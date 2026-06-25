Сборная ЮАР вышла в плей-офф ЧМ впервые в истории. Команда Броса забила 2 гола в 3 играх, начав турнир с 0:2 от Мексики
Сборная ЮАР вышла в плей-офф чемпиона мира впервые в истории.
Сборная ЮАР вышла в плей-офф чемпиона мира впервые в истории.
Команда тренера Уго Броса переиграла сборную Южной Кореи (1:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.
Таким образом, ЮАР вышла в плей-офф со второго места в группе A, набрав четыре очка. В первом туре команда проиграла Мексике (0:2), во втором – сыграла вничью 1:1 c Чехией. Разница голов – 2:3.
Первой в группе A стала Мексика (9 очков), третьей – Южная Корея (3 очка), четвертой – Чехия (1 очко).
Сборная ЮАР стала седьмой африканской страной, вышедшей в плей-офф чемпионата мира. Нигерия и Марокко делали это трижды, по два раза – Сенегал, Гана, Камерун и Алжир.
До этого команда ЮАР трижды играла на групповой стадии чемпионатов мира (1998, 2002 и 2010 год), но не выходила в плей-офф.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура17900 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Чехи просто недоразумение на ЧМ, а корейцы, такое ощущение, вышли играть на ничью
Моладцы бафана-бафана 👍
а после первого тура казалось, что ЮАРцы приехали туристами
интересно сетку плей-офф смотреть, как там всё онлайн меняется
будут ли какие-нибудь команды "сливать", чтоб попасть в более простую её часть?)
А дальше по сетке Германия или Франция/Норвегия
Бац, бац и Вжух