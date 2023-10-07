«Уровень не тот, но я получаю удовольствие». Верратти хотел, чтобы «ПСЖ» был его последним клубом в Европе

Навечно предан Парижу.

После одиннадцати лет в «ПСЖ» Марко Верратти стал не нужен команде. Многие европейские клубы хотели заполучить опытного опорника, а журналисты гадали, в какую топ-команду он отправится, но итальянец решил иначе. В сентябре полузащитник принял предложение от «Аль-Араби» из катарской Дохи и переехал на Ближний Восток.

В интервью L'Equipe игрока спросили, почему он не захотел продолжать карьеру в Европе, и его ответ должен тронуть сердца фанатов парижан.

— Были переговоры с такими клубами, как «Бавария» или «Барса». Почему вы выбрали Катар?

— Я хотел получить другой опыт. Я не хотел переходить в другую европейскую команду, где мог бы сыграть против «ПСЖ». Я хотел, чтобы это была моя последняя европейская команда. И я получил это предложение из Дохи.

Уровень, конечно, не тот, но я получаю удовольствие от других вещей: помогаю лиге развиваться, даю советы товарищам по команде.

— Вас не оскорбляет, когда говорят, что это похоже на досрочный выход на пенсию?

— В конце концов самое главное в жизни — это получать удовольствие. Мне нравится тренироваться, выходить на матче, даже если это не тот же уровень. Мне все равно весело.