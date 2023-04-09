У тренера «ПСЖ» явно будут проблемы.

Кристоф Гальтье влип в серьезный скандал. Французский журналист Ромэн Молина, также журналисты передачи After Foot на RMC Sport получили доступ к электронному письму спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, которое тот отправил компании INEOS, владеющей клубом.

Судя по его тексту, в августе 2021 года Гальтье говорил руководству, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Однако этим все не ограничилось.

Ближе к концу этого письма Фурнье рассказывает о своей встрече с Джоном Валовичем-Гальтье, сыном Кристофа и его агентом. В их разговоре Джон заявил, что его отец плакал из-за того, что много игроков «Ниццы» пошли в мечеть (цитата из издания AS):

«Я спросил его, что случилось, и он объяснил, что команда не такая, как тренер, и мы не можем продолжать в том же духе. Я попросил его помочь мне понять, что он имеет в виду, на что он сказал мне: «Мой отец вчера был в слезах. Вы создали команду, полную отбросов». Я попросил его быть более точным, и он добавил: «Здесь только черные, и половина вашей команды находится в мечети по пятницам после обеда». Я сказал г-ну Джону Валовичу-Гальтье, что возмущен его комментариями, и попросил его немедленно покинуть мой кабинет».

Если окончательно подтвердится достоверность этих слов, в «ПСЖ» Гальтье вряд ли такое простят.