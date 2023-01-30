ПСЖ
Блог

Выиграв чемпионат мира, Месси что-то кричал своей жене Антонелле. Лео рассказал, какие именно это были слова

Антонелла Рокуццо
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Клубы
Футбол Футбол

Когда достиг всего, о чем желал.

После победы Аргентины в финале чемпионата мира Месси активно жестикулировал и что-то кричал в сторону трибуны, где сидела его семья.

В интервью аргентинскому радио Urbana Play Лео рассказал, какие слова он сказал своей жене Антонелле Рокуццо:

«Я кричал Антонелле: «Вот и все». Почему? Потому что все закончилось, после стольких лет, таких страданий. Были времена, когда я много страдал со сборной, было много разочарований, проигранных финалов… Много критики всех видов. И моя семья страдала гораздо больше, чем я. Круг замкнулся: мы выиграли Кубок Америки, чемпионат мира. Вот и все. Больше ничего не нужно».

Его команда проиграла Германии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира по футболу 2014 года. Месси также трижды проигрывал в финале Кубка Америки (2007, 2015, 2016).

В 2021 году Лионель наконец получил долгожданный трофей, когда аргентинцы обыграли Бразилию со счетом 1:0 в финале Кубка Америки. Через полтора года аргентинцы стали чемпионами мира в Катаре.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
На трибуне обрыдались все, мама Лео, отец, братья, сестра, дети, племянники, Анонелла, дяди, тети, отец Анто и тд.

Рядом в ложе стоял рыдал Симеоне и постоянно оборачивался на ложу семьи Месси.
Чуть ниже ярусом рыдали в обнимку Креспо, Сорин, Дзанетти, Батистута с семьями.
Рыдал стадион.
Аргентина Чемпион Мира, они ждали этого 36 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий