ПСЖ
Блог

Новые подробности дела обвиняемого в изнасиловании Хакими: почти всю его зарплату забирает мама, вся недвижимость и автомобили тоже записаны на нее

Ашраф Хакими Ашраф Хакими
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Футболиста «ПСЖ» обвиняют в изнасиловании.

Дело не ограничивается только полицейским расследованием. Одновременно с ним Хакими разводится с женой, которая сразу поддержала жертву еще недоказанного изнасилования Хакими. «В своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия», – заявила актриса.

Причина развода на самом деле вовсе не в скандале, в который угодил футболист. «Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором?» – сказала Хиба Абук.

Именно в процессе развода выяснились некоторые подробности из жизни Хакими. По информации First Mag, адвокат жены выяснил, что у Хакими нет никакого имущества, которое подлежало бы разделу между супругами.

Дело в том, что 80% от почти миллионной месячной зарплаты футболиста перечисляются на счет матери футболиста – да-да, той самой Саиде Мох, к которой он бежал после каждого матча на ЧМ.

Более того, вся собственность тоже записана на мать, а если Хакими хочет что-то приобрести, то обращается за просьбой к Саиде, которая записывает покупку на свое имя.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Учись, Икарди !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
и что молодых тянет на таких милфушек потасканных жизнью. он молод, мог бы найти в парижских клубах молодух. ну а изнасилование это с той же серии что кто-то хочет поиметь его бабло
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akmor
Делить как раз есть что
Купленные на третье лицо имущество на деньги одно из супругов в период официального брака считается общим имуществом супруги.
Так что – если по нашим законам и нет брачного договора - имущество возвращается на имя футболиста и потом делится пополам.
Второй вариант - бывший муж платит половину текущей (а по цене покупки) стоимости имущества, которую он купил на маму.

В общем, если не было брачного договора, идея перекинуть все на маму (которая вряд ли сможет доказать что все имущество она купила на свои кровные) – так себе идея
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siragh@yandex.ru
Молодец,благодарный сын.Он рассказывал в интервью,что мать горбатилась для того,чтобы дети могли кушать,одеваться.А когда вырастут дети,то Ашраф уверен каждому ребенку отдаст причитающееся.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дронреш
Странные какие то люди
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siragh@yandex.ru
Замужняя женщина,а одевается как шл…лучше бы следила за собой.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr Azimof
А этот парень хорош)))
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий