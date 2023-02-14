Павар чуть было не сломал Месси и получил лишь желтую карточку: на повторе фол выглядит ужасающе😱😱😱

К счастью, с Лео все в порядке.

По ходу домашней игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 35-летний Месси дважды пробил по воротам мюнхенцев: в добавленное к первому тайму время он попал в стенку со штрафного, а на 84-й минуте его удар заблокировал защитник Бенжамен Павар. Также на счету аргентинца три потери мяча и пять успешных обводок.

Футболисты «Баварии» нарушили на Месси правила пять раз. Один из этих фолов, на краю штрафной на второй добавленной ко второму тайму минуте, привел к удалению Павара – он получил вторую желтую карточку.

Удаление случилось, но за такие грубые нарушения обычно дают прямые красные.