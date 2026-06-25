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  4. Сборная ЮАР вышла в плей-офф ЧМ впервые в истории. Команда Броса забила 2 гола в 3 играх, начав турнир с 0:2 от Мексики

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Сборная ЮАР вышла в плей-офф ЧМ впервые в истории. Команда Броса забила 2 гола в 3 играх, начав турнир с 0:2 от Мексики
Сборная ЮАР вышла в плей-офф чемпиона мира впервые в истории.

Сборная ЮАР вышла в плей-офф чемпиона мира впервые в истории.

Команда тренера Уго Броса переиграла сборную Южной Кореи (1:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Таким образом, ЮАР вышла в плей-офф со второго места в группе A, набрав четыре очка. В первом туре команда проиграла Мексике (0:2), во втором – сыграла вничью 1:1 c Чехией. Разница голов – 2:3.

Первой в группе A стала Мексика (9 очков), третьей – Южная Корея (3 очка), четвертой – Чехия (1 очко).

Сборная ЮАР стала седьмой африканской страной, вышедшей в плей-офф чемпионата мира. Нигерия и Марокко делали это трижды, по два раза – Сенегал, Гана, Камерун и Алжир.

До этого команда ЮАР трижды играла на групповой стадии чемпионатов мира (1998, 2002 и 2010 год), но не выходила в плей-офф.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Южной Кореи по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoУго Брос

Комментарии

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А знаете, я рад за них
Чехи просто недоразумение на ЧМ, а корейцы, такое ощущение, вышли играть на ничью
Моладцы бафана-бафана 👍
первые маленькие сенсации пошли
а после первого тура казалось, что ЮАРцы приехали туристами
интересно сетку плей-офф смотреть, как там всё онлайн меняется
будут ли какие-нибудь команды "сливать", чтоб попасть в более простую её часть?)
ОтветБорис_1117003684
первые маленькие сенсации пошли а после первого тура казалось, что ЮАРцы приехали туристами интересно сетку плей-офф смотреть, как там всё онлайн меняется будут ли какие-нибудь команды "сливать", чтоб попасть в более простую её часть?)
ЮАР уже попала на Канаду, но победитель их пары выходит на победителя пары Нидерланды-Марокко.
А дальше по сетке Германия или Франция/Норвегия
ОтветБорис_1117003684
первые маленькие сенсации пошли а после первого тура казалось, что ЮАРцы приехали туристами интересно сетку плей-офф смотреть, как там всё онлайн меняется будут ли какие-нибудь команды "сливать", чтоб попасть в более простую её часть?)
Это разве что к группе G и к J, где Австрия с Алжиром будут думать самыми последними во всех группах.
ЮАР - Канада уже известна первая пара плейофф, редакторы спят пока...
Красавцы, после того как проиграли мексиканцам, думал вылетят с такой игрой, но собрались выгрызли ничью с Чехией, использовали свой момент с Кореей и абсолютно заслужено вышли в плей-офф!
Уго не просто Брос, Уго - Босс! :)
Чехия какая то вообще нулевая, слабейшая европейская сборная на этом чемпионате мира, хоть и набрали один балл, даже Турция смотрелась более менее...
Феноменальное выступление, а гол то какой забили:
Бац, бац и Вжух
Вероятно самая слабая группа
Уго Бросу памятник можно в Кейптауне поставить или хотя бы улицу в честь него назвать. Для нынешнего поколения в принципе выход на ЧМ уже огромный успех, а уж о первом выходе в истории в плей-офф и говорить ничего не надо.
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