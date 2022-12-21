ПСЖ
Блог

«Парни, это матч всей жизни! Мы можем отыграться». Пламенная речь Мбаппе в перерыве финала

Дидье Дешам Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

После нее Франция вернулась.

Килиан Мбаппе был в центре внимания не только в аргентинской раздевалке, но и, что намного логичнее, во французской. На канале TF1 показали документалку о сборной Дешама в Катаре, один из самых интересных моментов – речь лидера после первого тайма. 

На всякий случай напомним: Франция горела 0:2, а у Мбаппе ничего особо не получалось. Но он не хотел с этим мириться и выступил с драйвовой речью:

«Парни, это финал чемпионата мира, матч всей жизни. В любом случае, хуже того, что мы показали, уже не будет. Сейчас мы вернемся на поле и либо позволим им валять дурака, либо добавим интенсивности и пойдем в единоборства. Мы должны что-то сделать.

Это финал чемпионата мира! Мы уступаем в два гола, но можем отыграться. Эй, такое бывает раз в четыре года».

После этого Дидье Дешам добавил: «Парни, я скажу вам без злости. Знаете в чем разница? Они играют чертов финал Кубка мира, а мы в него не играем!»

Сработало: во втором тайме Франция с помощью дубля Мбаппе превратила 0:2 в 2:2 и перевела игру в горячий овертайм. Там Килиан забил еще, но даже этого не хватило для победы.

Впрочем, без речи Мбаппе финал, возможно, и не получился бы таким фантастическим.   

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза

Мощь Мбаппе: три рекорда ЧМ в 23 года, безумная статистика и битва за «Золотую бутсу» с Месси

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные