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Мбаппе занял лишь третье место в голосовании на капитана «ПСЖ». В прошлом году Килиан был вторым

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Игрокам «ПСЖ» устроили анонимное голосование, чтобы выбрать капитана клуба на сезон.

«Победил» Маркиньос, второе место у защитника Данилу, а Килиан Мбаппе занял лишь третью позицию.

L'Equipe сообщает, что Мбаппе потерял лояльность из-за «ветренного» отношения к клубу.

PSG players anonymously vote for new captain, Mbappe ignored

Мбаппе был вице-капитаном «ПСЖ» в прошлом сезоне и неоднократно возглавлял команду, но его затяжная трансферная сага с «Реалом», похоже, не помогла его имиджу среди одноклубников.

Отметим, что 24-летний нападающий является капитаном сборной Франции, но в Париже его позиции не так крепки.

2 комментария

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Тиджани Бабангида
И решение очевидное и причина
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