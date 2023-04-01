Сезон неумолимо движется к своему завершению, а значит, к нам становится все ближе летнее трансферное окно.

После неудач в Лиге чемпионов и Кубке Франции «ПСЖ» постарается максимально усилить свою команду. Речь идет не только о потенциальной смене тренера. Чаще всего «ПСЖ» связывают с Рабьо, Шкриньяром, Коло-Муани, Осимхеном и Бернарду Силвой.

Что будет, если Кампуш сможет осуществить трансферы всех этих игроков, а Месси и Рамос не продлят контракты с клубом? Тогда у парижан появится два варианта расстановки.

Вариант 1: 3-5-2

Если Месси не будет в команде, а Неймар продолжит часто отсутствовать из-за травм или, возможно, также покинет клуб, место десятки займет Силва. В атаке компанию Мбаппе составят Осимхен или Коло-Муани.

Рабьо сможет помочь Верратти, а Шкриньяр будет полезен справа.

Вариант 2: 4-3-3

В этой расстановке Силва будет играть на правом фланге атаки, а Мбаппе – на левом. Осимхен или Коло-Муани возьмут на себя роль девятки.

Рабьо поддержит в полузащите Витинью и Верратти, а Шкриньяр будет надежен в обороне.

Каких футболистов сможет заманить в Париж Кампуш? Будь вы тренером «ПСЖ», какую из двух расстановок вы бы выбрали? Может, у вас есть свой вариант идеального состава парижан?