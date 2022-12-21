«Парни, это матч всей жизни! Мы можем отыграться». Пламенная речь Мбаппе в перерыве финала

После нее Франция вернулась.

Килиан Мбаппе был в центре внимания не только в аргентинской раздевалке, но и, что намного логичнее, во французской. На канале TF1 показали документалку о сборной Дешама в Катаре, один из самых интересных моментов – речь лидера после первого тайма.

На всякий случай напомним: Франция горела 0:2, а у Мбаппе ничего особо не получалось. Но он не хотел с этим мириться и выступил с драйвовой речью:

«Парни, это финал чемпионата мира, матч всей жизни. В любом случае, хуже того, что мы показали, уже не будет. Сейчас мы вернемся на поле и либо позволим им валять дурака, либо добавим интенсивности и пойдем в единоборства. Мы должны что-то сделать.

Это финал чемпионата мира! Мы уступаем в два гола, но можем отыграться. Эй, такое бывает раз в четыре года».

После этого Дидье Дешам добавил: «Парни, я скажу вам без злости. Знаете в чем разница? Они играют чертов финал Кубка мира, а мы в него не играем!»

Сработало: во втором тайме Франция с помощью дубля Мбаппе превратила 0:2 в 2:2 и перевела игру в горячий овертайм. Там Килиан забил еще, но даже этого не хватило для победы.

Впрочем, без речи Мбаппе финал, возможно, и не получился бы таким фантастическим.