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Мбаппе поймал Мартинеса в FIFA-паке. Реакция Килиана и Неймара говорит сама за себя

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Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Вы точно помните, как двулично повел себя Эмилиано Мартинес после победы над Францией в финале ЧМ-2022, особенно по отношению к Килиану Мбаппе. Тем не менее, француз не очень переживал: недавно даже копировал празднование аргентинца.

На днях в Твиттере завсирусился ролик, где Мбаппе открывает паки в FIFA 23 и ловит Мартинеса. Неизвестно, смонтировано видео или является оригинальным, но реакция все равно бесценна – особенно Неймара.

1 комментарий

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luarr
Смонтировано же, ну...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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