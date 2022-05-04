Чемпионский и рекордный «Уралмаш», вечно молодой Глазунов и «бронзовая» Ревда. Итоги сезона в суперлиге-1

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3 мая завершился очередной сезон в Суперлиге-1. Самые интересные сюжеты финишной части сезона — в нашем традиционном «путеводителе».

Чемпионат Суперлиги-1

Финал. Уралмаш — Руна 3:0

28 апреля. Уралмаш — Руна 98:92 ОТ

30 апреля. Уралмаш — Руна 85:63

3 мая. Руна — Уралмаш 83:90

Третье место: «Темп-СУМЗ-УГМК» (3:0 в серии с «Самарой»)

MVP сезона: Джастин Роберсон («Уралмаш»).

Символическая пятерка: Антон Глазунов (разыгрывающий, «Уралмаш»), Денис Левшин (атакующий защитник, «Темп-СУМЗ-УГМК»), Федор Ключников (легкий форвард, «Руна»), Артем Исаков (тяжелый форвард, «Самара») и Джавонте Даглас (центровой, «Уралмаш»).

Что к чему в Суперлиге-1: итоги регулярки

Четыре месяца побед. Чемпионство. Рекорды

9 января «Уралмаш» провел первый матч под руководством назначенного перед самым Новым годом Евгения Пашутина — третьего главного тренера команды с начала сезона.

Как говорится: то, что было дальше — уже история.

23 победы подряд, 9 побед подряд в плей-офф — к чемпионству «Уралмаш» бонусом получил два рекорда, которые перед началом сезона казались попросту невозможными.

Достаточно сказать, что предыдущий рекорд по продолжительности победной серии в Суперлиге — 22 победы подряд — был установлен в далеком-далеком сезоне-2004/2005 «Спартаком-Приморье». Тогда это была еще Суперлига Б, и турнир проводился по совсем другой формуле (16 команд с матчами в четыре круга без плей-офф).

А кто мог предсказать, что кто-то, пусть даже и могучий «Уралмаш», сможет без потерь пройти плей-офф? В полуфинале уральцам достался действующий чемпион из Самары, а в решающей серии — долгое время лидировавшая в регулярке «Руна». Но и они не смогли хотя бы притормозить машину, созданную Пашутиным. Выиграть все матчи плей-офф — превзойти это достижение будет невозможно, только повторить (как минимум, до очередной реорганизации системы проведения чемпионата).

«Вечный» Глазунов

Прошлым летом Антон Глазунов решился сменить Самару, где провел три сезона (два чемпионства в Суперлиге и Кубок России), на Екатеринбург.

Новая обстановка и новые партнеры, три тренера за сезон — Глазунов, казалось, на все это даже не обратил внимания.

И без того солидные 13 очков, 6,6 передачи и 1,8 перехвата в регулярке в плей-офф только выросли: 13,7+6,9+1,8 — весьма неплохо для игрока, которому летом исполнится 36.

Теперь у Глазунова пять чемпионских титулов.

Финал-2021: самарская «династия»

Помогли команде до конца

«Был момент, когда наши ребята, как и все американцы, немного нервничали в связи со всей этой ситуацией. Но потом наш президент Виктор Владимирович Ганиенко и тренерский штаб с ними поговорили, успокоили, сказали, что безопасность им гарантирована, финансовая ситуация — тоже. Мы их не то что «уговорили». Ребята хотят играть, хотят помогать команде до конца» — еще в марте объяснял, как удалось удержать в «Уралмаше» обоих легионеров.

Именно Джастин Роберсон и Джавонте Даглас стали лучшими снайперами «заводчан» в плей-офф (20,1 и 16 очков в среднем соответственно). И именно дальнее попадание Дагласа помогло «Уралмашу» перевести так непросто складывавшуюся первую игру финала в овертайм. А в последнем матче сезона американцы набрали на двоих 50 из 90 общекомандных очков — с задачей их остановить ни «Руна», ни другие соперники екатеринбуржцев так и не справились.

Теперь уже можно только гадать, как бы сложилась, например, полуфинальная серия против «Самары», решись они в марте, как многие их соотечественники, покинуть Россию. Но если команда Игоря Грачева незадолго до финиша регулярки лишилась Артемса Бутянковса и Айка Нваму и вынуждена была в экстренном порядке перестраивать игру — Евгений Пашутин спокойно шлифовал наработанные за сезон связи.

«Забронзовевшие»

Чемпионы и финалисты могут меняться — а «бронза» четвертый сезон подряд уезжает в Ревду. Добавим к этому три подряд выхода в финал Кубка России (и победа в турнире в прошлом сезоне) — какой еще город с населением в 60 тыс. человек и спорткомплексом на 450 мест может похвастать такой командой?

Будущее Суперлиги

«Самара», «Уралмаш», «Руна», МБА — летом на повышение из Суперлиги-1 в Единую лигу ВТБ могут перейти сразу четыре команды.

Кто, хотя бы количественно, заменит их, поднявшись из Суперлиги-2? От этого во многом зависит и формат турнира в следующем сезоне.

Вчера появилась информация, что два дивизиона Суперлиги будут объединены. Но мы и раньше, бывало, узнавали все детали только ближе к сентябрю. В нынешних же реалиях пытаться спрогнозировать будущее — дело тем более неблагодарное.

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Фото: «Уралмаш», «Самара»