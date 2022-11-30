Месси не забил пенальти Польше, а значит Аргентина теперь точно станет чемпионом мира! У нас есть доказательства

Аргентина обыграла Польшу в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Команда Скалони забила сопернику два безответных мяча.

Но многим больше всего запомнился эпизод с нереализованным пенальти. На 39-й минуте встречи Шченсны отразил удар Месси с одиннадцатиметровой отметки.

После смазанного пенальти фанаты вспомнили о любопытной закономерности: когда игрок сборной Аргентины не забивает с пенальти в третьем матче турнира, команда становится чемпионом.

Так было в 1978 году, когда промазал Марио Кемпес. То же самое произошло в 1986 году, тогда не смог забить с одиннадцатиметровой отметки Диего Марадона. На этих двух Мундиалях Аргентина стала чемпионом.

Кажется, Месси пора готовить место для заветной золотой медали ЧМ.