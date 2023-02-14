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Павар чуть было не сломал Месси и получил лишь желтую карточку: на повторе фол выглядит ужасающе😱😱😱

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К счастью, с Лео все в порядке.

По ходу домашней игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 35-летний Месси дважды пробил по воротам мюнхенцев: в добавленное к первому тайму время он попал в стенку со штрафного, а на 84-й минуте его удар заблокировал защитник Бенжамен Павар. Также на счету аргентинца три потери мяча и пять успешных обводок.

Футболисты «Баварии» нарушили на Месси правила пять раз. Один из этих фолов, на краю штрафной на второй добавленной ко второму тайму минуте, привел к удалению Павара – он получил вторую желтую карточку.

Удаление случилось, но за такие грубые нарушения обычно дают прямые красные.

5 комментариев

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Real_v_dushe
Автор решил помочь отмыть арга после очередного полностью провального для него матча. Не был этот подкат настолько опасным и грубым, как его тут пытается представить Фёдоров. Любой, кто смотрел матч, это подтвердит
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zamzam
Ответ lampard4ever
Не выглядел этот подкат ужасающе ни на повторе, ни как бы то ни было. Подкат как подкат, максимум на жёлтую, да и то с большим натягом. Видимо, персофаны Месси хватаются за сердце и падают в обморок каждый раз, когда игрок соперника приближается на расстояние в пару метров к их герою. Если на метр, то это уже минимум жёлтая, по их мнению, а лучше дисквалификация матчей на десять.
Да че ты мелочишься, ноешь, сопли размазываешь, скажи как есть, что нарушения не было Месси симулянт

Откуда вы берётесь только
+10
-3
+7
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lampard4ever
Не выглядел этот подкат ужасающе ни на повторе, ни как бы то ни было. Подкат как подкат, максимум на жёлтую, да и то с большим натягом. Видимо, персофаны Месси хватаются за сердце и падают в обморок каждый раз, когда игрок соперника приближается на расстояние в пару метров к их герою. Если на метр, то это уже минимум жёлтая, по их мнению, а лучше дисквалификация матчей на десять.
+12
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-2
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Полуэктов Пётр
Обычный подкат, не выглядит тут ничего ужасным. Да, желтая без вопросов. Повар и не спорил, уходя с поля. Но и Месси тут же вскочил без каких-либо проблем.
Алексей Федоров навыдумывал тут то, что сам захотел выдумать.
+7
-7
0
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Имя Фамилия
На Неймаре и Мбаппе так фолят каждый матч, обычно судьи даже не замечают, в случае меси хорошо хоть вторую ЖК показали, наверно из жалостик маленькому лео как обычно. Вспомнить что в матчах с ПСЖ творили ван би ссака и мактоминэй абсолютно безнаказанно, так ЖК это ещё хороший расклад для Парижа.
+4
-8
-4
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