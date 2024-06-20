😢 Скучаете по Кавани? Не стоит - он кайфует в «Боке»

Легенда «ПСЖ» Эдинсон Кавани ещё четыре года назад покинул Париж, но его 138 голов не дают покоя фанатам французского клуба.

Самое время узнать, куда пропал уругвайский бомбардир, ведь ему уже почтенных 37 лет.

Оказывается, что «Эль Матадор» зажигает в Аргентине!

Кавани в прошлом году подписал контракт с «Бокой Хуниорс», в составе которой уже провёл 20 матчей и отметился девятью голами.

Эдинсон нашёл себя в связке с Мигелем Мерентиелем - на их счету 14 из последних 20 голов «Боки» во всех соревнованиях. Смертоносный дуэт!

Попылил бы ещё в Европе?