХЛ – вот основные герои хорошего начала регулярки

«Ванкувер» несколько лет находился в странном состоянии. В команде появились игроки, вокруг которых можно выстраивать коллектив: Петтерссон, Миллер, Хьюз, Демко. Но для успеха организации постоянно чего-то не хватает. Так, регулярка-2022/23 начиналась для «Ванкувера» с семи поражений подряд. За 9 матчей тогда было всего 4 очка – худший результат за 10 сезонов.

Если смотреть на отрезке в 10 лет, 6 побед за 9 игр повторялись еще дважды. Так было в сезоне-2014/15 и 2019/20. «Ванкувер» тогда набирал 12 очков, сейчас – на одно больше. Повлиял результат матча с «Рейнджерс» (3:4, ОТ), где клуб зацепил лишний балл. Еще «Ванкувер» никогда так много не забивал (36) в начале регулярки и всего два раза пропускал меньше 21 шайбы.

Главной эмоцией прошлого сезона оказалось разочарование. «Ванкувер» пошел на противоречивый шаг и уволил тренера Брюса Будро. Это можно считать одним из немногих случаев, когда болельщики команды в подобной ситуации оказались на стороне тренера, а не руководства франшизы. Назначение Рика Токкета вызывало не меньше вопросов у болельщиков.

В межсезонье «Ванкувер», за исключением выкупа контракта Экмана-Ларссона, не делал резких движений. Зато усилил глубину состава подписаниями с рынка (Блюгер, Сутер и Соуси) и обменами (ДеСмит). У команды был потенциал для внутреннего прогресса. Все намного лучше, когда здоров Тэтчер Демко (это его рвало во время игры) и в порядке универсальный Михеев.

Основные герои яркого старта «Ванкувера»:

● Элиас Петтерссон сделал уже второй хет-трик в сезоне и с 16 очками занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ;

● Восстановившийся от травм Тэтчер Демко демонстрирует отличную игру: за 6 игр у него 93% отраженных бросков и 1 сухой матч;

● Брок Босер, называвшийся в межсезонье одним из кандидатов на обмен из команды, тоже ударно начал сезон: покер в матче против «Эдмонтона» и уже 10 очков за 9 встреч.

● Не забываем и Куинна Хьюза. Пока его брат Джек из «Нью-Джерси» бьет рекорды НХЛ, Куинн выстреливает сериями: дважды делал по три ассиста и оформлял дубль «Сент-Луису» (5:0).

● Джей Ти Миллер просто выдал 5+8 за 9 игр. Он забрасывает шайбы в трех матчах подряд.

В игре с «Нэшвиллом» идеально показали себя все.

Ванкувер – Нэшвилл 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Дата проведения
1 ноября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Лафферти (Бовилье, К. Хьюз)
1:1 – 16 Сиссонс (Фоуди, Йоси)
1:2 – 16 Фаббро (О′Райлли, Форсберг)
2:2 – 21 Петтерссон (Михеев, К. Хьюз)
3:2 – 36 Петтерссон (Гронек, Кузьменко)
4:2 – 44 Миллер (К. Хьюз, Босер)
5:2 – 57 Петтерссон (Майерс, Бовилье)
Вратари: Демко 23/25 – Ланкинен 22/26.

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Фото: East News/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, Jason Franson/The Canadian Press via AP

3 комментария

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Федя-гол
да в целом попадания в плов ждали и в начале прошлого сезона, если бы не тильт на старте, все бы и получилось, сейчас с этим ростером добирают то, что им и положено было. ПС - Элиас - гений, удачи и здоровья ему
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GMeazza
В этом году на Западе пробится в плофф будет гораздо проще чем на Востоке. Ванкувер должен залетать. Там даже Аризона с Анахаймом могут помечтать
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