А ведь тренер − уроженец этого города.

Матч между «ПСЖ» и «Марселем» на «Велодроме» получился очень эмоциональным. Напряжение чувствовалось не только на поле, но и за его пределами.

Парижане забили два гола еще в первом тайме, а во втором развили успех, зафиксировав финальный счет 3:0. Хозяева бились за каждый мяч и также имели опасные моменты, но проиграли дома с сухим счетом.

Болельщики «Марселя» явно были недовольны таким исходом, а один из них, сидящий за скамейкой запасных «ПСЖ», решил высказать пару ласковых слов в адрес главного тренера победителей Кристофа Гальтье. Тренер в ответ молчать не стал и захотел лично разобраться с обидчиком. На счастье, его сдержали помощники и молодой игрок Эль-Шадай Битшиабу.

Марсель − родной город для Гальтье. Кроме этого он воспитанник этого клуба и в разные годы в общем провел за клуб из портового города около шести лет. После окончания игровой карьеры Кристоф был ассистентом «южан», а затем и вовсе возглавил клуб. Видимо болельщик задел его на личном уровне.

Болельщики живо отреагировали на поведение тренера:

💭 Видимо болельщик хотел напомнить Гальтье о его корнях. На «Велодроме» считают, что тренер должен был слить матч родной команде?

💭 Как по-французски будет «держи меня, бро, иначе я ему сейчас ввалю»?

💭 В прошлом Гальтье говорил, что его мечта − вернуться тренировать «Марсель». Похоже, что мечта стала немного дальше.

💭 Времена меняются. Раньше он дрался за футболку «Марселя», а теперь пытается дать леща болельщику этого клуба.

💭 Пропускает через себя каждое слово и действие. Мой тренер!