24 комментария

😫 «Черт, он так устал от этого парня». Мбаппе не забил с десяти метров в пустые ворота - реакция Месси говорит о многом 🗿
Если коротко - ее нет.
Фанаты активно обсуждают эпизод, случившийся в конце матча «Ницца» - «ПСЖ».
Месси выкатил Мбаппе мяч под удар в пустые ворота, но тот не смог мгновенно подобрать ногу и замешкался.
Килиан обыграл вернувшегося защитника и, казалось, отправит мяч в сетку.
Но он умудрился с 6-7 метров пробить выше ворот.
Нападающий не сильно переживал из-за такого фиаско.
Показательна в этом моменте реакция Лионеля Месси, который, похоже, уже ничему не удивляется в исполнении француза. Привык?
Фанаты не обошли этот момент стороной.
💭 «Месси мог бы легко забить правой ногой, но он решил отдать пас французскому принцу».
💭 «Мбаппе не в офсайде?».
💭 «Они говорят, что проблема в Месси».
💭 «Он устал от этой команды».
💭 «Посмотрите на лицо Месси. Черт, он так устал от этого парня».
💭 «Он должен перестать отдавать мяч. Надо забивать самому».
💭 «Месси виноват даже здесь. Потрясающе».
речь идёт не об этом, а о том, что Лео мог сам всё решить, имел право...
вместо этого дал французской плаксе...
Минимум 4 ассиста украл у Месси за три матча. Это только те, где даже Дмитрий Медведев бы забить мог.
Месси хочет как лучше, но как всегда козёл отпущения...
2. Счёт 2:0, последняя атака
3. Весь момент ни о чём, поэтому и нет никакой реакции
4. Пост высосан из пальца
А чо ему переживать на второй добавленной минуте, когда твоя команда выигрывает 2-0?!
sports, новости со скриншотами вместо видео это треш, угар и содомия! Ну нихрена ведь не понятно. Зачем вы их постоянно на главную выносите? )