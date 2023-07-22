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«Все игроки должны быть в равных условиях». Профсоюз футболистов Франции поддержал Мбаппе и другого молодого игрока «ПСЖ»

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Напомнили о контракте.

Профсоюз профессиональных футболистов Франции на официальном сайте опубликовал заявление, в котором высказал слова поддержки Килиану Мбаппе, которого «ПСЖ« отцепил от состава и не взял в тур по Японии. В обращении также были указаны нарушения, которые совершил не только парижский клуб, но и многие другие.

«Некоторые игроки называются «нежелательными». Клубы хотят сделать так, чтобы они ушли любой ценой, хотя у них есть подписанные в надлежащей форме контракты. Контракты, которые заключаются по взаимной договоренности между работодателем и работником.

Проблема возникла также с молодым игроком, настоящей надеждой французского футбола, который с момента возобновления тренировок оказался на обочине. Сегодня он ничего не знает о своем будущем, но известно точно то, что он получает условия, отличные от всей остальной команды. Этот молодой игрок, который не находится в Японии, стал... Эдуард Мишю. Он с гордостью носит синюю футболку сборной Франции U20.

Эдуар Мишю и Килиан МБаппе − одна битва!

Тимоте Пембеле, Колен Дагба, Исмаэль Гарби, Абду Диалло, Левен Курзава, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Кейлор Навас, Эдуар Мишю, Килиан Мбаппе и другие − одна битва!

В прошлом сезоне 187 игроков Лиги 1 пережили одно и то же. Они просто хотели, чтобы во Франции соблюдались условия их контрактов. Для профсоюза между ними нет никакой разницы. И никогда не будет.

Некоторые клубы сегодня более менее соблюдают Футбольную хартию и ее статью 507, о которой президент «ПСЖ», должно быть, даже не подозревает, так как он заявил, что «игроки, не находящиеся в Японии, не часть клуба». Ничего не поделаешь, уважаемый президент Аль-Хелайфи, у них по-прежнему контракты с парижанами.

Для того, чтобы противостоять «ПСЖ», Катару и остальным, требуется смелость. Профсоюз до сих пор ждет, когда министр спорта соизволит встретиться с нами. В ноябре прошлого года наша делегация была выдворена полицией из здания за то, что имела наглость попросить о встрече, на которой мы хотели обсудить моральные домогательства во французском футболе.

1 сентября, согласно статье 507 Хартии, клубы будут обязаны восстановить в профессиональном статусе всех игроков, которые были отстранены от игры. Всех. Тех, кого они хотят видеть в своих рядах, тех, кто хочет уйти бесплатно, всех, с кем подписаны контракты, иногда даже с условиями продления.

А пока эти игроки, все они, должны пользоваться теми же условиями труда, что и остальные игроки профессионального состава. Тем не менее, профсоюз считает целесообразным напомнить руководителям, что давление на работника, например, путем ухудшения условий труда, с целью вынудить его уйти или согласиться на то, что хочет работодатель, является моральным преследованием, которое французское законодательство решительно осуждает. Решение Апелляционного суда Реймса, принятое в январе 2020 года, подтверждает это.

Так что, да, профсоюз оставляет за собой право возбуждать гражданские и уголовные дела против любого клуба, который ведет себя подобным образом».

4 комментария

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Нефанатик
Вот о чем и речь! Но с профсоюзом и их заявлением не согласятся эксперты спортса. В частности фаны Барсы и персофаны Винисиуса для который Мбаппе жадный, мерзкий и непрофессионал. А по факту, Килиан образцово отрабатывает контракт.
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Артем Павлычев
Ждём Мбаппе в Реале этим летом!
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Геннадий Чеботарев
а самое веселое,что при таком раскладе ,через суд может расторгнуть контракт,за не соблюдение условий и выплатят неустойку по контракту!!)))
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