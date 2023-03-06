Футболисты «ПСЖ» действительно дружат.

В последнем матча французской Лиги 1 «ПСЖ» победил «Нантом» (4:2), а по ходу встречи случились два знаковых события.

Килиан Мбаппе забил 201-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Для Лионеля Месси игра также стала знаковой: 1000-ое результативное очко (701 гол и 299 голевых передач) за всю профессиональную карьеру.

У Месси и Мбаппе великолепные отношения как на поле, так и за его пределами – футболисты поддерживали друг друга даже во время легендарного финала ЧМ в Катаре.