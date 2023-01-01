Жаркие танцы, огромный торт, особые бокалы, специальные гости. Месси закатил вечеринку по случаю победы Аргентины на ЧМ
Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира. Лео Месси шел к этому всю свою карьеру. Разумеется, победу на Мундиале нападающий «ПСЖ» был обязан отметить с размахом.
В родном Росарио Лионель закатил вечеринку. Оформление помещения было тематическим: бело-голубые тона, три звезды и надписи «чемпионы мира». Даже стаканы в тот вечер были особенными. На бокалах красовалась записка с уже легендарной цитатой Месси, обращенной к Вауту Вегорсту:
«Чего уставился, придурок? Иди отсюда».
Рядом с Месси, разумеется, были его родные – жена и родители:
Легенда «Барсы» и сборной Аргентины Маскерано стал особым гостем вечеринки:
Другие чемпионы мира тоже веселились. Ди Мария и Паредес вместе с Месси разрезали огромный торт:
А затем победители отрывались под главную песню Аргентины на ЧМ в Катаре – Muchachos:
Кажется, вечер прошел отлично.
Кто-то спит с кубком мира а кто-то нет😂😂😂