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Игрок сборной Аргентины набил две татуировки с Месси на спине — это не Эми Мартинес

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Николас Отаменди дважды вытатуировал Лео Месси на спине.

На изображении с татуировкой Лео прикасается к трофею чемпионата мира и празднует свой фирменный гол.

«Вечная слава. Как вы меня убедите, что магии не существует? 18.12.2022», — написал Отаменди.

16 комментариев

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alberto-m
Ответ Екб
Спина похожая на грудь)
Тогда скорее, грудь на спину, поэтому автор чуть-чуть ошибся🤣🤣🤣🤣
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Pavelaznaurov
Он бы еще на … наколол….
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alberto-m
Ответ Отец Абду
Самый главный персофан Месси ( роман) уже всем раскидает минусы:)
Я тебе поставил плюс убрал ромкин минус он просто математику не знает
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прощай Роналду
Ответ alberto-m
Не знал ,что у Отаменти, есть соски на спине😱😱😱
Он мутант, спина Вместо груди)
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Екб
Спина похожая на грудь)
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9chymzyxvz
Феномен Месси просто уникален. Представьте чтобы кто-то из сборных других стран так поклонялись кому-нибудь. Да тому же Роналду в его праймовые годы. Это невероятное влияние практически на весь мир.
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alberto-m
Ответ Отец Абду
Самый главный персофан Месси ( роман) уже всем раскидает минусы:)
А сам он,как паршивая овца, закрылся в своём теремочке
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Отец Абду
Ответ alberto-m
Ты чуть-чуть опоздал Рома Прибежал чуть раньше тебя 🤣🤣🤣🤣 Просто он персофае Месси. он даже хотел устроиться к нему собакой🤦‍♂️🤦‍♂️ Но у Месси, уже одна есть.
Самый главный персофан Месси ( роман) уже всем раскидает минусы:)
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Отец Абду
Ответ Caterina
Игроки Аргентины - самые главные фанаты Месси 😂
А как же всякие романы, эрнандесы, декард, алонсо и др?:) Я думал, они самые главные фанаты Месси:)
Мне сказали, что у них тоже есть тату с Месси прям в сердце и в глубине души они всегда были за Месси:)
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alberto-m
Не знал ,что у Отаменти, есть соски на спине😱😱😱
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Caterina
Игроки Аргентины - самые главные фанаты Месси 😂
+5
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alberto-m
Ответ Отец Абду
Сейчас обиженные персофаны игрока Аль Насра прибегут на ветку:) 1, 2 ,3 ...
Ты чуть-чуть опоздал Рома Прибежал чуть раньше тебя 🤣🤣🤣🤣
Просто он персофае Месси.
он даже хотел устроиться к нему собакой🤦‍♂️🤦‍♂️
Но у Месси, уже одна есть.
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Отец Абду
Сейчас обиженные персофаны игрока Аль Насра прибегут на ветку:) 1, 2 ,3 ...
+3
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Роман
Вторая по популярности тату. На первом когда пенку бьёт.
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Tommy_2_0_7
Будет убеждать внуков, что Месси - всего лишь игрок его сборной
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Greatest Of All Time
Без комментариев. 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
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