ПСЖ
Блог

Гальтье плакал, когда узнал, что половина состава «Ниццы» отправилась в мечеть. Новые подробности из письма спортивного директора клуба

ПСЖ ПСЖ
Ницца Ницца
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Клубы Клубы
Футбол Футбол

У тренера «ПСЖ» явно будут проблемы.

Кристоф Гальтье влип в серьезный скандал. Французский журналист Ромэн Молина, также журналисты передачи After Foot на RMC Sport получили доступ к электронному письму спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, которое тот отправил компании INEOS, владеющей клубом.

Судя по его тексту, в августе 2021 года Гальтье говорил руководству, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Однако этим все не ограничилось.

Ближе к концу этого письма Фурнье рассказывает о своей встрече с Джоном Валовичем-Гальтье, сыном Кристофа и его агентом. В их разговоре Джон заявил, что его отец плакал из-за того, что много игроков «Ниццы» пошли в мечеть (цитата из издания AS):

«Я спросил его, что случилось, и он объяснил, что команда не такая, как тренер, и мы не можем продолжать в том же духе. Я попросил его помочь мне понять, что он имеет в виду, на что он сказал мне: «Мой отец вчера был в слезах. Вы создали команду, полную отбросов». Я попросил его быть более точным, и он добавил: «Здесь только черные, и половина вашей команды находится в мечети по пятницам после обеда». Я сказал г-ну Джону Валовичу-Гальтье, что возмущен его комментариями, и попросил его немедленно покинуть мой кабинет».

Если окончательно подтвердится достоверность этих слов, в «ПСЖ» Гальтье вряд ли такое простят.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий