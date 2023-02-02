Мбаппе поймал Мартинеса в FIFA-паке. Реакция Килиана и Неймара говорит сама за себя

Вы точно помните, как двулично повел себя Эмилиано Мартинес после победы над Францией в финале ЧМ-2022, особенно по отношению к Килиану Мбаппе. Тем не менее, француз не очень переживал: недавно даже копировал празднование аргентинца.

На днях в Твиттере завсирусился ролик, где Мбаппе открывает паки в FIFA 23 и ловит Мартинеса. Неизвестно, смонтировано видео или является оригинальным, но реакция все равно бесценна – особенно Неймара.