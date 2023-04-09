ПСЖ
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😫 «Черт, он так устал от этого парня». Мбаппе не забил с десяти метров в пустые ворота - реакция Месси говорит о многом 🗿

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Лионель Месси Лионель Месси
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Если коротко - ее нет.

Фанаты активно обсуждают эпизод, случившийся в конце матча «Ницца» - «ПСЖ».

Месси выкатил Мбаппе мяч под удар в пустые ворота, но тот не смог мгновенно подобрать ногу и замешкался.

Килиан обыграл вернувшегося защитника и, казалось, отправит мяч в сетку.

Но он умудрился с 6-7 метров пробить выше ворот.

Нападающий не сильно переживал из-за такого фиаско.

Показательна в этом моменте реакция Лионеля Месси, который, похоже, уже ничему не удивляется в исполнении француза. Привык?

Фанаты не обошли этот момент стороной.

💭 «Месси мог бы легко забить правой ногой, но он решил отдать пас французскому принцу».

💭 «Мбаппе не в офсайде?».

💭 «Они говорят, что проблема в Месси».

💭 «Он устал от этой команды».

💭 «Посмотрите на лицо Месси. Черт, он так устал от этого парня».

💭 «Он должен перестать отдавать мяч. Надо забивать самому».

💭 «Месси виноват даже здесь. Потрясающе».

24 комментария

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andrej shabanov
Ответ Ilaman Myradow
Ты чё не смотрел матч офсайд
какая разница, офсайд или нет?!
речь идёт не об этом, а о том, что Лео мог сам всё решить, имел право...
вместо этого дал французской плаксе...
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Ilaman Myradow
Ех вы не знаете что вы сами говорите.ОН ЖЕ ОФСАЙДЕ БЫЛ
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Ilaman Myradow
Ответ Игорь Климов
Лео Месси мог улучшить свою статистику и забить гол, но решил помочь Мбаппе и отдал ему пас, но...)
Но офсайд
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Ilaman Myradow
Ответ FREEON
Побоялся сам что промажет, спихнул на товарища по команде сняв ответственность с себя и тот промазал. Кто там че писал про замыкателей, завершать тоже нужно уметь!
Хахаха.Малодец
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Ajvengo
если б не этот парень, меську и не подписали б. ясно же, что меся в псж исключительно для обслуги мбаппе.
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Ilaman Myradow
Ответ Universal1000
Как же уже достал, нет задрал даже, этот Мбоппэ… Минимум 4 ассиста украл у Месси за три матча. Это только те, где даже Дмитрий Медведев бы забить мог.
Офсайд был. КАК ЖЕ ВЫ МЕНЯ ДОСТАЛИ
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Ilaman Myradow
Ответ andrej shabanov
Тот же Роналду или Неймар бы сами пробили, и возможно забили... Месси хочет как лучше, но как всегда козёл отпущения...
Ты чё не смотрел матч офсайд
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TheWelshWizard16
А чего переживать, если Мбаппе в офсайде? Забил - не забил, все равно отменят гол в случае чего.
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Ilaman Myradow
Ответ Отец Абду
Мбаппе не забил, но все равно виноват Месси ( Месси купил мячей, чтобы мяч отправился в космос после удара Мбаппе):)
Он в офсайде был
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Михаил Майоров
Ответ Antuanych
"Нападающий не сильно переживал из-за такого фиаско." А чо ему переживать на второй добавленной минуте, когда твоя команда выигрывает 2-0?! sports, новости со скриншотами вместо видео это треш, угар и содомия! Ну нихрена ведь не понятно. Зачем вы их постоянно на главную выносите? )
Ну может быть спортс наконец-то понял что нельзя воровать чужое видео?
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Sgi
Ответ Antuanych
"Нападающий не сильно переживал из-за такого фиаско." А чо ему переживать на второй добавленной минуте, когда твоя команда выигрывает 2-0?! sports, новости со скриншотами вместо видео это треш, угар и содомия! Ну нихрена ведь не понятно. Зачем вы их постоянно на главную выносите? )
К тому же он был в офсайде )
+2
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Universal1000
Как же уже достал, нет задрал даже, этот Мбоппэ…
Минимум 4 ассиста украл у Месси за три матча. Это только те, где даже Дмитрий Медведев бы забить мог.
+1
-1
0
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доктор Ливси
Ответ fatei4
И о чём же "многом" говорит реакция месси? Сосать из пальца контент не лучшая репутация в медиапространстве
Чо сразу из пальца-то?
+1
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Виталя Губарев
офсайд же
+3
-1
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Bag2879
Ответ Antuanych
"Нападающий не сильно переживал из-за такого фиаско." А чо ему переживать на второй добавленной минуте, когда твоя команда выигрывает 2-0?! sports, новости со скриншотами вместо видео это треш, угар и содомия! Ну нихрена ведь не понятно. Зачем вы их постоянно на главную выносите? )
Следующим этапом донесения контента станут рисунки - вот как из зала суда.
+2
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andrej shabanov
Тот же Роналду или Неймар бы сами пробили, и возможно забили...

Месси хочет как лучше, но как всегда козёл отпущения...
+4
-2
+2
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FREEON
Побоялся сам что промажет, спихнул на товарища по команде сняв ответственность с себя и тот промазал. Кто там че писал про замыкателей, завершать тоже нужно уметь!
+3
-7
-4
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Майкл Кейн
опять фанаты обвинят Месси
+3
-1
+2
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MaxB
1.Там офсайд
2. Счёт 2:0, последняя атака
3. Весь момент ни о чём, поэтому и нет никакой реакции
4. Пост высосан из пальца
+6
-5
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Игорь Климов
Лео Месси мог улучшить свою статистику и забить гол, но решил помочь Мбаппе и отдал ему пас, но...)
+2
-3
-1
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fatei4
И о чём же "многом" говорит реакция месси? Сосать из пальца контент не лучшая репутация в медиапространстве
+15
-2
+13
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Hovhannes
Месси хочет подарить гол Мбаппе, тот не забивает а винить начинают Месси
+6
-1
+5
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Отец Абду
Мбаппе не забил, но все равно виноват Месси ( Месси купил мячей, чтобы мяч отправился в космос после удара Мбаппе):)
+16
-5
+11
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Antuanych
"Нападающий не сильно переживал из-за такого фиаско."
А чо ему переживать на второй добавленной минуте, когда твоя команда выигрывает 2-0?!

sports, новости со скриншотами вместо видео это треш, угар и содомия! Ну нихрена ведь не понятно. Зачем вы их постоянно на главную выносите? )
+46
-4
+42
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