В эфире итальянского ТВ Ванда рассказала, что Икарди перешел из «Интера» в «ПСЖ» ради денег

Ванда Нара стала гостьей итальянской программы Belve. Среди прочего девушка раскрыла причину ухода Икарди из «Интера» летом 2019 года:

«Это был не спортивный выбор, мы сделали это ради денег. Мауро – мой муж. Мы всегда были семьей, мы женаты почти 10 лет. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь».

Любопытное заявление жены и агента футболиста звучит еще ярче, если вспомнить, что Мауро до сих пор является игроком «ПСЖ».

Сейчас Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды. В Турции Мауро забил девять голов и отдал шесть ассистов в 13-ти играх. Соглашение игрока с «Галатасараем» заканчивается в конце сезона. А контракт аргентинца с командой Гальтье рассчитан до 2024 года.

Летом 2020 года парижане выкупили Икарди у «Интера» почти за 60 млн евро, в «ПСЖ» Мауро получал 10 млн евро за сезон.

Захочет ли «ПСЖ» возвращать Икарди после слов Ванды? Может, руководству и раньше было известно потребительское отношение аргентинца к клубу?