10 доказательств того, что Месси и Мбаппе - настоящие бро💪🏻💪🏻💪🏻 Даже если играют друг против друга в финале ЧМ🏆
Футболисты «ПСЖ» действительно дружат.
В последнем матча французской Лиги 1 «ПСЖ» победил «Нантом» (4:2), а по ходу встречи случились два знаковых события.
Килиан Мбаппе забил 201-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Для Лионеля Месси игра также стала знаковой: 1000-ое результативное очко (701 гол и 299 голевых передач) за всю профессиональную карьеру.
У Месси и Мбаппе великолепные отношения как на поле, так и за его пределами – футболисты поддерживали друг друга даже во время легендарного финала ЧМ в Катаре.
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