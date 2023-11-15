Журналист Даниэль Риоло считает, что в «ПСЖ» Мбаппе будет сложно взять «Золотой мяч». С его аргументами трудно спорить

Недавно в Париже отгремела церемония вручения «Золотого мяча», награда в 8-й раз досталась Лионелю Месси. Килиан Мбаппе занял третье место в голосовании, уступив не только аргентинцу, но и Эрлингу Холанду.

Журналист RMC Даниэль Риоло считает, что нападающему «ПСЖ» будет непросто взять «Золотой мяч», будучи игроком столичного клуба. Аргументы репортера весьма убедительны:

«Мы вправе сказать, что в 2018 году Гризманн заслужил «Золотой мяч» не меньше, чем Модрич. Это заставляет меня задуматься об одном нюансе этой награды. Речь о роли, которая отводится фактору известности при голосовании «Золотого мяча». Не только известности игрока, но и известности клуба, за который он выступает».

Риоло продолжил рассуждать:

«Разве вся сотня участников голосования смотрела все матчи номинантов? Определенно нет. «Реал» – это тот клуб, на который обращают гораздо больше внимания, чем на «Атлетико», где был Гризманн. И тут я задумался о другом сюжете – о погоне Мбаппе за «Золотым мячом».

Оставаясь в «ПСЖ», я думаю, Мбаппе придется довольно долго и сильно трудиться, чтобы заполучить «Золотой мяч». Еще одно препятствие – его отстраненность от Южной Америки. Даже не знаю, что ему нужно сделать, чтобы получить голоса судей с этого континента. В новой реальности мы оцениваем игроков не по их выступлениям, а по их известности, по известности их клубов, по количеству их подписчиков в соцсетях».

Суждения Риоло очень похожи на правду. Особо пытливые поклонники футбола точно найдут парочку примеров, когда главная индивидуальная награда досталось более медийно раскрученному игроку.

Как вам точка зрения Риоло?