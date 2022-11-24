«Я сын бога невозможного». Неймар впервые прокомментировал свою травму

Неймар получил травму в первом матче сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

Латиноамериканцы сумели обыграть Сербию, забив два зрелищных гола. Но победу Бразилии омрачила травма ключевого игрока сборной – Неймара.

Нападающий «ПСЖ» покинул поле на 79-й минуте. Интернет облетели фотографии ноги Неймара, кадры выглядят жутковато.

Тренер сборной Бразилии, Тите, уверен, что игрока вновь выйдет на поле Мундиаля. Медицинский штаб команды обещает сделать для этого все возможное. Наконец о своей травме высказался и сам Неймар.

Вот что он написал в соцсетях:

«Гордость и любовь, которые я испытываю, надевая эту футболку, невозможно объяснить. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну, в которой родиться, я бы выбрал Бразилию. Ничто в моей жизни не давалось мне легко, мне всегда приходилось гоняться за своими мечтами и целями. Никогда не желал кому-либо зла, всегда старался помогать тем, кто в этом нуждался. Сегодняшний день стал одним из самых трудных моментов в моей карьере, снова это происходит на чемпионате мира. Да, у меня травма, придется пройти через боль, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, ведь я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране, своим товарищам и самому себе. Ждать врага, который собьет меня с ног? Никогда! Я сын бога невозможного, и моя вера бесконечна».

Желаем Неймару скорейшего выздоровления!