24 комментария

Если коротко - ее нет.

Фанаты активно обсуждают эпизод, случившийся в конце матча «Ницца» - «ПСЖ».

Месси выкатил Мбаппе мяч под удар в пустые ворота, но тот не смог мгновенно подобрать ногу и замешкался.

Килиан обыграл вернувшегося защитника и, казалось, отправит мяч в сетку.

Но он умудрился с 6-7 метров пробить выше ворот.

Нападающий не сильно переживал из-за такого фиаско.

Показательна в этом моменте реакция Лионеля Месси, который, похоже, уже ничему не удивляется в исполнении француза. Привык?

Фанаты не обошли этот момент стороной.

💭 «Месси мог бы легко забить правой ногой, но он решил отдать пас французскому принцу».

💭 «Мбаппе не в офсайде?».

💭 «Они говорят, что проблема в Месси».

💭 «Он устал от этой команды».

💭 «Посмотрите на лицо Месси. Черт, он так устал от этого парня».

💭 «Он должен перестать отдавать мяч. Надо забивать самому».

💭 «Месси виноват даже здесь. Потрясающе».