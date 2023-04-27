13 комментариев

Вот такое проявление чувств.

Мауро Икарди, арендованный «Галатасараем» и «ПСЖ» в полнейшем порядке – в недавнем матче 29-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (6:0) аргентинец сделал хет-трик в первом тайме, забив на 18-й, 42-й (с пенальти) и в добавленное к первому тайму времени, добив мяч после нереализованного пенальти.

Теперь у Икарди 19 (12+7) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах чемпионата Турции.

В личной жизни тоже все наладилось – нападающей воссоединился с Вандой Нарой

К которой недавно адресовал пост у себя на странице в инстаграме.

«Я не виноват, что ты мне нравишься, это твоя вина, что у тебя есть все, что я люблю» - написал итальянец в комментарии к фото.

Ванда вскоре нашлась, что ответить.

«Ты сделал мне больно, но я должна была понять, что без боли нет и любви, и без любви мы ничто. Это не изменит реку слез, которую я должна была переплыть в одиночку, может быть, ты был не для меня, даже если бы я был счастлива».

Недавно Ванда Нара появилась в эфире аргентинского Telefe, теперь она будет вести кулинарное шоу MasterChief

Вскоре после этого она начала активно продвигать тему готовки у себя на странице.

Подпись к фото: «Думаю, что приготовить на ужин».