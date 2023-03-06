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10 доказательств того, что Месси и Мбаппе - настоящие бро💪🏻💪🏻💪🏻 Даже если играют друг против друга в финале ЧМ🏆

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Футболисты «ПСЖ» действительно дружат.

В последнем матча французской Лиги 1 «ПСЖ» победил «Нантом» (4:2), а по ходу встречи случились два знаковых события.

Килиан Мбаппе забил 201-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Для Лионеля Месси игра также стала знаковой: 1000-ое результативное очко (701 гол и 299 голевых передач) за всю профессиональную карьеру.

У Месси и Мбаппе великолепные отношения как на поле, так и за его пределами – футболисты поддерживали друг друга даже во время легендарного финала ЧМ в Катаре.

4 комментария

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Терминатор///Айлбибекович
Ну это норм.Так и должно быть.
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Айлин 1990
Празднование гола всему доказательства. Месси и Мбапе искренне радуются друг за друга.
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Игорь Климов
И так всем очевидно, что Месси и Мбаппе в каждом матче друг за друга искренне радуются забитым голам, а не формально, как это делает Кринж7.
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Rule1
На фотографии выглядет так,будто Месси передаёт эстафету Мбаппе. Принимай и властвуй
+5
-1
+4
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