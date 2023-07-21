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8 игроков «ПСЖ» становились жертвами грабителе. Доннарумма - последний пострадавший

Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Дани Алвес Дани Алвес
Маркиньос Маркиньос
Тиаго Силва Тиаго Силва
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
ПСЖ ПСЖ
Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
Клубы Клубы
Мауро Икарди Мауро Икарди
Эрик-Максим Шупо-Мотинг Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Футбол Футбол

Джанлуиджи Доннарумма и его девушка стали жертвами ограбления их дома в Париже. Однако итальянец — не первый игрок «ПСЖ», которого ограбили в столице Франции.

Вот еще 8 пострадавших:

Преснель Кимпембе

Два человека ограбили дом 27-летнего французского защитника 25 ноября 2022 года. По словам источника, близкого к делу, ущерб оценивается в 5000 евро.

Маркиньос

14 марта 2021 года пока Маркиньос играл, его семья пережила настоящий кошмар — их ограбили и подвергли физическому нападению. Мошенники скрылись с 1300 фунтами наличными и несколькими роскошными сумками.

Анхель Ди Мария

Дом Анхеля Ди Марии подвергся жестокому ограблению в ту же ночь, что и дом Маркиньоса. Первоначально поступали сообщения о том, что члены семьи Ди Марии были взяты в заложники во время взлома.

Однако позже выяснилось, что жена Ди Марии и две дочери в момент происшествия находились в доме, но не пострадали.

Тьяго Силва

22 декабря 2018 года в его дом ворвались грабители и украли сейф. В сейфе находились вещи на сумму около 1,5 миллиона евро.

Дани Алвес

В феврале 2019 года дом Дани Алвеса ограбили во время матча «ПСЖ» против «Монпелье». Ущерб, по имеющимся данным, составил более 10 000 евро.

Эрик Максим Шупо-Мотинг

Футболист пережил две попытки ограбления. Первая произошла 28 ноября 2018 года во время матча с «Ливерпулем», а вторая - 24 декабря того же года. Всего во время этих инцидентов у футболиста было украдено вещей на сумму 600 000 евро.

Мауро Икарди

30 января 2021 года, во время матча против «Лорьяна», воры украли украшения, часы и одежду из дома Икарди на общую сумму около 400 000 евро.

Серхио Рико

22 января 2023 года был ограблен дом Серхио Рико. Грабители унесли часы и украшения на сумму около 25 000 евро.

2 комментария

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lamar
Сколько из этих преступлений было раскрыто? 0? Дополните пост, неинформативно
+2
0
+2
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Виктор Никитин
Ответ lamar
Сколько из этих преступлений было раскрыто? 0? Дополните пост, неинформативно
за некоторые из них преступников уже посадили на 7+ лет

тех кого ограбили Ди Марию вроде на 7 лет посадили
0
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