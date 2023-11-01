Сенсационный старт «Ванкувера» – лучший за 10 лет: Кузьменко и Михеев помогают главной звезде ассистами

Элиас Петтерссон доминирует в НХЛ.

«Ванкувер» разгромил «Нэшвилл» (5:2). Теперь команда набрала 13 очков за 9 матчей и идет второй на Западе. Сильно впереди оказался только чемпионский «Вегас» (19). Главным бомбардиром «Ванкувера» на старте регулярки остается Элиас Петтерссон (9 игр, 16 очков). Против «Нэшвилла» он оформил хет-трик, а в двух шайбах поучаствовали Кузьменко и Михеев.

Особенно яркой получилась быстрая атака с голевым пасом Михеева:

Кузьменко позже ассистировал Петтерссону при игре в большинстве.

Для обоих важно регулярно попадать в протокол. Андрей Кузьменко – один из лидеров «Ванкувера» по прошлому сезону. В этом он пока совсем не так результативен (7 очков за 9 игр). Илья Михеев вообще пропустил старт регулярки из-за восстановления после травмы. Когда вернулся, не набирал очки лишь в игре с «Рейнджерс» (3:4, ОТ). У Михеева уже 2+2 за 5 игр.

Что надо знать о текущем положении Михеева и Кузьменко в НХЛ

Они действительно прямо влияют на результаты «Ванкувера» – выходят в одном звене вместе с Элиасом Петтерссоном. Шведский лидер «Ванкувера» настраивается на прорывной год: у него контрактный сезон в НХЛ. Петтерссон уходил без очков лишь в двух матчах этой регулярки («Филадельфия» – 0:2, «Нэшвилл» – 3:2). Против «Эдмонтона» (8:1) он вообще выдал 1+3.

Возвращение Ильи Михеева в состав – важное событие для «Ванкувера». Прошлой зимой Илья получил травму колена, некоторое время играл с ней, а затем лег на операцию. Ожидалось, что он вернется к началу тренировочного лагеря, но восстановление затянулось. До проблем со здоровьем Михеев проводил на площадке в среднем почти по 17 минут, сейчас – всего по 14.

Главным опасением касательно игры Кузьменко был слишком высокий процент реализации бросков. Среди хоккеистов, сыгравших более 20 матчей в прошлом сезоне, Кузьменко считался лучшим по этому показателю. Но если бросков залетает меньше, никто не мешает создавать моменты партнерам. В регулярке-2023/24 Кузьменко чаще ассистирует (5), чем забивает сам (2).

Тренер «Ванкувера» Рик Токкет уже положительно отзывался о Кузьменко. Например, после игры с «Флоридой» (5:3, 1+1), заявлял: «Он решительно шел на ворота, вступал в борьбу на пятаке. Вот это нам и нужно. Системные вещи придут. Иногда он слишком много об этом думает. Мы знаем, как Кузьменко работает. Если он продолжит играть так, то станет доминирующим игроком».

«Ванкувер» давно так ярко не стартовал в НХЛ – вот основные герои хорошего начала регулярки

«Ванкувер» несколько лет находился в странном состоянии. В команде появились игроки, вокруг которых можно выстраивать коллектив: Петтерссон, Миллер, Хьюз, Демко. Но для успеха организации постоянно чего-то не хватает. Так, регулярка-2022/23 начиналась для «Ванкувера» с семи поражений подряд. За 9 матчей тогда было всего 4 очка – худший результат за 10 сезонов.

Если смотреть на отрезке в 10 лет, 6 побед за 9 игр повторялись еще дважды. Так было в сезоне-2014/15 и 2019/20. «Ванкувер» тогда набирал 12 очков, сейчас – на одно больше. Повлиял результат матча с «Рейнджерс» (3:4, ОТ), где клуб зацепил лишний балл. Еще «Ванкувер» никогда так много не забивал (36) в начале регулярки и всего два раза пропускал меньше 21 шайбы.

Главной эмоцией прошлого сезона оказалось разочарование. «Ванкувер» пошел на противоречивый шаг и уволил тренера Брюса Будро. Это можно считать одним из немногих случаев, когда болельщики команды в подобной ситуации оказались на стороне тренера, а не руководства франшизы. Назначение Рика Токкета вызывало не меньше вопросов у болельщиков.

В межсезонье «Ванкувер», за исключением выкупа контракта Экмана-Ларссона, не делал резких движений. Зато усилил глубину состава подписаниями с рынка (Блюгер, Сутер и Соуси) и обменами (ДеСмит). У команды был потенциал для внутреннего прогресса. Все намного лучше, когда здоров Тэтчер Демко (это его рвало во время игры) и в порядке универсальный Михеев.

Основные герои яркого старта «Ванкувера»:

● Элиас Петтерссон сделал уже второй хет-трик в сезоне и с 16 очками занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ;

● Восстановившийся от травм Тэтчер Демко демонстрирует отличную игру: за 6 игр у него 93% отраженных бросков и 1 сухой матч;

● Брок Босер, называвшийся в межсезонье одним из кандидатов на обмен из команды, тоже ударно начал сезон: покер в матче против «Эдмонтона» и уже 10 очков за 9 встреч.

● Не забываем и Куинна Хьюза. Пока его брат Джек из «Нью-Джерси» бьет рекорды НХЛ, Куинн выстреливает сериями: дважды делал по три ассиста и оформлял дубль «Сент-Луису» (5:0).

● Джей Ти Миллер просто выдал 5+8 за 9 игр. Он забрасывает шайбы в трех матчах подряд.

В игре с «Нэшвиллом» идеально показали себя все.

Фото: East News/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, Jason Franson/The Canadian Press via AP