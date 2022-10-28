«Снимаю шляпу перед маэстро»: фанаты «ПСЖ» восхищаются Мбаппе. Килиан вот-вот побьет один рекорд Кавани

Килиан Мбаппе стремительно приближается к рекорду Эдинсона Кавани, который на данный момент является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». В футболке столичного клуба уругваец наколотил 200 мячей, Мбаппе пока записал на свой счет 187 голов за «ПСЖ» во всех соревнованиях.

Поклонники восхищаются Килианом, который в 23 года блистает на самом высоком уровне. Француз продолжает делать свою работу, игнорируя противоречивые слухи и сплетни о нем.

Вот что болельщики «ПСЖ» пишут о Мбаппе и рекорде Кавани:

💭 «Он станет лучшим бомбардиром и ассистентом в истории клуба, это точно. Вы вообще видели, что он показал в матче против «Маккаби»? Этот гений еще покажет всем, кто здесь лучший игрок».

💭 «Думаю, к концу февраля он обойдет Кавани. Снимаю шляпу перед маэстро. Надеюсь, в конце сезона он поднимет над головой «ушастика».

💭 «Килиан не просто побьет рекорд Кавани, он станет лучшим бомбардиром клуба на долгие годы».

💭 «Мбаппе — настоящий профессионал. Плевать на то, что о нем говорят завистники. На поле этот юноша выходит абсолютно сконцентрированным. Скоро он станет лучшим бомбардиром в истории клуба. Кто вообще в этом сомневается?»

💭 «Он побьет рекорд Кавани самым красивым образом. Хейтеры пусть продолжают болтать, а этот парень будет творить историю».

В этом сезоне Мбаппе уже успел забить 16 голов и отдать 4 ассиста. Кажется, Кавани скоро придется расстаться с титулом лучшего бомбардира столичной команды. Это вопрос времени.

Как думаете, когда Килиан побьет рекорд Эдинсона? Делайте ваши ставки в комментариях!