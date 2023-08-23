Игрокам «ПСЖ» устроили анонимное голосование, чтобы выбрать капитана клуба на сезон.

«Победил» Маркиньос, второе место у защитника Данилу, а Килиан Мбаппе занял лишь третью позицию.

L'Equipe сообщает, что Мбаппе потерял лояльность из-за «ветренного» отношения к клубу.

Мбаппе был вице-капитаном «ПСЖ» в прошлом сезоне и неоднократно возглавлял команду, но его затяжная трансферная сага с «Реалом», похоже, не помогла его имиджу среди одноклубников.

Отметим, что 24-летний нападающий является капитаном сборной Франции, но в Париже его позиции не так крепки.