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Пару дней назад игрок женской команды «Самара» Ксения Кунакова стала гостем «Радио Самара Максимум».

Несостоявшаяся карьера в футболе, любовь к татарской кухне, перспективы в баскетболе 3х3 и, конечно, ожидания от предстоящего сезона – мы собрали все самое интересное из ответов Ксении на вопросы слушателей волны 104,3 ФМ.

- На следующей неделе «Самара» сыграет на домашнем Кубке президента Федерации баскетбола Самарской области, а уже 4 октября матчем с «Никой-Лузалес» команда стартует в новом сезоне Премьер-лиги. Чего ждешь от этого сезона?

- Мы уже проделали большую работу. Считаю, что мы отлично провели недавний турнир в Оренбурге: проиграли только в первом матче, но поработали над ошибками и выиграли два следующих матча. Естественно, ошибки в нашей игре пока есть – и их нужно исправлять, пока идет подготовка к сезону. Над этим мы и работаем.

- Одним из соперников «Самары» на Кубке президента ФБСО будет грозный УГМК. Нет какой-то робости перед встречей с ним?

- Вообще никакой. Мы готовы сражаться с любым соперником. К тому же сейчас все команды, наверное, находятся в плюс-минус одном состоянии, не у всех подъехали легионеры – тем и интересны предсезонные турниры: у русских игроков появляется шанс показать себя.

- А ты сама как-то готовишься к сезону? Может быть, закупаешь кроссовки на год вперед?

- Обновление этого «гардероба» происходит каждый год. Бывает, летом покупаешь сразу несколько пар: кроссовки «убиваются» буквально за полсезона. Цвет? Каждый сам подбирает по своим «девчачьим» принципам, кому какой подходит. Еще я, конечно, работала летом и над физической подготовкой, сделав акцент на развитии выносливости и скорости.

- Раз упомянули про «девчачьи» принципы – кто в «Самаре» главная модница?

- Все девочки за собой ухаживают, всегда готовятся к играм, как к какому-то большому мероприятию: волосы, ногти, брови... Наверное, можно выделить Дашу Курильчук, которая даже сама одно время пробовала себя в бьюти-сфере.

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- А кто главный заводила в раздевалке? И какая музыка звучит в раздевалке перед тренировками и матчами?

- Роль заводилы сейчас пытаюсь взять на себя я. Еще могу отметить ту же Дашу Курильчук, которая снимает интересные видеоролики, и мы как раз сейчас думаем, что еще можно было бы снять. А музыка у нас звучит самая разная, все-таки в команде собраны и игроки помоложе, и постарше – поэтому и получается микс из музыки 90-х, 2000-х и 2010-х. Причем мы слушаем и русскую музыку, и зарубежную. Кто на «кнопке»? Обычно бывает так, что сегодня кто-то один свой телефон подключает к колонке, завтра – другой... Иностранки? Они больше любят этакий самонастрой: приходят в наушниках, слушают что-то свое. Сейчас у нас в команде две бразильянки – думаю, Рамона и Тайна слушают и англоязычную музыку, и что-то на португальском.

- Как ты обычно восстанавливаешься после матчей?

- Мы с Анной Зайцевой после матчей ходим в сауну как раз в «МТЛ Арене». Бассейн, сауна, восстановительные процедуры, кардиотренировка – ничего необычного.

- Болельщики в комментариях спрашивают: были ли у тебя в детстве другие спортивные увлечения и почему ты в итоге выбрала баскетбол?

- Поначалу я вообще ходила в музыкальную школу, но желания хватило только на две недели. Я поняла, что моя жизнь — это спорт, причем не так важно, какой именно: мне нравилась именно физическая активность. Первое, куда я пошла – это дзюдо. Им я прозанималась года три-четыре, у меня даже были пояса, сейчас, правда, уже и не вспомню, какие именно. А потом я ушла в футбол, и вот им занималась довольно долго. Но у нас в Казани была только одна взрослая женская команда – и уже в 12 лет меня подключали к тренировкам с ней. Но команда распалась, меня пригласили в другой город – и я решила, что пока слишком маленькая, чтобы уезжать от родителей.

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По счастливой случайности, примерно в это же время в школу пришел тренер, который набирал девочек на баскетбол. Мой брат спросил, нет ли у них группы девочек 1992 года рождения. Взял у тренера телефон, пришел вечером домой и сказал: «Ксюша, ты идешь на баскетбол!» Так все и закрутилось... Вот так в 13 лет я и попала на баскетбол. Хотя какое-то время я еще пыталась совмещать баскетбол и футбол – но поняла, что баскетбол мне нравится гораздо больше, и так в нем и осталась.

- Десять лет назад ты выигрывала чемпионат России по баскетболу 3х3. Сейчас следишь за этим видом спорта? Нет желания заняться им профессионально?

- Да, в 2013 году мы студенческой командой поехали на турнир в Москву, причем изначально мы просто хотели прогуляться по Москве, а заодно и поиграть. Но в первый день мы все выиграли, а во второй день игры проходили на Красной площади. И мы поняли, что все серьезно, нужно готовиться, какие уж тут прогулки... Выиграли чемпионат – и получили путевку на международный турнир в Голландию. Конечно, я стараюсь следить за баскетболом 3х3, тем более сейчас в «Самаре» играют Яна Митрофанова и Кристина Евсейчева, с которыми мы вместе выступали в Суперлиге. Но мне все-таки ближе баскетбол 5х5, хотя, возможно, когда-нибудь 3х3 и вернется в мою жизнь.

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- Ты упомянула музыкальную школу. Ни на каком музыкальном инструменте сейчас не играешь?

- В этом году у меня было огромное желание научиться играть на гитаре. У меня есть товарищ, который играет на гитаре, и мне это безумно нравится, очень хотелось самой научиться – но все не было времени этим заняться. Возможно, получится следующим летом.

- Если говорить о кулинарных пристрастиях – какой кухне отдаешь предпочтение?

- Из того, что я готовлю, лучше всего у меня получается курица в сливочном соусе. А если выбирать ресторан, то мне нравится японская кухня. Но если говорить о домашней – то, конечно, татарская: эчпочмаки, беляши, манты, особенно если их готовят именно в татарских семьях – это просто можно с ума сойти!

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- За чьими аккаунтами в соцсетях ты следишь особенно пристально?

- Конечно, за страничками нашего клуба. Еще слежу за жизнью своей подруги, солистки группы «Мураками» Диляры Вагаповой: как она путешествует, как проходят ее концерты... Кстати, сегодня (14 сентября – прим. авт.) у Диляры день рождения, и я хочу ее поздравить и пожелать творческого многообразия, чтобы она развивалась и получала от этого удовольствие. Вообще у меня нет такого, чтобы я активно следила за аккаунтом какого-то одного конкретного, например, баскетболиста. Но я много просматриваю соцсети американских баскетболистов — чтобы подсмотреть у них что-то из технических элементов для себя.

Фото: «Самара»