📸 Месси расстроил Мбаппе в финале ЧМ. Макрону пришлось успокаивать Килиана
Эммануэль Макрон – главный фанат сборной Франции и, пожалуй, самый яркий болельщик финала катарского Мундиаля.
Президент Пятой республики наблюдал за финалом ЧМ с трибун стадиона «Лусаил». Столь страстных политиков редко увидишь.
Президент уделил время и травмированным игрокам сборной Франции, и легендам футбола:
Когда атмосфера на поле стала слишком жаркой, Макрону пришлось раздеться:
А уже после матча президент Франции успокаивал расстроенного поражением Мбаппе. Килиан был так подавлен, что даже не обратил особого внимания на Макрона.
Бонус! Вспомним легендарное фото президента Пятой республики с финала ЧМ-18 в «Лужниках»:
Дадим Макрону титул самого эмоционального президента?
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