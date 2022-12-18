📸 Месси расстроил Мбаппе в финале ЧМ. Макрону пришлось успокаивать Килиана

Эммануэль Макрон – главный фанат сборной Франции и, пожалуй, самый яркий болельщик финала катарского Мундиаля.

Президент Пятой республики наблюдал за финалом ЧМ с трибун стадиона «Лусаил». Столь страстных политиков редко увидишь.

Президент уделил время и травмированным игрокам сборной Франции, и легендам футбола:

Когда атмосфера на поле стала слишком жаркой, Макрону пришлось раздеться:

А уже после матча президент Франции успокаивал расстроенного поражением Мбаппе. Килиан был так подавлен, что даже не обратил особого внимания на Макрона.

Бонус! Вспомним легендарное фото президента Пятой республики с финала ЧМ-18 в «Лужниках»:

Дадим Макрону титул самого эмоционального президента?