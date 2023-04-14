7 комментариев

Новые подробности дела обвиняемого в изнасиловании Хакими: почти всю его зарплату забирает мама, вся недвижимость и автомобили тоже записаны на нее
Футболиста «ПСЖ» обвиняют в изнасиловании.
Дело не ограничивается только полицейским расследованием. Одновременно с ним Хакими разводится с женой, которая сразу поддержала жертву еще недоказанного изнасилования Хакими. «В своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия», – заявила актриса.
Причина развода на самом деле вовсе не в скандале, в который угодил футболист. «Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором?» – сказала Хиба Абук.
Именно в процессе развода выяснились некоторые подробности из жизни Хакими. По информации First Mag, адвокат жены выяснил, что у Хакими нет никакого имущества, которое подлежало бы разделу между супругами.
Дело в том, что 80% от почти миллионной месячной зарплаты футболиста перечисляются на счет матери футболиста – да-да, той самой Саиде Мох, к которой он бежал после каждого матча на ЧМ.
Более того, вся собственность тоже записана на мать, а если Хакими хочет что-то приобрести, то обращается за просьбой к Саиде, которая записывает покупку на свое имя.
Купленные на третье лицо имущество на деньги одно из супругов в период официального брака считается общим имуществом супруги.
Так что – если по нашим законам и нет брачного договора - имущество возвращается на имя футболиста и потом делится пополам.
Второй вариант - бывший муж платит половину текущей (а по цене покупки) стоимости имущества, которую он купил на маму.
В общем, если не было брачного договора, идея перекинуть все на маму (которая вряд ли сможет доказать что все имущество она купила на свои кровные) – так себе идея