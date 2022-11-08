«Эгриси» Уткина против «КФ» Картавого Ника – первое дерби медиафутбола. Вспоминаем легендарный матч вместе с его участниками

21 октября Василий Уткин поздравил медиафутбол с днем рождения. По его мнению, медийный футбол возник ровно четыре года назад, в 2018-м, на матче «Эгриси» Уткина и ФК «КФ» блогера Никиты Ковальчука.

Спорное заявление, но игра точно вошла в историю. Ностальгируем с главными героями и разбираемся, как та заруба повлияла на феномен медиафутбола в России.

Матч мог не состояться – Ковальчуку не нравился формат. Помогла провокация

История началась осенью 2017-го. Уткин только-только запустил сериал об «Эгриси», и его команде бросил вызов журналист Никита Ковальчук, известный по программе «Картавый футбол» и одноименному ютуб-каналу. Василий пришел в «Эгриси» летом 2017-го, тогда же был создан ФК «КФ» Ковальчука – как часть проекта «ЯТренер» для фиксации тренерских шагов Никиты. Оба клуба играли в местных ЛФЛ.

Первый матч прошел в Санкт-Петербурге – «Эгриси» и «КФ» сыграли 0:0. После финального свистка соперники прямо на поле договорились об ответной встрече в Москве.

В августе 2018-го Ковальчук отказался от реванша из-за потенциальных расходов и нулевой ценности для проекта: «Мне было по барабану на матч из-за формата. Я хотел ответку 11 на 11, о чем Васю сразу и предупредил. Когда он предложил снова 8 на 8, я отказался. Должно быть какое-то развитие. Без него играть бессмысленно».

Уткин мгновенно среагировал: назвал Ковальчука трусом, пообещал покрыть все расходы и даже согласился на матч в том же Петербурге: «У него команда, которая делает про себя шоу на ютубе, у нас команда, которая тоже про себя рассказывает. Как-то странно не играть друг с другом».

Ковальчук все-таки согласился на реванш: «Пацаны ко мне пришли, говорят: «Ник, тебя оскорбляют… Давай их дернем». Я согласился на это говно. Игра обрела ценность, только когда увидел людей на трибунах. Раз так интересно, смысл есть. Но исключительно как выставочный матч».

Едва ли матч по духу напоминал товарищеский. Это была дуэль двух ярких журналистов – настоящее дерби ютуб-команд с трэштоком.

Жесткий настрой Уткин сохранил до сих пор: «Для Ковальчука этот матч ничего не значил? Если я ничего не путаю, сейчас ФК «КФ» не существует. Уже поэтому не очень важно, что для него это значило».

Были и приятные моменты. Картавый Ник хвалил организацию: «Василий сделал прекрасную трансляцию, позвал друзей, снял великолепный стадион – действительно большая работа. Он первым показал, как круто это можно показывать».

Организация – правда топ. На матч пришли 4 тысячи фанатов, среди которых были Нечай и Герман Эль Класико

Большой стадион, много зрителей, профессиональная съемка – новый уровень для ютуба. За предматчевые развлечения отвечали музыканты, исполняющие каверы на песни «Ленинграда».

Уткин вспоминает: «Я воспользовался связями, контактами. Мы выбрали «Сапсан арену». Илья Геркус нам сильно помог. Он ни в чем не ущемил интересы «Локомотива». Сдал нам стадион по себестоимости, не собирался на этом наживаться.

Что смешно: 8 на 8 стандартно играется поперек поля. Правда, оказалось, что на искусственном поле нельзя нанести временную разметку. Плюс это было бы очень сложно для телетрансляции».

«Сапсан арена» – идеальный стадион для такого матча: компактная чаша с возможностью провести трансляцию, при этом при неполной посадке не будет выглядеть пустой. Хорошо, что «Локо» без проблем согласился.

Илья Геркус (на тот момент генеральный директор «Локомотива») рассказал: «Откликнулся на просьбу Василия Уткина. Мало слышал про проект Картавого Ника, чуть больше знал про «Эгриси». Восхитило количество народа – мне было с чем сравнивать. К тому времени мы уже запустили две команды, игравших на «Сапсан арене»: «Казанку» и женский состав «Локо». Никто из них не собирал подобную аудиторию».

Официальной информации о посещаемости нет, но Уткин говорил о четырех тысячах человек, хотя ждал около тысячи. Не все поддерживали «Эгриси» – фанаты «КФ» оккупировали одну трибуну.

Среди зрителей – Артем Нечаев, блогер, стоявший у истоков медийного футбола: «На том матче мы были с Германом Эль Класико и еще парой ребят из «Амкала». Ни за кого не болел – был рабочий интерес: как все устроено, как примет аудитория. И всегда хотелось посмотреть на пафос Картавого Ника, как он все время выходит к трибунам.

Первое воспоминание? Было странно, что разметка была поделена для 8 на 8, но расположена не поперек поля, как обычно, а ближе к дальней трибуне. Получилось достаточно удобно, близко к болельщикам, в английском стиле».

«Было весело смотреть, как расстроился соперничек». «Эгриси» выглядел лучше, но проиграл 0:1

Перед игрой Ковальчук успокаивал игроков, просил расслабиться, биться за партнеров. Напоминал, что приехали получать удовольствие. Главное – не испугаться атмосферы большого матча.

У «Эгриси» была похожая атмосфера. Уткин просил не паниковать и говорил, что не сомневается в игроках.

На игру в Москву «КФ» взяли не всех. Лучший нападающий клуба Ян Кетов поспорил с Картавым Ником: кто больше забьет на тренировке – тот играет. Ник выиграл, но получил травму на предыгровой тренировке. Но есть нюанс: «Я не собирался играть. С Кетовым был чисто внутренний прикол. Элемент шоу, который не стоит воспринимать серьезно. Я бы вышел только при крупной победе».

Когда команды вышли на поле, за дело взялись их фронтмены: Ник в стиле Фредди Меркьюри заводил трибуны, Уткин благодарил пришедших болельщиков. Стадион не затихал.

Фанаты «КФ» даже придумали именные кричалки для игроков – первое воспоминание Ника о том матче: «Очень круто, не четыре человека же пришло на нас. Половина за «Эгриси», половина за «КФ». Когда в Медиалиге сейчас играют в эту серьезность, люди начинают забывать самое главное: все ради фанатов. В «Амкале» не говорили, что у них суперкрутая команда. Они говорили: «Мы играем для себя и для людей. Мы хотим создать шоу, праздник». Сейчас все серьезнее: драки, разборки. Наш матч с «Эгриси» был более душевным».

Игра началась с рубилова – очень много жестких единоборств. «Эгриси» выглядел лучше и должен был забивать первым: капитан Игорь Струнин после серии обводок дальним ударом попал в перекладину. «Пусть играют с мячом, а мы играем в футбол», – философская реакция Ковальчука.

Игорь вспоминает: «Перед игрой очень сильно волновался. Мы даже созванивались с Васей в ночь перед матчем, потому что я не мог какое-то время уснуть».

Но первый гол забил «КФ»: мяч срикошетил в ворота от защитника «Эгриси» Петра Коваленко, который мог пропустить матч из-за забытых бутс. Так закончили первый тайм.

У «Эгриси» громче всех в раздевалке носился Витя Кравченко: призывал играть жестче и бороться до конца. Тогда он еще не был известным спортивным блогером, а играл в нападении команды Уткина.

Василий отметил участие в жизни Кравченко: «Когда отобрали Витю в команду, думали, что он центральный защитник – в итоге играл нападающего. А позже стал блогером, и тоже, в общем, не без моего участия. Конечно, это были собственная инициатива и талант, но его поездку в Африку я спродюсировал и финансировал. Но это не важно, не существенно».

Речь Кравченко подействовала неожиданно: во втором тайме все тот же Коваленко, перепрыгивая через лежащего соперника, наступил ему на руку. Даже потребовалась замена.

Никакой бурной реакции – невозможно представить такое в современном медийном футболе, где даже после небольшого стыка вся скамейка вспыхивает и летит на поле.

Голов больше не было. Картавый Ник отмечал победу с фанатами, будто это Лига чемпионов, а капитан Шульга, проводивший последний матч за «КФ», вернулся в раздевалку практически голым.

Этот матч стал последним не только для Ивана Шульги (о его дальнейшей судьбе – в моем телеграм-канале ), но и для главного тренера «Эгриси» Александра Матича. Его заменил Антон Попов, тогда игравший в поле.

Попову стыдно за ту игру: «Не люблю пересматривать. Во-первых, из-за поражения. Во-вторых, из-за своего поведения. Много эмоций, мат-перемат, неуважение к сопернику».

Ковальчук пожал руку Уткину после игры, но не все так просто: «Было весело смотреть, как расстроился соперничек. Не мы называли их «земляными червяками», не мы вызывали их на бой. Всегда смешно, когда вызывают на драку и проигрывают. Они были слишком серьезные, зажатые, скукоженные. Из-за этого и проиграли. Первая игра была гораздо интереснее. В ответной у соперника к нам не было уважения. Это видно сейчас, спустя кучу лет, когда я читаю посты: «Ковальчук опять что-то рассказывает». Я никому ничего не рассказывал, ребятишки. Рассказывали только вы».

Уткин тоже рефлексирует: «Все было, кроме гола. Должны были забить семь. Подчеркиваю, мы принимаем поражение. Катастрофа, что там были очень маленькие ворота, гандбольные. Наверное, мы могли бы показать футбол 8 на 8 в более пристойной форме.

Я специфично отношусь к поражению. Рад, что смогли привлечь внимание к команде, в которой играют простые парни. Просто играют – и все. В этом колоссальная заслуга человека, который снимал первые два сезона нашего сериала, Димы Кубасова. Все, что мне хотелось, – это стоять на бровке и помогать заниматься тем, что разбодяживает их обычную жизнь».

Больше матчей не было – Уткин до сих пор обижен на Ковальчука. Почему?

У «КФ» в Москве было много приключений до матча: не заселили в гостиницу, дожидались предыгровую тренировку в ближайшем кафе, да и не тренировались нормально – не привезли мячи. Все это высмеяли в ролике, но не упомянули гостеприимство Уткина, который на тренировку отправил подарки: фрукты, воду и водку.

Другая спорная деталь – визит Ковальчука на игру «Эгриси» в роли скаута. Никите понравилась игра капитана Игоря Струнина, он предложил ему просмотр в Испании и переход в «КФ».

Позиция Уткина понятна: «Я после всей истории решил, что с Ником никаких дел иметь не буду. Приехал на игру без мячей, якобы хозяева должны предоставить их. На первую игру мы сами везли мячи. Ну ладно: скажи хоть, что тебе надо. Я специально посылал человека с фруктами и минеральной водой на их тренировку. Это никакое не сведение счетов, просто пример. Ну странно…

Спустя какое-то время пишет: «Давай мы у тебя заберем Игоря Струнина за три вязанки мячей». Во-первых, Игорь Струнин мне не принадлежит, мы любительская команда. Во-вторых, ну какие ***** (к черту – Sports.ru) вязанки мячей. Это что-то вроде «за 6 эрекций»,чтобы вы понимали уровень абсурда ».

Версия Никиты Ковальчука: «Василий сначала на меня обиделся, что мы его победили. Потом ему не понравился наш выпуск, хотя в его выпуске было гораздо больше агрессии. До сих пор обижен. Быть человеком, на которого обижен Василий Уткин, – в каком-то смысле привилегия .

С организационной точки зрения был прикол с мячами – недопонимание. Больше наш косяк, мы над этим поржали, Василий почему-то обиделся. Хотя стеб был вполне дружеским. Я не обижаюсь, что он меня трусом называет, и его ребятишки говорят: «******** (победим – Sports.ru) Ника, Ник – говно, мы его командешку…». Они обижаются, что мы над ними пошутили.

Василий радикально требовал 8 на 8, но согласился играть в большом формате в Медиалиге. Очевидно, ему нужно продолжать находить партнеров под команду, особенно в это тяжелое время.. Если вся медийка в МФЛ, он должен быть там».

Матч между «Эгриси» и «КФ» – точно день рождения медиафутбола?

Уткин прокомментировал пост о дне рождения в телеграм-канале: «Поздравление медиафутбола с днем рождения – это игра. Для меня это не принципиально. Кажется, что современный медиафутбол – это нечто другое. Когда ты вкладываешься, рискуешь, привлекаешь какие-то финансы, показываешь жизнь команды. Я в этом отношении совершенно точно не лидер индустрии».

Капитан «Эгриси» Игорь Струнин отвечает твердо: «Это были единственные известные команды в непрофессиональном футболе на тот момент. Обе снимали сериалы, игроков узнавали на улицах. Я работал в магазине «Красное и белое» за кассой с Лешей Кошлаковым, люди подходили, желали удачи. Вася и Ник прогревали противостояние, у них был своеобразный биф. Это точно медийный матч».

Игрок «Эгриси» Мераб Базаев поддерживает: «Категорически не согласен, что 2Drots и «Амкал» – создатели медиафутбола. Мы были первыми, кто снимал сериал про команду, про жизнь каждого из нас. Зрители видели, как я пришел в команду, как живу, как служил в армии. Обычные ребята собрали больше 3000 человек на трибунах. Именно на таких ребят пришли посмотреть люди. Кто-то даже пришел на футбол впервые в жизни».

Никита Ковальчук согласен, что матч «Эгриси» и «КФ» – точка отсчета медиафутбола: «Это так. Хотя и мне, и Василию, и Герману пофиг, кого считают первым! Мы это делали раньше остальных. Является ли это каким-то отцовством? Да какая в жопу разница?

Там вон Шнякин испереживался насчет отцовства медиафутбола. Умоляю вас, назовите Шнякина и «Матч ТВ» отцами медиафутбола . Скажите, что «Матч ТВ» — лучшая команда на свете, что они потрясающие. Еще б нормальное телевидение делали, вообще цены бы им не было. А то они там очень распереживались, кто отец. Пусть все, что создано в мире спорта, будет создано ими».

Нечай подготовил экспертный анализ: «Уткин считает, что мы решили создать «Амкал» после этого матча? Не, это не так. Я недавно считал: они играли в октябре, а у «Амкала» первый матч был летом. На тот момент точно существовала команда Германа, уже выходили выпуски, хотя «Сапсан» еще не собирали…У нас были вдохновители и до Василия Уткина.

До «Амкала» уже и Костя Ставр на своем канале собирал команду фиферов против «Матч ТВ», матч организовывал Кефир.

Уже тогда начинался биф между комментаторами и футбольными ютуберами. Играли все основные фиферы, блогеры, ребята из 2Drots, Карен Адамян – персонажи, которые до сих пор двигают индустрию. Мне кажется, именно та игра является отправной точкой».

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Фото и Видео: YouTube-канал “Василий Уткин” / YouTube-канал “Картавый Футбол ” / YouTube-канал “FC KEFIR” / YouTube-канал “STAVR” / Sportbox.ru / Rambler.ru / страница “Артем Нечаев” вконтакте / страница “Мераб Базаев” вконтакте / страница “Футбольная школа «Эгриси-Юниор» | Москва” вконтакте