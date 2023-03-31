16 комментариев

Николас Отаменди дважды вытатуировал Лео Месси на спине.

На изображении с татуировкой Лео прикасается к трофею чемпионата мира и празднует свой фирменный гол.

«Вечная слава. Как вы меня убедите, что магии не существует? 18.12.2022», — написал Отаменди.