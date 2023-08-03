Пока весь мир спорил о будущем Килиана Мбаппе, сам нападающий «ПСЖ» отлично проводил время.

Недавно он был замечен вместе с парой девушек на итальянском острове Сардиния, ими оказались местные модели – сестры Оливия и Николь Джаннелла.

С открытия летнего трансферного окна Килиан Мбаппе остается самой обсуждаемой персоной в футболе. Ходят слухи о его переходе в «Реал Мадрид» и отсутствия в планах Луиса Энрике в «Пари Сен-Жермен».

Но, видимо, сам Килиан предпочитает не обращать внимание на слухи и расслабиться в компании двух красивых девушек.