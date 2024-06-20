😢 Скучаете по Кавани? Не стоит - он кайфует в «Боке»
Легенда «ПСЖ» Эдинсон Кавани ещё четыре года назад покинул Париж, но его 138 голов не дают покоя фанатам французского клуба.
Самое время узнать, куда пропал уругвайский бомбардир, ведь ему уже почтенных 37 лет.
Оказывается, что «Эль Матадор» зажигает в Аргентине!
Кавани в прошлом году подписал контракт с «Бокой Хуниорс», в составе которой уже провёл 20 матчей и отметился девятью голами.
Эдинсон нашёл себя в связке с Мигелем Мерентиелем - на их счету 14 из последних 20 голов «Боки» во всех соревнованиях. Смертоносный дуэт!
Попылил бы ещё в Европе?
Это не претензия к игроку, отнюдь, а к самой практике вечных страданий по пенсионерам. Ну всё, закончил игрок с топ-уровнем, постарел, уже не тянет психически и физически, травмы и т.п. Решил красиво завершить дома на родине. Молодец же. Но нет, надо вот эту шарманку заводить "а если бы он сейчас играл бы в Х клубе, то прямо-таки seven-nation army couldn’t hold me back".
Это, конечно, моё мнение, но вот такое натягивание совы на глобус, если подумать, выставляет и игрока и его бывший клуб в негативном свете. То есть, если Кавани мог бы сейчас успешно играть в условном Реале или Баварии, а играет в "Боке", значит, получается, он не правильно рассчитал свои силы, рано ушёл и сдался, а Валенсия совершила чудовищную ошибку, отпустив такого классного игрока. Или нет? К тому же, это получается и камень в огород тех, кто сейчас играет в топ-клубах.
Кавани в "Боке" на своём месте. И точка, никаких "но" и "а вот если бы". Как на своём месте Месси, Бускетс, Суарес и Альба в Майами, как Иньеста в ОАЭ. Каждый сделал свой выбор осознанно и не жалеет о нём.