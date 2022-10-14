Как бы выглядел состав «ПСЖ», если бы игроков выбирал Мбаппе?

Недавно французское издание Le Parisien сообщило, что боссы «ПСЖ» перед подписанием нового контракта с Мбаппе обещали игроку перестроить линию атаки. Например, Килиана уверяли в том, что клуб купит Левандовского, а Неймара продаст.

Как известно, обещания так и остались словами, из-за чего теперь Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», ведь француз разочаровался в клубе.

Давайте ради интереса посмотрим, как бы выглядел состав «ПСЖ», если бы клуб приобрел тех игроков, которых хотел видеть в команде Килиан.

Идеальный состав «ПСЖ» по версии Килиана Мбаппе:

Ключевое изменение – это, разумеется, отсутствие Неймара, который в этом сезоне показывает прекрасный футбол.

В защите появился Шкриньяр из «Интера», в полузащите расположился Бернарду Силва из «Ман Сити», а в нападении – Роберт Левандовски, который этим летом перебрался из «Баварии» в «Барселону».

Схему тоже нужно изменить под Мбаппе. Килиану не нравится расстановка 3-5-2, которую предпочитает Гальтье, поэтому идеальный «ПСЖ» Мбаппе будет играть по схеме 4-4-2.

Как вам такой состав столичного клуба? На ваш взгляд, какой «ПСЖ» сильнее: команда мечты Мбаппе или нынешний состав парижан?