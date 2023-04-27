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«Я не виноват, что ты мне нравишься, это твоя вина, что у тебя есть все, что я люблю». Икарди и Ванда устроили публичную переписку в соцсетях❤️

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Вот такое проявление чувств.

Мауро Икарди, арендованный «Галатасараем» и «ПСЖ» в полнейшем порядке – в недавнем матче 29-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (6:0) аргентинец сделал хет-трик в первом тайме, забив на 18-й, 42-й (с пенальти) и в добавленное к первому тайму времени, добив мяч после нереализованного пенальти.

Теперь у Икарди 19 (12+7) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах чемпионата Турции.

В личной жизни тоже все наладилось – нападающей воссоединился с Вандой Нарой

К которой недавно адресовал пост у себя на странице в инстаграме.

«Я не виноват, что ты мне нравишься, это твоя вина, что у тебя есть все, что я люблю» - написал итальянец в комментарии к фото.

Ванда вскоре нашлась, что ответить.

«Ты сделал мне больно, но я должна была понять, что без боли нет и любви, и без любви мы ничто. Это не изменит реку слез, которую я должна была переплыть в одиночку, может быть, ты был не для меня, даже если бы я был счастлива».

Недавно Ванда Нара появилась в эфире аргентинского Telefe, теперь она будет вести кулинарное шоу MasterChief

Вскоре после этого она начала активно продвигать тему готовки у себя на странице.

Подпись к фото: «Думаю, что приготовить на ужин».

13 комментариев

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Hella black
Пельмень и вареник 🥟
+26
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+26
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klint
Ответ Альберт Васильченко
Каблук года!)
Десятилетия)
+12
0
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Альберт Васильченко
Каблук года!)
+10
0
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Человек из футбола
на одном фото камшот на лицо???
+3
0
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Ян Константинопольский
Сава Игнатьевич Икарди и Маргарита Павловна Нара
+2
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Юрий Покидов
ну вообще-то "esta noche" - этой ночью, ужин никто не обещает..
+1
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serguei3000
Хет трик сделал аргентинец, а в соцсетях пишет итальянец..
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Виктор Войнов
Думаю, что приготовить на ужин.... Снимает остатки одежды: ужин готов
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MyCA
Ответ Hella black
Пельмень и вареник 🥟
Они не пара пара
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Sibiryachkoff
Ответ Человек из футбола
на одном фото камшот на лицо???
И это не Икарди.....
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Tutti Pazzi per Materazzi
У одного город под подошвой, у другого жизнь под каблуком
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Vitali Freeman
Ооо, давно не слышно их было 😁.. И все равно от них тошнит не так сильно как от выс**ров от Моргана 🤢
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Тюменский медвежонок
обычная взрослая женщина... мне уже самому интересно почему Икарди так сильно к ней привязан, что-то мне подсказывает не всё так просто
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