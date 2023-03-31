16 комментариев

Игрок сборной Аргентины набил две татуировки с Месси на спине — это не Эми Мартинес
Николас Отаменди дважды вытатуировал Лео Месси на спине.
На изображении с татуировкой Лео прикасается к трофею чемпионата мира и празднует свой фирменный гол.
«Вечная слава. Как вы меня убедите, что магии не существует? 18.12.2022», — написал Отаменди.
Мне сказали, что у них тоже есть тату с Месси прям в сердце и в глубине души они всегда были за Месси:)
Просто он персофае Месси.
он даже хотел устроиться к нему собакой🤦♂️🤦♂️
Но у Месси, уже одна есть.