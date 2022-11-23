Ужасные фото и видео травмированной ноги Неймара: бразилец может пропустить остаток чемпионата мира😱

Вчера сборная Бразилии одолела Сербию (2:0) в своем первом матче на чемпионате мира в Катаре. Однако, радость от победы омрачила травма Неймара – на 80-й минуте игры звезда «ПСЖ» и пентакампеонов вынужден был покинуть поле, прихрамывая.

Неймар ушел с газона без одной бутсы и нога выглядела жутко. В сети появилось еще несколько фото.

И видео, как Неймар босой хромает в подтрибунном помещении.

Нога сильно опухла – и точные сроки восстановления пока назвать сложно, но по мнению врача сборной Бразилии у футболиста растяжение связок голеностопа.

Будем ждать новостей и пожелаем Неймару здоровья.