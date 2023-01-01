Жаркие танцы, огромный торт, особые бокалы, специальные гости. Месси закатил вечеринку по случаю победы Аргентины на ЧМ

Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира. Лео Месси шел к этому всю свою карьеру. Разумеется, победу на Мундиале нападающий «ПСЖ» был обязан отметить с размахом.

В родном Росарио Лионель закатил вечеринку. Оформление помещения было тематическим: бело-голубые тона, три звезды и надписи «чемпионы мира». Даже стаканы в тот вечер были особенными. На бокалах красовалась записка с уже легендарной цитатой Месси, обращенной к Вауту Вегорсту:

«Чего уставился, придурок? Иди отсюда».

Рядом с Месси, разумеется, были его родные – жена и родители:

Легенда «Барсы» и сборной Аргентины Маскерано стал особым гостем вечеринки:

Другие чемпионы мира тоже веселились. Ди Мария и Паредес вместе с Месси разрезали огромный торт:

А затем победители отрывались под главную песню Аргентины на ЧМ в Катаре – Muchachos:

Кажется, вечер прошел отлично.