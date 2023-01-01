📸 🎥 Хакими и Мбаппе отправились в США, где посетили матч НБА и получили сувениры от баскетбольной звезды

Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими получили небольшой отпуск и решили провести его в США.

Игроки «ПСЖ» посетили встречу «Нетса» и «Сан-Антонио» в НБА. На экране транслировались хайлайты выступления футболистов на катарском чемпионате мира. Хакими публика приняла скромно, а вот когда над площадкой показали голы Мбаппе в финале Мундиаля, арена взорвалась овациями.

Кевин Дюрэнт подарил парижанам фирменные майки со своей фамилией на память об этом вечере.

Хакими и Мбаппе даже посетили раздевалку «Бруклина», где тепло поприветствовали баскетболистов. Мбаппе поздравил «Нетс» с победой и поблагодарил спортсменов за красивую игру.

И Килиан, и Ашраф участвовали в матче «ПСЖ» против «Ланса», в той встрече столичный клуб уступил со счетом 1:3.

Игроки гарантированно пропустят кубковый матч против «Шатору». Марокканец точно не выйдет на поле и в игре с «Анже» из-за перебора желтых карточек.

Как вам американское приключение игроков «ПСЖ»?