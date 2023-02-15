Лучший − Доннарумма, худший − Хакими. Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Баварии»

Минимально проиграли на своем поле.

Как заявил перед матчем форвард «ПСЖ» Неймар, его команда в этом сезоне сделала ставку на Лигу чемпионов. Как выяснилось в первом матче на «Парк де Пренс», есть немалый шанс вылететь из турнира уже на стадии 1/8 финала. Команда Гальтье проиграла «Баварии» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Кингсли Комана.

Лучший игрок матча − Джанлуиджи Доннарумма. Несмотря на то, что итальянец несет немалую часть вины за пропущенный мяч, именно благодаря его силам счет на табло всего 1:0, а не крупнее. Долговязый парень вытащил несколько мертвых мячей и давал шанс своей команде хотя бы сравнять счет.

Худший игрок матча − Ашраф Хакими. Провел всего один тайм на поле и был заменен в перерыв на Преснеля Кимпембе. Абсолютно ничем не запомнился, а Гальтье сделал быстрые выводы. Также не лучший матч случился у молодого рекордсмена клуба Уоррена Заира-Эмери.

Оценки от Sofascore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.