Джанлуиджи Доннарумма и его девушка стали жертвами ограбления их дома в Париже. Однако итальянец — не первый игрок «ПСЖ», которого ограбили в столице Франции.

Вот еще 8 пострадавших:

Преснель Кимпембе

Два человека ограбили дом 27-летнего французского защитника 25 ноября 2022 года. По словам источника, близкого к делу, ущерб оценивается в 5000 евро.

Маркиньос

14 марта 2021 года пока Маркиньос играл, его семья пережила настоящий кошмар — их ограбили и подвергли физическому нападению. Мошенники скрылись с 1300 фунтами наличными и несколькими роскошными сумками.

Анхель Ди Мария

Дом Анхеля Ди Марии подвергся жестокому ограблению в ту же ночь, что и дом Маркиньоса. Первоначально поступали сообщения о том, что члены семьи Ди Марии были взяты в заложники во время взлома.

Однако позже выяснилось, что жена Ди Марии и две дочери в момент происшествия находились в доме, но не пострадали.

Тьяго Силва

22 декабря 2018 года в его дом ворвались грабители и украли сейф. В сейфе находились вещи на сумму около 1,5 миллиона евро.

Дани Алвес

В феврале 2019 года дом Дани Алвеса ограбили во время матча «ПСЖ» против «Монпелье». Ущерб, по имеющимся данным, составил более 10 000 евро.

Эрик Максим Шупо-Мотинг

Футболист пережил две попытки ограбления. Первая произошла 28 ноября 2018 года во время матча с «Ливерпулем», а вторая - 24 декабря того же года. Всего во время этих инцидентов у футболиста было украдено вещей на сумму 600 000 евро.

Мауро Икарди

30 января 2021 года, во время матча против «Лорьяна», воры украли украшения, часы и одежду из дома Икарди на общую сумму около 400 000 евро.

Серхио Рико

22 января 2023 года был ограблен дом Серхио Рико. Грабители унесли часы и украшения на сумму около 25 000 евро.