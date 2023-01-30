Выиграв чемпионат мира, Месси что-то кричал своей жене Антонелле. Лео рассказал, какие именно это были слова

Когда достиг всего, о чем желал.

После победы Аргентины в финале чемпионата мира Месси активно жестикулировал и что-то кричал в сторону трибуны, где сидела его семья.

В интервью аргентинскому радио Urbana Play Лео рассказал, какие слова он сказал своей жене Антонелле Рокуццо:

«Я кричал Антонелле: «Вот и все». Почему? Потому что все закончилось, после стольких лет, таких страданий. Были времена, когда я много страдал со сборной, было много разочарований, проигранных финалов… Много критики всех видов. И моя семья страдала гораздо больше, чем я. Круг замкнулся: мы выиграли Кубок Америки, чемпионат мира. Вот и все. Больше ничего не нужно».

Его команда проиграла Германии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира по футболу 2014 года. Месси также трижды проигрывал в финале Кубка Америки (2007, 2015, 2016).

В 2021 году Лионель наконец получил долгожданный трофей, когда аргентинцы обыграли Бразилию со счетом 1:0 в финале Кубка Америки. Через полтора года аргентинцы стали чемпионами мира в Катаре.