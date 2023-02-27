Информация от главного парижского издания.

Ашраф Хакими может попасть под следствие в связи с обвинением в изнасиловании.

Le Parisien сообщает, что в прошедшее воскресенье, 26 февраля, 23-летняя девушка обратилась в полицейский участок в Ножан-сюр-Марн (пригороде Парижа) и сообщила, что защитник «ПСЖ» совершил над ней акт насилия в его доме. Притом она сказала, что она не хочет подавать заявление, а «уведомить об изнасиловании».

Однако, учитывая серьезность поступка и известность предполагаемого преступника, в это воскресенье дежурный сотрудник полиции немедленно сообщил о случившемся своему начальству, в штаб префектуры полиции и в прокуратуру Кретея (Валь-де-Марн).

Девушка и футболист познакомились 16 января, Хакими написал ей в личные сообщения в социальной сети и там у них завязался диалог. В эту субботу, 25 февраля, ночью предполагаемая жертва отправилась в дом игрока в Булони на такси, которое игрок «ПСЖ» заказал для нее.

В его доме, по словам девушки, все вышло из-под контроля. Сообщается, что марокканец поцеловал ее в губы, поднял одежду и поцеловал в грудь, несмотря на ее протесты. Заявительница также утверждала, что футболист проник в нее пальцами, опять же, без ее согласия.

Девушка смогла освободиться, оттолкнув ногой Хакими. Как только она выбежала на улицу, она отправила сообщение другу, который приехал забрать ее.

Отметим, что марокканский защитник женат на актрисе Хибе Абук, у пары есть двое детей.