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Лучший − Доннарумма, худший − Хакими. Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Баварии»

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Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Футбол Футбол

Минимально проиграли на своем поле.

Как заявил перед матчем форвард «ПСЖ» Неймар, его команда в этом сезоне сделала ставку на Лигу чемпионов. Как выяснилось в первом матче на «Парк де Пренс», есть немалый шанс вылететь из турнира уже на стадии 1/8 финала. Команда Гальтье проиграла «Баварии» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Кингсли Комана.

Лучший игрок матча − Джанлуиджи Доннарумма. Несмотря на то, что итальянец несет немалую часть вины за пропущенный мяч, именно благодаря его силам счет на табло всего 1:0, а не крупнее. Долговязый парень вытащил несколько мертвых мячей и давал шанс своей команде хотя бы сравнять счет.

Худший игрок матча − Ашраф Хакими. Провел всего один тайм на поле и был заменен в перерыв на Преснеля Кимпембе. Абсолютно ничем не запомнился, а Гальтье сделал быстрые выводы. Также не лучший матч случился у молодого рекордсмена клуба Уоррена Заира-Эмери.

Оценки от Sofascore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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Prostoy Tt
почему месси дали 7.1 он не наиграл на этот рейтинг максимум что он мог набрать то это 3 ходить вообще не пресингуетб неймар более мене че то показал , кимпембе вообще дно,как можно выпускать такое дно
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Wild91688
Вот так и за него на ЗМ голосуют
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Wesley
Что-то не то с этой системой подсчета, если Солер - один из лучших по ней
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Игорь Пырегов
лучший Доннарумма? Сейв после гола действительно прекрасный, но сам гол всё-таки на по его вине...
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Bektur Kazakbaev
Неймар был ужасен, много инициативы при явно плохой форме
+1
0
+1
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Роман
Месси пешеходил весь матч и ничего полезного не сделал, получил 7.1
))) Всё что нужно знать об оценках.
+3
-2
+1
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