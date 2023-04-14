7 комментариев

Футболиста «ПСЖ» обвиняют в изнасиловании.

Дело не ограничивается только полицейским расследованием. Одновременно с ним Хакими разводится с женой, которая сразу поддержала жертву еще недоказанного изнасилования Хакими. «В своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия», – заявила актриса.

Причина развода на самом деле вовсе не в скандале, в который угодил футболист. «Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором?» – сказала Хиба Абук.

Именно в процессе развода выяснились некоторые подробности из жизни Хакими. По информации First Mag, адвокат жены выяснил, что у Хакими нет никакого имущества, которое подлежало бы разделу между супругами.

Дело в том, что 80% от почти миллионной месячной зарплаты футболиста перечисляются на счет матери футболиста – да-да, той самой Саиде Мох, к которой он бежал после каждого матча на ЧМ.

Более того, вся собственность тоже записана на мать, а если Хакими хочет что-то приобрести, то обращается за просьбой к Саиде, которая записывает покупку на свое имя.