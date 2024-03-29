🤯 «Марсель» ждет рекорд посещаемости в воскресном матче с «ПСЖ». Столько людей на «Велодром» еще не приходило

31 марта «ПСЖ» сыграет в гостях с марсельским «Олимпиком» и, похоже, эта встреча войдет в историю.

На официальном сайте «Марселя» сказано, что эта игра побьет рекорд посещаемости.

Прошлый рекорд датирован 26 февраля 2023 года, тогда на «Велодроме» «Марсель» также принимал «ПСЖ», а матч закончился разгромом хозяев со счетом 3:0. На игре присутствовали 65 894 зрителя.

Марсельский клуб заявил, что на воскресный матч поступило более 100 тысяч заявок, 40 тысяч из которых отправлено в статус ожидания. При этом на игру действует запрет на посещение фанатов гостей.

Напомним, что вместимость стадиона «Велодром» составляет 67 394 зрителя.